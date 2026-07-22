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La Fédération italienne de football (FIGC) serait prête à consentir une dérogation salariale pour attirer Pep Guardiola, comme l’a confirmé son président, ajoutant que des pourparlers sont en cours avec l’ex-coach de Manchester City
La FIGC envisage un transfert ambitieux de Guardiola
Le président de la FIGC, Malago, a confirmé publiquement que Guardiola fait partie des principaux candidats au poste vacant d’entraîneur de l’équipe nationale. Les Azzurri cherchent un successeur à Gennaro Gattuso, qui a démissionné après l’élimination en barrages de la Coupe du monde face à la Bosnie-Herzégovine, excluant l’Italie d’une troisième phase finale consécutive.
Malago, élu à la présidence de la FIGC le 22 juin, a révélé que les discussions avec l’ancien coach de Manchester City avaient déjà été engagées, malgré les contraintes financières que cela suppose. Il a toutefois insisté sur le fait que Guardiola n’était pas l’unique option étudiée alors que la Nazionale poursuit sa quête d’un nouveau sélectionneur.
Selon certaines sources, des émissaires de renom tels que Paolo Maldini et Leonardo auraient même rencontré l’ancien coach catalan à Barcelone pour évoquer le poste, témoignant de la détermination de la Fédération à attirer l’un des techniciens les plus titrés du ballon rond.
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Malago confirme les négociations et son engagement financier
Invité du podcast « Cronache di Spogliatoio », Malago a confirmé des discussions avec Guardiola tout en précisant qu’elles n’aboutiraient pas nécessairement à une nomination. « Rien n’est acquis, a-t-il déclaré, mais il était juste et important d’ouvrir le dialogue et de le maintenir vivant. »
Malago a par ailleurs reconnu les contraintes financières de l’Italie, tout en laissant entendre que Guardiola justifierait un investissement exceptionnel. « Il y a aussi des considérations financières et budgétaires », a-t-il ajouté. « À court et moyen terme, dire que nous devrons nous serrer la ceinture est un euphémisme. Cependant, certaines exceptions ont été faites, qui pourraient concerner le nom qui domine tant la scène en ce moment. »
Interrogé pour savoir s’il visait bien l’entraîneur catalan, il a acquiescé : « Oui. »
Malgré cet intérêt de haut niveau, le comité directeur poursuit une recherche plus large afin d’éviter que l’équipe nationale ne se retrouve dans une impasse si Guardiola décline l’offre. Le président a souligné que Guardiola, l’ancien sélectionneur italien Roberto Mancini et le légendaire milieu de terrain Andrea Pirlo ne sont pas les seuls noms sur la liste. Il a précisé : « Non, absolument pas. Mais si nous envisageons un certain profil, ces noms entrent certainement dans le champ de ces catégories de profils. »
Les projets de congé sabbatique demeurent un obstacle majeur
Malgré l’optimisme affiché par Malago et son intention d’offrir un salaire record, plusieurs sources indiquent que Guardiola pencherait toujours pour une longue pause loin du football. Selon ESPN, les premiers échanges entre les deux parties ont été brefs, l’Espagnol réitérant son souhait de se consacrer à sa famille après une saison particulièrement éprouvante en Angleterre.
Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a confirmé cette tendance, estimant qu’il faudrait un « miracle » pour faire changer d’avis le technicien catalan, lequel souhaite avant tout se déconnecter avant d’envisager son prochain projet.
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La Fédération italienne poursuit activement sa recherche d’un nouveau sélectionneur.
La FIGC poursuit l’examen de sa short-list tout en tentant de convaincre Guardiola de prendre les rênes de la Nazionale. Malagò a déjà confirmé que la fédération étudie plusieurs candidatures, afin d’assurer à l’Italie des solutions de rechange si les négociations avec l’ex-coach du FC Barcelone et de Manchester City ne aboutissent pas.
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