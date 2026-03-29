La Fédération espagnole de football a rassuré Barcelone au sujet de Lamine Yamal après la blessure de Raphinha

Hansi Flick a reçu un coup dur en apprenant que Raphinha s'était blessé aux ischio-jambiers alors qu'il représentait le Brésil lors de cette tranche internationale. L'ailier sera indisponible pendant environ cinq semaines, laissant un vide considérable dans l'attaque du FC Barcelone à un moment crucial de la saison.

Le Brésilien étant indisponible pour une série de matches décisifs en Liga et en Ligue des champions, la pression sur Lamine Yamal pour mener l'attaque s'est intensifiée. Le staff médical et l'équipe d'entraîneurs du club surveillent de près la charge de travail du jeune joueur avec l'Espagne, craignant que toute nouvelle absence ne vienne potentiellement compromettre complètement leur saison.



