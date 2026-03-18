La Fédération marocaine de football réagit à la décision-choc de la CAF annulant le résultat de la finale de la Coupe d'Afrique des nations

Dans une première réaction au verdict, la FRMF a déclaré : « La Fédération tient à rappeler que son démarche n’a jamais eu pour but de remettre en cause les performances sportives des équipes participant à cette compétition, mais uniquement de demander l’application du règlement de la compétition. La Fédération réaffirme son engagement à respecter les règles, à garantir la clarté du cadre de la compétition et à maintenir la stabilité au sein des compétitions africaines. Elle tient également à féliciter toutes les nations qui ont pris part à cette édition de la CAN, qui a constitué un moment majeur pour le football africain. La Fédération fera une déclaration officielle demain, après avoir convoqué ses instances dirigeantes. »

À la suite de cet examen interne, la FRMF a publié un communiqué pour reconnaître formellement la décision juridique. Après s’être réunie mardi pour examiner l’application du règlement du tournoi suite à l’interruption du match, la fédération marocaine a officiellement salué le verdict : « La FRMF a pris connaissance des décisions rendues par la Commission d’appel de la CAF concernant les événements survenus lors du match opposant l’équipe nationale marocaine à son homologue sénégalaise en finale de la Coupe d’Afrique des nations. La Commission d’appel de la CAF, agissant conformément à l’article 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations, a décidé que l’équipe nationale sénégalaise avait perdu par forfait la finale de la Coupe d’Afrique des nations Total Energies Maroc 2025, attribuant une victoire 3-0 à l’équipe nationale marocaine. »