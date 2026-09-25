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Republic of Ireland v Qatar - International FriendlyGetty Images Sport
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La FIFA à l'origine de la crise : que disent les règlements sur la réclamation de Bahreïn concernant les points du match du Qatar ?

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A. Madibo
Yémen vs Qatar
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Qatar
Gulf Cup
Bahreïn vs Emirats Arabes Unis
Bahreïn
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Émirats arabes unis

Grave crise dans le championnat du Golfe

Les dernières heures ont été marquées par une polémique, provoquée par la demande soudaine de la sélection bahreïnie d'obtenir les points du match face au Qatar, dans le cadre de la Coupe du Golfe arabique « Gulf 27 ».

Les chaînes qataries « Al Kass » avaient confirmé que la sélection de Bahreïn avait contesté la participation d'Assim Madibo, joueur du Qatar, lors de la victoire 2-0 du Qatar, hier jeudi, au cours de la première journée de la phase de groupes du tournoi du Golfe.

  • La raison de la protestation du Bahreïn

    La sélection de Bahreïn estime que le joueur qatari n'avait pas le droit de participer au match à la base, en raison de sa suspension de 5 matchs lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

    La Fédération internationale de football, la FIFA, avait suspendu Madibo pour 5 matchs, après le carton rouge qu'il avait reçu en raison de son intervention violente sur Ismaël Koné, joueur de la sélection du Canada, lors de la deuxième journée de la phase de groupes du Mondial.

    Le Qatar n'a disputé qu'un seul match après la confrontation face au Canada, contre la Bosnie-Herzégovine, lors de la troisième journée de la phase de groupes du Mondial, avant de quitter la compétition, sans disputer le moindre autre match avant le tournoi du Golfe.

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  • Que disent les règlements ?

    Selon le règlement disciplinaire de la Fédération Internationale de Football Association, toute suspension infligée à un joueur lors de la Coupe du monde, sans qu'il la purge durant les compétitions du tournoi, en raison d'une élimination ou de la fin de celui-ci, est reportée au premier match international officiel suivant.

    Ce que stipule le premier alinéa de l'article 38 signifie que les matches amicaux ne constituent pas un cadre d'application des sanctions envers les joueurs suspendus lors du Mondial ; il doit s'agir d'un match international officiel.

  • La FIFA, cause de la crise

    Ce qui suscite une certaine confusion autour de cette situation, c'est que la Fédération internationale de football, la FIFA, a inscrit les matchs de l'édition actuelle de la Coupe du Golfe dans le calendrier international, et ce pour la première fois de son histoire.

    Cette validation intervient parce que le tournoi se dispute effectivement durant la trêve internationale, entre le 23 septembre et le 6 octobre, afin de profiter de la longueur de cette période de trêve, née de la fusion de deux fenêtres internationales.

    La sélection de Bahreïn estime que la validation des matchs de ce tournoi par la FIFA en fait une compétition officielle, à laquelle s'applique le premier alinéa de l'article 38 du règlement disciplinaire.

    De son côté, la sélection du Qatar considère que l'inscription des matchs par la FIFA dans son calendrier international découle du fait qu'ils se déroulent durant la trêve internationale, contrairement aux éditions précédentes, ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils soient reconnus comme une compétition officielle où s'appliquent les sanctions de la Coupe du monde.

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