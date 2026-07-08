La FIFA a rejeté le recours de la France concernant le carton jaune reçu par Michael Olise

Mercredi en conférence de presse, Didier Deschamps a confirmé que la Fédération française de football avait déposé un recours officiel auprès de la FIFA afin de faire annuler le carton jaune reçu par Olise lors des huitièmes de finale contre le Paraguay. L’attaquant avait été sanctionné en fin de match après un accrochage avec Matias Galarza.

Les ralentis ont montré qu’Olise avait tiré sur le maillot du Paraguayen, sans toutefois le frapper, bien que Galarza soit tombé au sol en semblant souffrir. Olise s’est révélé un joueur incontournable pour la France durant ce tournoi, disputant tous les matchs de la Coupe du monde jusqu’à présent et délivrant pas moins de cinq passes décisives. Cependant, l’appel n’a pas abouti, ce qui signifie que l’avertissement est maintenu alors que l’équipe se prépare pour les quarts de finale. « Le carton jaune, ça n’a pas changé », a expliqué Deschamps. « Nous avons reçu une notification de la FIFA ce matin. »