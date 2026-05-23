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La FIFA a autorisé la sélection iranienne à déplacer son camp de base pour la Coupe du monde du territoire américain vers le Mexique, en raison du conflit en cours
La FIFA valide le changement de camp de base.
La Fédération iranienne de football a annoncé que la FIFA, instance dirigeante du football mondial, a officiellement approuvé le changement de lieu du camp d’entraînement de l’équipe nationale en prévision de la Coupe du monde. Initialement prévue à Tucson (Arizona), la préparation de la sélection iranienne, alias Team Melli, se déroulera finalement de l’autre côté de la frontière, à Tijuana (Mexique).
Selon l'Associated Press, Mehdi Taj, le président de la fédération iranienne, a annoncé cette décision à l'issue de longues négociations. Ce changement est perçu comme une réponse stratégique au contexte géopolitique complexe et aux préoccupations sécuritaires persistantes concernant l'équipe nationale pendant son séjour en Amérique du Nord pour ce tournoi élargi à 48 équipes.
- AFP
Des impératifs de sécurité ont entraîné le départ de l’Arizona.
L’abandon du complexe sportif Kino à Tucson a été motivé par l’instabilité du conflit actuel au Moyen-Orient. Les responsables de la sécurité et les dirigeants de la fédération craignaient de plus en plus les perturbations et les risques pour la délégation sur le sol américain.
En s’installant à Tijuana, juste au sud de San Diego, la fédération estime pouvoir offrir un environnement plus contrôlé à l’équipe. Les détails logistiques concernant le nouveau site ont déjà été définis, la fédération précisant que le nouveau lieu « comprend toutes les installations d’entraînement, une salle de sport, un restaurant privé et tout ce dont l’équipe a besoin ».
Communiqués officiels de la Fédération iranienne
Le président de la fédération, Mehdi Taj, a présenté un compte rendu détaillé de la démarche diplomatique ayant permis d’achever ce transfert. Dans un communiqué diffusé par les canaux médiatiques de l’instance, il a décrit les réunions de haut niveau organisées pour que la transition respecte la réglementation de la FIFA.
« Tous les camps de base des sélections nationales participant à la Coupe du monde doivent être validés par la FIFA », a-t-il rappelé dans son communiqué. « Grâce aux demandes que nous avons déposées et aux réunions que nous avons tenues avec la FIFA et les responsables du tournoi à Istanbul, ainsi qu’à la visioconférence que nous avons eue hier à Téhéran avec le très respecté secrétaire général de la FIFA, notre demande de transfert du camp de base de l’équipe des États-Unis vers le Mexique a été approuvée. »
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Avantages logistiques et calendrier du tournoi
Au-delà des questions de sécurité, Tijuana présente des atouts logistiques majeurs pour la campagne iranienne dans le Groupe G. L’équipe affrontera d’abord la Nouvelle-Zélande et la Belgique à Inglewood, en Californie, puis rejoindra Seattle pour défier l’Égypte. La proximité de Tijuana avec la région de Los Angeles simplifie grandement les déplacements pour les premiers matchs du tournoi.
En outre, la fédération a suggéré que ce déménagement pourrait simplifier les démarches liées aux visas et aux déplacements. Le président a fait remarquer que l’équipe « pourrait même être en mesure de faire l’aller-retour vers le Mexique en utilisant les vols d’Iran Air ». Ce changement de camp d’entraînement marque un tournant important pour une nation qui participe à sa quatrième Coupe du monde consécutive et qui vise à passer la phase de groupes pour la première fois.