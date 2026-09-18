Malgré l'agitation sur les réseaux sociaux, Tuchel est resté ferme dans son raisonnement tactique lors de la conférence de presse de vendredi. Le sélectionneur allemand a opté pour un profil bien précis dans ses rangs offensifs, sélectionnant Jude Bellingham, Cole Palmer et Eberechi Eze pour occuper les trois postes de « numéro 10 » au sein de l'effectif. Interrogé précisément sur les raisons de la mise à l'écart de la star de Forest, Tuchel a déclaré vendredi : « Cela n'a aucun sens de nommer trois, quatre, cinq numéros 10. Cela n'aide personne. »

L'ancien entraîneur du Bayern Munich et de Chelsea s'est empressé de préciser que cette décision ne remettait pas en cause les qualités de Gibbs-White, mais résultait plutôt de l'intense concurrence à ce poste. Le technicien a reconnu la contribution significative du joueur au maintien de Forest la saison dernière, ainsi que sa progression continue lors de l'exercice en cours. « On voit dans quelle forme se trouve Morgan ; il a terminé la saison de manière très, très solide et il a été le joueur clé qui a permis à Forest de ne pas être relégué. »