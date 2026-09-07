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La fédération belge exige des réponses de la FIFA sur la controverse autour de Folarin Balogun à la Coupe du monde et retire son soutien à Gianni Infantino
La Belgique exige des réponses de la FIFA
L’Union royale belge des sociétés de football association (URBSFA) a exigé des réponses officielles de la FIFA concernant la décision controversée de lever la suspension de Balogun pendant la Coupe du monde. L’attaquant des États-Unis a été autorisé à disputer un huitième de finale contre la Belgique, malgré un carton rouge direct reçu lors de sa sortie précédente.
La FIFA a choisi de suspendre sa sanction d’un match pendant un an, permettant à l’attaquant de débuter cette rencontre à élimination directe. Même si la Belgique s’est finalement imposée 4-1 pour éliminer les coorganisateurs, cette décision inhabituelle a suscité de vives critiques de la part de l’instance dirigeante européenne, l’UEFA, et de l’URBSFA. Cette décision a provoqué d’importantes tensions en coulisses. La Belgique a officiellement demandé à la FIFA « une justification claire des décisions prises et des détails sur la manière dont de telles situations seront gérées à l’avenir ».
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Transparence et processus clairs
La présidente de la RBFA, Pascale van Damme, s’est montrée très critique à l’égard de la gestion de la situation, exprimant sa frustration face au manque de communication de la part de l’instance dirigeante du football mondial. La fédération reste déterminée à obtenir davantage de clarté.
« Deux mois après les événements, nos questions restent sans réponse », a déclaré Van Damme, citée par BBC. « Compte tenu de l’importance de la transparence et de la clarté pour toutes les parties concernées, nous demandons les explications nécessaires et, dans le même temps, souhaitons examiner dans quels domaines des améliorations des processus actuels sont possibles, afin que des cas similaires puissent être traités de manière claire, cohérente et efficace à l’avenir ».
La présidente de la RBFA a également souligné la nécessité d’une gouvernance forte dans l’ensemble du sport. Elle a ajouté : « Avec l’UEFA, les autres confédérations et les associations nationales, nous restons engagés en faveur de la transparence dans la prise de décision, d’une gouvernance forte et de processus clairs. Nous restons ouverts à une coopération constructive, dans l’intérêt de la confiance, de l’intégrité et de l’avenir du football. »
Une controverse historique en Coupe du monde
La décision d’annuler la suspension de Balogun a marqué un moment extrêmement rare dans l’histoire du tournoi. Son expulsion était le 189e carton rouge distribué en Coupe du monde, mais il n’est devenu que le deuxième joueur de l’histoire, après Garrincha avec le Brésil en 1962, à éviter de purger une suspension par la suite. Aucune autre suspension n’a été levée pendant le tournoi.
La controverse a pris une autre ampleur lorsqu’il est apparu que le président américain Donald Trump et des responsables de la Maison Blanche avaient directement fait pression sur la FIFA au sujet de la sanction de l’attaquant. Malgré le tollé public, la FIFA s’est contentée de citer l’article 27 de son code disciplinaire, qui autorise l’instance dirigeante à suspendre partiellement ou totalement l’application d’une mesure disciplinaire.
Balogun, qui avait inscrit trois buts dans le tournoi avant l’incident, était titulaire contre la Belgique mais n’a pas pu empêcher l’élimination de son équipe. La Belgique s’est qualifiée pour les quarts de finale, où elle a finalement été battue par l’Espagne.
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Infantino fait face à une opposition croissante
Les retombées de l’incident devraient se poursuivre, la RBFA ayant officiellement demandé que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil de la FIFA, le 15 octobre. En outre, la controverse a directement eu un impact sur la prochaine élection à la présidence de la FIFA.
Infantino a récemment confirmé qu’il se présenterait à sa réélection en mars, lui qui occupe la présidence depuis 2016. Cependant, la Belgique a officiellement annoncé qu’elle ne soutiendrait pas sa candidature pour un nouveau mandat, citant la gestion de l’affaire Balogun comme l’une des principales raisons de son opposition.
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