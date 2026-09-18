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La fiancée de Morgan Gibbs-White semble lancer une pique à Thomas Tuchel après sa non-sélection en équipe d'Angleterre, et son message met en avant les statistiques impressionnantes de la star de Forest
Réactions sur les réseaux sociaux après son omission du groupe
Les retombées de la dernière sélection de Tuchel avec l’Angleterre ont gagné les réseaux sociaux, la fiancée de Gibbs-White, Britney De Villiers, semblant remettre en question la décision d’écarter l’homme fort de Nottingham Forest. Peu après la publication de la liste, De Villiers s’est rendue sur Instagram pour partager une statistique éloquente qui soulignait l’influence de son partenaire dans l’élite du football anglais.
Le message de De Villiers indiquait : « Morgan Gibbs-White est le seul joueur à avoir créé 5 occasions ou plus lors d’un même match de Premier League cette saison. » Ce message intervient alors que le joueur de 26 ans traverse une période particulièrement faste au City Ground, ayant déjà inscrit un but et délivré deux passes décisives en seulement quatre apparitions cette saison.IG
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Tuchel justifie ses choix au milieu de terrain
Malgré l'agitation sur les réseaux sociaux, Tuchel est resté ferme dans son raisonnement tactique lors de la conférence de presse de vendredi. Le sélectionneur allemand a opté pour un profil bien précis dans ses rangs offensifs, sélectionnant Jude Bellingham, Cole Palmer et Eberechi Eze pour occuper les trois postes de « numéro 10 » au sein de l'effectif. Interrogé précisément sur les raisons de la mise à l'écart de la star de Forest, Tuchel a déclaré vendredi : « Cela n'a aucun sens de nommer trois, quatre, cinq numéros 10. Cela n'aide personne. »
L'ancien entraîneur du Bayern Munich et de Chelsea s'est empressé de préciser que cette décision ne remettait pas en cause les qualités de Gibbs-White, mais résultait plutôt de l'intense concurrence à ce poste. Le technicien a reconnu la contribution significative du joueur au maintien de Forest la saison dernière, ainsi que sa progression continue lors de l'exercice en cours. « On voit dans quelle forme se trouve Morgan ; il a terminé la saison de manière très, très solide et il a été le joueur clé qui a permis à Forest de ne pas être relégué. »
Le défi pour Palmer et les titulaires en place
Tuchel a également profité de l'occasion pour envoyer un message clair à ceux qui ont bien été retenus, dont Cole Palmer de Chelsea. À propos du niveau exigé pour les Three Lions, le technicien allemand a fait remarquer : « C'est une chose d'être appelé, au passage, comme avec Cole [Palmer] et de retrouver sa place dans le groupe. Mais c'en est une autre de performer pour l'Angleterre, et cela compte aussi. »
Il a ajouté : « Donc Cole en particulier doit hausser son niveau quand il vient et doit montrer ce genre de statistiques et ce genre de performances pour obtenir sa place, garder son maillot et justifier sa convocation. »
- AFP
En vue des échéances de la Ligue des nations
L'annonce de la liste ouvre une période cruciale pour l'Angleterre, qui doit composer avec un calendrier chargé en Ligue des nations. Les Three Lions se préparent à affronter des adversaires de premier plan : l'Espagne, la République tchèque et la Croatie. Ces rencontres constitueront un véritable test pour les choix tactiques de Tuchel, alors qu'il intègre des cadres de retour dans un groupe qui a connu la désillusion cet été. Pour Gibbs-White, l'attention doit désormais se recentrer sur ses obligations en club à Nottingham Forest, tandis qu'il tente de se replacer dans la course à une sélection internationale.
Le milieu de terrain avait notamment été écarté de la liste pour la Coupe du monde plus tôt cette année, et ce nouveau revers laisse penser qu'il a encore du travail à accomplir pour convaincre le staff technique.
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