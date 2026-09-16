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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

La Fédération saoudienne de football inflige de lourdes sanctions à Al-Taawoun après des chants honteux visant le regretté Diogo Jota

Al-Taawoun
Al-Taawoun vs Al Hilal
Al Hilal
Saudi Pro League
D. Jota
C. Ronaldo

La Fédération saoudienne de football a infligé de lourdes sanctions à Al-Taawoun après que des chants offensants faisant référence au décès tragique de Diogo Jota ont retenti dans les tribunes lors d’un match de championnat. Les instances disciplinaires ont imposé une lourde amende ainsi qu’une fermeture du stade pour deux matches à la suite de ce terrible incident contre Al-Hilal.

  • La fédération prononce une interdiction de stade

    L’instance dirigeante locale a infligé une amende de 100 000 riyals (20 000 £/23 000 €), ainsi qu’une obligation de disputer ses deux prochains matches à domicile à huis clos. Cette sévère sanction disciplinaire fait suite à des chants honteux de supporters locaux lors d’une démonstration conclue par un cinglant 6-0. Ces slogans offensants visaient délibérément le milieu de terrain visiteur Ruben Neves, proche confident du regretté attaquant portugais.


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  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Des stars condamnent un comportement dégoûtant

    Ces scènes choquantes ont provoqué une vague de colère chez plusieurs figures de premier plan de l’élite saoudienne. Le talisman d’Al-Nassr Cristiano Ronaldo a publiquement réclamé une intervention sans compromis des autorités du football, en déclarant : « Le championnat doit agir et punir ce type de comportement de supporters. Ce n’est plus du football, et des limites doivent être fixées. Les personnes qui se comportent ainsi ne devraient plus jamais être autorisées à entrer dans un stade. »

    Neves, qui a porté le cercueil lors des funérailles de son compatriote, n’a pas pu cacher son angoisse après le coup de sifflet final, ajoutant : « J’espère que ces gens, après ce qu’ils ont fait, n’iront pas prier. »

  • L’humiliation déclenche une refonte de la direction

    La correction de six buts n'a pas seulement terni la réputation du club, elle a entraîné le licenciement immédiat de l'entraîneur principal Zarko Lazetic. Les dirigeants du club ont rapidement nommé l'ancien joueur Jihad Al-Hussain dans l'espoir de stabiliser un vestiaire fracturé. Engluée à la 17e place avec un maigre total de trois points en sept matches, l'équipe fait désormais face à une double crise sportive, avec des tribunes vides qui l'attendent avant les prochaines réceptions d'Al-Rayyan et d'Al-Qadsiah.

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  • imago-sport-1066377701.jpgAnadolu Agency

    Le rendez-vous continental offre un répit

    Après avoir assuré une honorable sixième place la saison dernière, l’équipe doit rapidement mettre de côté ses turbulences sur la scène nationale au moment de lancer sa campagne en Ligue des champions de l’AFC 2 contre la formation omanaise d’Al-Nahda mercredi. Après la trêve internationale, les hommes d’Al-Hussain effectueront un déplacement délicat sur le terrain d’Al-Shabab le 11 octobre, avant d’accueillir Al-Rayyan à huis clos trois jours plus tard. Cette série de matches éprouvante constituera un sévère test de caractère alors qu’ils tentent de s’éloigner rapidement de la zone de relégation.

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