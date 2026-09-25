La sélection de Bahreïn estime que le joueur qatari n'avait pas le droit de participer au match à la base, en raison de sa suspension de 5 matchs lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La Fédération internationale de football, la FIFA, avait suspendu Madibo pour 5 matchs, après le carton rouge qu'il avait reçu en raison de son intervention violente sur Ismaël Koné, joueur de la sélection du Canada, lors de la deuxième journée de la phase de groupes du Mondial.

Le Qatar n'a disputé qu'un seul match après la confrontation face au Canada, contre la Bosnie-Herzégovine, lors de la troisième journée de la phase de groupes du Mondial, avant de quitter la compétition, sans disputer le moindre autre match avant le tournoi du Golfe.