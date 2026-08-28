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Traduit par

La Fédération saoudienne : la chute de la vague française et bienvenue à un nouveau style sans pitié !

FEATURES
Al Ittihad
Saudi Pro League
K. Benzema
M. Diaby
N'Golo Kanté
Arabie saoudite
France

L'Amid dans son nouveau maillot

Il semble qu'Al-Ittihad tourne l'une des pages les plus marquantes de son histoire récente, après que les contours de la « campagne française » menée par Karim Benzema ont commencé à s'estomper progressivement, laissant place à un projet totalement différent, fondé sur la force collective et la discipline tactique, loin de l'idée de construire l'équipe autour de grands noms internationaux.

L'histoire a commencé lorsque Benzema est arrivé à Al-Ittihad. Sa venue n'a pas été traitée comme un simple transfert de star, mais comme une partie d'un projet plus vaste visant à remodeler l'équipe et à recruter plusieurs noms marqués d'une empreinte française évidente. 

Laurent Blanc a pris les rênes techniques, tandis que Moussa Diaby et Houssem Aouar rejoignaient le club, aux côtés de N'Golo Kanté, complétant ainsi les contours d'une équipe qui s'appuyait largement sur l'école française, sur le terrain comme en dehors.

Les recrutements ne se sont pas arrêtés là, puisque Al-Ittihad a également renforcé ses rangs avec le Néerlandais Steven Bergwijn et le Portugais Danilo Pereira, l'un des noms connus au sein du Paris Saint-Germain, transformant « le Doyen » en une équipe dotée d'un mélange de stars et d'expérience européenne, ce qui l'a aidé à retrouver son statut et à renouer avec les podiums.

  • Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La campagne française commence par un succès, puis s'effondre pièce après pièce

    Al-Ittihad a effectivement réussi à récolter les fruits du projet, l'équipe est apparue plus forte et plus compétitive, et a su remporter les titres de la Roshn Saudi League et de la Coupe du Roi pour revenir au sommet, après avoir disposé d'un effectif riche en noms capables de décider des matchs et d'expériences qui font de l'équipe un concurrent sur plusieurs fronts.

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    Mais avec le début de l'ère de la nouvelle direction en juillet 2025, les choses ont clairement changé, le niveau de l'équipe a commencé à baisser, puis s'est enclenchée une phase que l'on peut qualifier de reconstruction d'Al-Ittihad, mais qui a entraîné sur son passage le départ d'un grand nombre de noms qui constituaient l'ossature du projet précédent.

    Cela a commencé par le départ de Laurent Blanc, puis se sont éloignés Karim Benzema et N'Golo Kanté, suivis de Fabinho, avant que vienne récemment le tour de Moussa Diaby, parti au Bayer Leverkusen, réduisant considérablement la liste des éléments de la « colonie française », dont il ne reste actuellement que Houssem Aouar et Steven Bergwijn.

    Le tableau ici ne représente pas un simple changement de noms de joueurs, mais une transformation complète de la philosophie de construction de l'équipe ; car Al-Ittihad ne se meut plus de la même manière que lorsque son projet reposait sur l'attraction de stars et la formation d'un groupe de noms au poids mondial.

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    À l'inverse, Al-Ittihad affiche actuellement une identité technique plus rigoureuse sous la direction du jeune entraîneur Jens Wiesing, qui semble vouloir bâtir une équipe reposant sur le système avant l'individu, et sur l'engagement collectif avant les grands noms.

    L'entraîneur allemand ne paraît pas être du genre à accorder des privilèges à un joueur en raison de son nom ; il se concentre plutôt sur l'exécution des rôles, la discipline et les déplacements au sein d'un même dispositif, ce qui se reflète dans ses exposés techniques et ses décisions strictes, où l'intérêt du groupe devient la priorité absolue.

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    Cette philosophie est peut-être radicalement différente de l'Al-Ittihad que le public a connu à l'époque de la « vague française », mais elle repose en même temps sur une logique sportive claire : l'équipe n'a pas seulement besoin de grands noms, mais de joueurs capables de s'en tenir à la même idée pendant 90 minutes, en particulier dans un championnat qui exige de la constance ainsi qu'une force physique et tactique.

    Fait remarquable, Wiesing semble prêt à faire des concessions pour asseoir sa méthode, quitte à se passer de noms qui étaient auparavant considérés parmi les plus grandes stars de l'équipe. 

    Cela confère à son projet une personnalité claire dès le départ, mais le place dans le même temps sous une pression énorme, car le public n'appréhendera pas les résultats selon des critères différents, quelle que soit la qualité de l'idée.

    Al-Ittihad avait réussi, avec Wiesing, à s'imposer avec brio face à Al-Jazira des Émirats 4-1 en barrage de l'AFC Champions League Elite, avant de faire match nul 1-1 lors de sa première rencontre en Saudi Pro League face à Al-Khaleej, puis de battre Al-Qadsiah 1-0 et Al-Hazem 3-2, en plus de dominer Al-Najma 3-0 en Coupe du Roi. 

  • Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La nouvelle approche réussira-t-elle après l'échec du projet des stars ?

    Al-Ittihad se trouve désormais à un véritable carrefour : soit la direction parvient à transformer ce grand changement en point de départ d'un projet plus stable et plus durable, soit l'opération consistant à se débarrasser des anciens noms se transforme en un simple vide difficile à combler.

    Le succès, cette fois, ne se mesurera pas au nombre de stars présentes dans l'effectif, mais à la capacité de Facing et de la direction à bâtir une équipe qui sait ce qu'elle veut, qui possède une identité claire et qui peut rivaliser sans dépendre totalement de l'éclat d'un ou deux joueurs.

    Jusqu'à présent, le tableau donne l'impression que « la campagne française » est pratiquement terminée et qu'une nouvelle ère a commencé au sein d'Al-Ittihad, placée sous le signe de la discipline, de la rigueur et du jeu collectif. Mais la vraie question n'est pas : la campagne française est-elle terminée ? Elle est plutôt : la nouvelle philosophie peut-elle façonner un Al-Ittihad plus fort que celui des stars ?

    Le test aura lieu sur le terrain, et c'est là seulement que l'on saura si Al-Ittihad a perdu un projet réussi, ou s'il a enfin commencé à bâtir une équipe capable de durer de longues années sans avoir besoin de se réinventer à chaque période de transferts.

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