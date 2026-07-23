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La Fédération française de football annonce la date de présentation de Zinedine Zidane comme successeur de Didier Deschamps, suite à une Coupe du monde décevante
La FFF confirme la date de présentation de son nouvel entraîneur principal
Dans un communiqué officiel publié jeudi, la Fédération française de football a confirmé qu’une conférence de presse se tiendrait mardi prochain afin de présenter officiellement le nouveau sélectionneur des Bleus. Philippe Diallo, président de la FFF, devrait présider cet événement, au cours duquel il mettra fin à l’incertitude qui plane depuis longtemps autour de la direction de l’équipe de France. À moins d’un revirement de situation monumental et hautement improbable, c’est Zidane qui sera présenté au monde entier comme le successeur de Deschamps.
La Fédération a publié les modalités de cette annonce sur son site officiel : « Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026, à partir de 11 h, au siège de la FFF. À l’issue de la réunion exceptionnelle du Comité exécutif qui se tiendra dans la matinée, Philippe Diallo présentera aux médias le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Cette conférence de presse pourra être suivie en direct sur la chaîne YouTube de la FFF. »
- AFP
Zidane met fin à cinq ans d'attente avant son retour à la direction d'une équipe
Zinédine Zidane n’a plus occupé de poste d’entraîneur depuis son deuxième départ du Real Madrid en juin 2021. Bien qu’il ait été courtisé par plusieurs clubs européens de premier plan, dont le Paris Saint-Germain et Manchester United, le champion du monde 1998 a systématiquement décliné des offres lucratives pour se tenir prêt à prendre les rênes de l’équipe de France. Selon RMC Sport, Zidane aurait déjà apposé sa signature sur son nouveau contrat, même si certains détails techniques relatifs à son staff sont encore en cours de finalisation avant la prochaine trêve internationale.
Sur le plan financier, la FFF a levé toutes les obstacles potentiels liés à la rémunération de Zidane. Si les récentes réformes parlementaires françaises prévoient des plafonds salariaux pour certains postes sportifs, une dérogation ministérielle a été accordée pour le poste de sélectionneur. Le légendaire technicien échappera donc aux nouvelles limites législatives en matière de rémunération.
Un premier match de Ligue des Nations délicat se profile
Zinédine Zidane n’aura pas droit à une période de « lune de miel » : son mandat s’ouvre sur un calendrier effréné, en pleine trêve internationale de fin septembre et début octobre. La France doit disputer plusieurs matches de Ligue des Nations qui mettront immédiatement à l’épreuve les qualités stratégiques de l’ancien entraîneur du Real Madrid. Ses débuts auront probablement lieu le 25 septembre contre la Turquie, suivis, trois jours plus tard seulement, d’un déplacement périlleux en Belgique.
Les Bleus recevront ensuite l’Italie le 2 octobre, avant de retrouver la Belgique trois jours plus tard, le 5 octobre. La trêve de novembre n’offrira guère de répit, avec un match retour contre l’Italie prévu le 12 novembre et une dernière rencontre de la phase de groupes face à la Turquie le 15 novembre.
- AFP
La fin de l’ère Deschamps
L'arrivée de Zidane marquera la fin du brillant mandat de 14 ans de Deschamps à la tête des Bleus. Au cours de son mandat, il a mené les Bleus au sacre mondial lors de la Coupe du monde 2018 et au titre de la Ligue des Nations 2020-2021, tout en atteignant la finale de l’Euro 2016 et de la Coupe du monde 2022. Il a finalement conclu son aventure par une quatrième place lors de la Coupe du monde 2026.
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