Ce qui suscite une certaine confusion autour de cette situation, c'est que la Fédération internationale de football, la FIFA, a inscrit les matchs de l'édition actuelle de la Coupe du Golfe dans le calendrier international, et ce pour la première fois de son histoire.
Cette validation intervient parce que le tournoi se dispute effectivement durant la trêve internationale, entre le 23 septembre et le 6 octobre, afin de profiter de la longueur de cette période de trêve, née de la fusion de deux fenêtres internationales.
La sélection de Bahreïn estime que la validation des matchs de ce tournoi par la FIFA en fait une compétition officielle, à laquelle s'applique le premier alinéa de l'article 38 du règlement disciplinaire.
De son côté, la sélection du Qatar considère que l'inscription des matchs par la FIFA dans son calendrier international découle du fait qu'ils se déroulent durant la trêve internationale, contrairement aux éditions précédentes, ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils soient reconnus comme une compétition officielle où s'appliquent les sanctions de la Coupe du monde.