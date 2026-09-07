La fédération belge exige des réponses de la FIFA sur la controverse autour de Folarin Balogun à la Coupe du monde et retire son soutien à Gianni Infantino

La présidente de la RBFA, Pascale van Damme, s’est montrée très critique à l’égard de la gestion de la situation, exprimant sa frustration face au manque de communication de la part de l’instance dirigeante du football mondial. La fédération reste déterminée à obtenir davantage de clarté.

« Deux mois après les événements, nos questions restent sans réponse », a déclaré Van Damme, citée par BBC. « Compte tenu de l’importance de la transparence et de la clarté pour toutes les parties concernées, nous demandons les explications nécessaires et, dans le même temps, souhaitons examiner dans quels domaines des améliorations des processus actuels sont possibles, afin que des cas similaires puissent être traités de manière claire, cohérente et efficace à l’avenir ».

La présidente de la RBFA a également souligné la nécessité d’une gouvernance forte dans l’ensemble du sport. Elle a ajouté : « Avec l’UEFA, les autres confédérations et les associations nationales, nous restons engagés en faveur de la transparence dans la prise de décision, d’une gouvernance forte et de processus clairs. Nous restons ouverts à une coopération constructive, dans l’intérêt de la confiance, de l’intégrité et de l’avenir du football. »