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La FIFA a rejeté le recours de la France concernant le carton jaune reçu par Michael Olise
La FIFA confirme le carton jaune délivré lors de la victoire contre le Paraguay.
Mercredi en conférence de presse, Didier Deschamps a confirmé que la Fédération française de football avait déposé un recours officiel auprès de la FIFA afin de faire annuler le carton jaune reçu par Olise lors des huitièmes de finale contre le Paraguay. L’attaquant avait été sanctionné en fin de match après un accrochage avec Matias Galarza.
Les ralentis ont montré qu’Olise avait tiré sur le maillot du Paraguayen, sans toutefois le frapper, bien que Galarza soit tombé au sol en semblant souffrir. Olise s’est révélé un joueur incontournable pour la France durant ce tournoi, disputant tous les matchs de la Coupe du monde jusqu’à présent et délivrant pas moins de cinq passes décisives. Cependant, l’appel n’a pas abouti, ce qui signifie que l’avertissement est maintenu alors que l’équipe se prépare pour les quarts de finale. « Le carton jaune, ça n’a pas changé », a expliqué Deschamps. « Nous avons reçu une notification de la FIFA ce matin. »
- Getty
Le sursis accordé à Balogun met en évidence le manque de cohérence de la FIFA.
Le rejet de l’appel de la France survient quelques jours après que la FIFA a reporté, de manière controversée, la suspension liée à un carton rouge infligé à l’attaquant américain Folarin Balogun. L’avant avait initialement été expulsé lors du match contre la Bosnie-Herzégovine, mais sa suspension a été différée avant le huitième de finale, à la suite d’une intervention très médiatisée.
Malgré ce sursis sans précédent qui a permis à Balogun de être titularisé, les États-Unis ont subi une lourde défaite 4-1 face à la Belgique. La Belgique s’est désormais qualifiée pour les quarts de finale, où elle affrontera l’Espagne. Le vainqueur de ce choc européen de taille devrait rencontrer soit la France, soit le Maroc en demi-finales, ce qui renforce encore la frustration suscitée par la décision stricte prise à l’encontre d’Olise.
L’équipe de France affûte ses armes avant un rendez-vous périlleux face au Maroc.
Avant même de songer à une éventuelle demi-finale contre la Belgique ou l’Espagne, la France doit d’abord éliminer une redoutable équipe marocaine. Deschamps a rapidement souligné la valeur de ses prochains adversaires, refusant toute comparaison avec le match précédent et mettant en garde ses joueurs contre tout relâchement.
« Sur le plan sportif, le Maroc n’est pas le Paraguay », a-t-il averti. « Nous les avons affrontés il y a quatre ans ; ils ont atteint la finale de la CAN. Ils possèdent de très bons joueurs, c’est une équipe qui aime avoir le ballon et qui attaque. Elle possède de très grandes qualités. »
Olise devra d’ailleurs aborder la rencontre avec prudence pour éviter une suspension qui le priverait du prochain tour.
- AFP
Quelle suite pour la France et Olise ?
La France va désormais peaufiner ses préparatifs en vue du quart de finale décisif de jeudi. Deschamps doit décider s'il va prendre le risque d'aligner Olise dès le coup d'envoi, sachant qu'un nouveau carton jaune l'écarterait d'une éventuelle demi-finale contre l'Espagne ou la Belgique. Le staff médical et technique suivra de près l'état des joueurs avant le coup d'envoi, dans le but de remporter une victoire décisive et de se rapprocher de la gloire en Coupe du monde.
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