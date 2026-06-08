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La FIFA a conclu un accord avec un ancien joueur du Real Madrid et de Chelsea, après avoir perdu un contentieux sur les droits de transfert
Le match judiciaire s’est conclu sur une décision historique.
La FIFA a confirmé lundi avoir conclu un accord définitif avec Diarra, l'ancien milieu de terrain d'Arsenal, de Chelsea et du Real Madrid, mettant ainsi fin à un litige très médiatisé concernant les droits de transfert des joueurs.
L’affaire avait pris une résonance particulière depuis que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait rendu, l’an dernier, un arrêt majeur remettant en cause les règlements de l’instance mondiale.
Cet accord met fin à une procédure au cours de laquelle le Français réclamait 65 millions d’euros de dommages-intérêts à la FIFA et à la Fédération belge de football, après que la plus haute juridiction européenne a jugé en octobre que les règles de l’instance mondiale violaient le droit du travail et la liberté de circulation au sein de l’UE.
- AFP
Les origines du conflit autour de Diarra
Les origines de cette saga judiciaire remontent à 2014, lorsque Diarra a quitté le club russe du Lokomotiv Moscou après seulement un an d'un contrat de quatre ans. À la suite de son départ, la FIFA a infligé au milieu de terrain une amende colossale de 10 millions d'euros, arguant que le contrat avait été résilié sans « motif valable ».
Cette décision a placé le joueur dans une situation délicate, nombre de clubs refusant de l’engager par crainte d’être tenus pour responsables du paiement de la sanction financière.
Son équipe juridique a plaidé que ces réglementations restreignaient la liberté de circulation des joueurs et étaient, de ce fait, illégales. Dans un communiqué publié lundi, l’instance mondiale du football a annoncé : « À la suite de l’accord global auquel ils sont parvenus, M. Lassana Diarra et la FIFA ont réglé toutes les procédures judiciaires les opposant. »
La FIFA maintient sa position sur la responsabilité
Bien qu’un accord ait été conclu pour mettre fin à la procédure judiciaire, la FIFA s’est empressée de préciser que ce règlement ne constituait en aucun cas une reconnaissance de sa responsabilité. L’instance dirigeante entend manifestement éviter toute nouvelle répercussion juridique qui pourrait découler de demandes d’indemnisation similaires de la part d’autres joueurs, fondées sur les précédents créés par cette affaire.
Dans son communiqué officiel, l’instance précise : « La FIFA n’a reconnu aucune responsabilité ni versé aucune indemnité. La FIFA ne fera aucun autre commentaire pour le moment. » Cette position, qui consiste à rester muet, indique que si l’affaire est close, les répercussions plus larges de la « décision Diarra » sont encore gérées en coulisses.
De nouveaux ennuis judiciaires ?
Reste à déterminer si l’accord conclu avec la FIFA affectera la procédure engagée par les avocats de Diarra contre l’instance mondiale, dans le cadre de l’affaire européenne en cours à Luxembourg.