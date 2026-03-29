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La Fédération espagnole de football a rassuré Barcelone au sujet de Lamine Yamal après la blessure de Raphinha
Le Barça s'inquiète du contretemps concernant Raphinha
Hansi Flick a reçu un coup dur en apprenant que Raphinha s'était blessé aux ischio-jambiers alors qu'il représentait le Brésil lors de cette tranche internationale. L'ailier sera indisponible pendant environ cinq semaines, laissant un vide considérable dans l'attaque du FC Barcelone à un moment crucial de la saison.
Le Brésilien étant indisponible pour une série de matches décisifs en Liga et en Ligue des champions, la pression sur Lamine Yamal pour mener l'attaque s'est intensifiée. Le staff médical et l'équipe d'entraîneurs du club surveillent de près la charge de travail du jeune joueur avec l'Espagne, craignant que toute nouvelle absence ne vienne potentiellement compromettre complètement leur saison.
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La Roja apporte des garanties essentielles
Malgré les inquiétudes initiales quant au fait que le jeune joueur de 17 ans soit trop sollicité, la Fédération espagnole de football (RFEF) s'est empressée d'apaiser les craintes au sein de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Selon le Diario Sport, la RFEF a fait savoir au FC Barcelone que le bien-être des joueurs était sa principale préoccupation alors qu'ils se préparent pour la prochaine Coupe du monde. Le sélectionneur Luis de la Fuente a indiqué que le temps de jeu de Yamal serait géré avec une extrême prudence, afin de s'assurer qu'il ne retourne pas dans son club surmené ou souffrant d'une fatigue physique inutile.
Gérer la charge de travail à Cornellà
Des inquiétudes avaient surgi plus tôt au stage lorsque Lamine Yamal avait été aperçu s'entraînant à l'écart du groupe principal sur un vélo d'appartement. Le jeune joueur a toutefois disputé sans encombre 63 minutes du match amical remporté 3-0 par l'Espagne contre la Serbie, sans signaler aucune gêne liée à un problème au pubis qui le tracassait depuis quelque temps.
La logistique de cette période de sélection a également joué en faveur de Barcelone. Le deuxième match de la Roja contre l’Égypte se déroulant au stade RCDE de Cornellà, les joueurs basés en Catalogne éviteront ainsi la fatigue liée aux longs déplacements, ce qui leur permettra de mieux récupérer et de reprendre plus facilement leurs obligations avec leur club plus tard dans la semaine.
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Quelle est la prochaine étape pour Lamine Yamal ?
De la Fuente a clairement indiqué que, même si ses joueurs vedettes souhaitent toujours être sur le terrain, la rotation reste une stratégie clé pour ces matchs amicaux. Le sélectionneur espagnol tient à répartir le temps de jeu entre tous les membres de son effectif afin de s'assurer que personne ne soit surmené avant le retour aux compétitions nationales.
Barcelone tient à ce que Yamal soit au meilleur de sa forme après la trêve internationale, car l'équipe affrontera l'Atlético de Madrid lors d'un match crucial de la 30e journée de la Liga. À peine quatre jours plus tard, les deux équipes s'affronteront à nouveau, cette fois en quarts de finale de la Ligue des champions.