La FIFA a autorisé la sélection iranienne à déplacer son camp de base pour la Coupe du monde du territoire américain vers le Mexique, en raison du conflit en cours

La Fédération iranienne de football a annoncé que la FIFA, instance dirigeante du football mondial, a officiellement approuvé le changement de lieu du camp d’entraînement de l’équipe nationale en prévision de la Coupe du monde. Initialement prévue à Tucson (Arizona), la préparation de la sélection iranienne, alias Team Melli, se déroulera finalement de l’autre côté de la frontière, à Tijuana (Mexique).

Selon l'Associated Press, Mehdi Taj, le président de la fédération iranienne, a annoncé cette décision à l'issue de longues négociations. Ce changement est perçu comme une réponse stratégique au contexte géopolitique complexe et aux préoccupations sécuritaires persistantes concernant l'équipe nationale pendant son séjour en Amérique du Nord pour ce tournoi élargi à 48 équipes.