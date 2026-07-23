Dans un communiqué officiel publié jeudi, la Fédération française de football a confirmé qu’une conférence de presse se tiendrait mardi prochain afin de présenter officiellement le nouveau sélectionneur des Bleus. Philippe Diallo, président de la FFF, devrait présider cet événement, au cours duquel il mettra fin à l’incertitude qui plane depuis longtemps autour de la direction de l’équipe de France. À moins d’un revirement de situation monumental et hautement improbable, c’est Zidane qui sera présenté au monde entier comme le successeur de Deschamps.

La Fédération a publié les modalités de cette annonce sur son site officiel : « Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026, à partir de 11 h, au siège de la FFF. À l’issue de la réunion exceptionnelle du Comité exécutif qui se tiendra dans la matinée, Philippe Diallo présentera aux médias le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Cette conférence de presse pourra être suivie en direct sur la chaîne YouTube de la FFF. »