La FIFA a conclu un accord avec un ancien joueur du Real Madrid et de Chelsea, après avoir perdu un contentieux sur les droits de transfert

La FIFA a confirmé lundi avoir conclu un accord définitif avec Diarra, l'ancien milieu de terrain d'Arsenal, de Chelsea et du Real Madrid, mettant ainsi fin à un litige très médiatisé concernant les droits de transfert des joueurs.

L’affaire avait pris une résonance particulière depuis que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait rendu, l’an dernier, un arrêt majeur remettant en cause les règlements de l’instance mondiale.

Cet accord met fin à une procédure au cours de laquelle le Français réclamait 65 millions d’euros de dommages-intérêts à la FIFA et à la Fédération belge de football, après que la plus haute juridiction européenne a jugé en octobre que les règles de l’instance mondiale violaient le droit du travail et la liberté de circulation au sein de l’UE.