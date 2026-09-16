Ces scènes choquantes ont provoqué une vague de colère chez plusieurs figures de premier plan de l’élite saoudienne. Le talisman d’Al-Nassr Cristiano Ronaldo a publiquement réclamé une intervention sans compromis des autorités du football, en déclarant : « Le championnat doit agir et punir ce type de comportement de supporters. Ce n’est plus du football, et des limites doivent être fixées. Les personnes qui se comportent ainsi ne devraient plus jamais être autorisées à entrer dans un stade. »

Neves, qui a porté le cercueil lors des funérailles de son compatriote, n’a pas pu cacher son angoisse après le coup de sifflet final, ajoutant : « J’espère que ces gens, après ce qu’ils ont fait, n’iront pas prier. »