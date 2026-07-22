La Fédération italienne de football (FIGC) serait prête à consentir une dérogation salariale pour attirer Pep Guardiola, comme l’a confirmé son président, ajoutant que des pourparlers sont en cours avec l’ex-coach de Manchester City

Le président de la FIGC, Malago, a confirmé publiquement que Guardiola fait partie des principaux candidats au poste vacant d’entraîneur de l’équipe nationale. Les Azzurri cherchent un successeur à Gennaro Gattuso, qui a démissionné après l’élimination en barrages de la Coupe du monde face à la Bosnie-Herzégovine, excluant l’Italie d’une troisième phase finale consécutive.

Malago, élu à la présidence de la FIGC le 22 juin, a révélé que les discussions avec l’ancien coach de Manchester City avaient déjà été engagées, malgré les contraintes financières que cela suppose. Il a toutefois insisté sur le fait que Guardiola n’était pas l’unique option étudiée alors que la Nazionale poursuit sa quête d’un nouveau sélectionneur.

Selon certaines sources, des émissaires de renom tels que Paolo Maldini et Leonardo auraient même rencontré l’ancien coach catalan à Barcelone pour évoquer le poste, témoignant de la détermination de la Fédération à attirer l’un des techniciens les plus titrés du ballon rond.







