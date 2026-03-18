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La Fédération marocaine de football réagit à la décision-choc de la CAF annulant le résultat de la finale de la Coupe d'Afrique des nations
Le Sénégal privé de son titre de champion de la CAN 2025 à la suite d'un revirement de situation inattendu
Alors que l'équipe sénégalaise avait initialement célébré une victoire 1-0 sur le terrain en janvier, sa décision de quitter brièvement le terrain en signe de protestation contre un penalty accordé par la VAR a finalement entraîné ce revirement inattendu. À la suite de ces sanctions administratives, l'instance dirigeante a désormais attribué au Maroc une victoire par forfait 3-0 avec effet rétroactif.
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La Fédération marocaine de football salue la décision historique de la CAF
Dans une première réaction au verdict, la FRMF a déclaré : « La Fédération tient à rappeler que son démarche n’a jamais eu pour but de remettre en cause les performances sportives des équipes participant à cette compétition, mais uniquement de demander l’application du règlement de la compétition. La Fédération réaffirme son engagement à respecter les règles, à garantir la clarté du cadre de la compétition et à maintenir la stabilité au sein des compétitions africaines. Elle tient également à féliciter toutes les nations qui ont pris part à cette édition de la CAN, qui a constitué un moment majeur pour le football africain. La Fédération fera une déclaration officielle demain, après avoir convoqué ses instances dirigeantes. »
À la suite de cet examen interne, la FRMF a publié un communiqué pour reconnaître formellement la décision juridique. Après s’être réunie mardi pour examiner l’application du règlement du tournoi suite à l’interruption du match, la fédération marocaine a officiellement salué le verdict : « La FRMF a pris connaissance des décisions rendues par la Commission d’appel de la CAF concernant les événements survenus lors du match opposant l’équipe nationale marocaine à son homologue sénégalaise en finale de la Coupe d’Afrique des nations. La Commission d’appel de la CAF, agissant conformément à l’article 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations, a décidé que l’équipe nationale sénégalaise avait perdu par forfait la finale de la Coupe d’Afrique des nations Total Energies Maroc 2025, attribuant une victoire 3-0 à l’équipe nationale marocaine. »
Les dispositions réglementaires à l'origine de la décision de forfait
La décision de la CAF d'attribuer une victoire 3-0 au Maroc s'appuie sur des dispositions réglementaires spécifiques relatives au refus de jouer. En vertu des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, toute équipe qui quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre est automatiquement déclarée perdante. En quittant le terrain en signe de protestation contre la décision de l'arbitre Jean-Jacques Ndala, le Sénégal a déclenché ces sanctions administratives.
Le chaos a commencé lorsqu'une consultation de la VAR a conduit à l'attribution d'un penalty en faveur du Maroc dans les dernières secondes du temps réglementaire, ce qui a poussé l'entraîneur Pape Thiaw à faire sortir ses joueurs du terrain. Bien qu'ils aient finalement repris le jeu et qu'Edouard Mendy ait même arrêté le penalty tiré par Diaz, la CAF a estimé que cette première infraction était suffisante pour justifier une défaite par forfait.
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Le Sénégal, furieux, confirme son recours devant le TAS
Sans surprise, la réaction à Dakar a été marquée par une indignation totale. La Fédération sénégalaise de football (FSF) n’a pas tardé à condamner cette décision, la qualifiant de tache sur la réputation du football africain. Dans un communiqué officiel, la FSF a dénoncé cette décision « injuste, sans précédent et inacceptable » et a confirmé qu’elle ferait immédiatement appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne.
Le communiqué de la FSF stipule : « La Fédération sénégalaise de football dénonce cette décision injuste, sans précédent et inacceptable, qui discrédite le football africain. Afin de défendre ses droits et les intérêts du football sénégalais, la Fédération introduira dès que possible un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne. La FSF réaffirme son engagement indéfectible envers les valeurs d'intégrité et de justice sportive et tiendra le public informé de l'évolution de cette affaire. »
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