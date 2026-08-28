Il semble qu'Al-Ittihad tourne l'une des pages les plus marquantes de son histoire récente, après que les contours de la « campagne française » menée par Karim Benzema ont commencé à s'estomper progressivement, laissant place à un projet totalement différent, fondé sur la force collective et la discipline tactique, loin de l'idée de construire l'équipe autour de grands noms internationaux.

L'histoire a commencé lorsque Benzema est arrivé à Al-Ittihad. Sa venue n'a pas été traitée comme un simple transfert de star, mais comme une partie d'un projet plus vaste visant à remodeler l'équipe et à recruter plusieurs noms marqués d'une empreinte française évidente.

Laurent Blanc a pris les rênes techniques, tandis que Moussa Diaby et Houssem Aouar rejoignaient le club, aux côtés de N'Golo Kanté, complétant ainsi les contours d'une équipe qui s'appuyait largement sur l'école française, sur le terrain comme en dehors.

Les recrutements ne se sont pas arrêtés là, puisque Al-Ittihad a également renforcé ses rangs avec le Néerlandais Steven Bergwijn et le Portugais Danilo Pereira, l'un des noms connus au sein du Paris Saint-Germain, transformant « le Doyen » en une équipe dotée d'un mélange de stars et d'expérience européenne, ce qui l'a aidé à retrouver son statut et à renouer avec les podiums.