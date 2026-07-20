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La Fédération belge de football a décidé de se séparer de son sélectionneur Rudi Garcia, et ce malgré un « excellent résultat » obtenu lors de la Coupe du monde 2026
Après dix-huit mois à la tête de l’équipe, l’ère de {nom de l’entraîneur} prend fin.
Garcia et la RBFA ne prolongeront pas le contrat qui expire le 31 juillet. Nommé le 1er février 2025 en remplacement de Domenico Tedesco, le technicien a mené les Diables Rouges en Ligue A de la Ligue des Nations de l’UEFA et jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du monde 2026, après avoir validé leur qualification.
Cette séparation met un point final à un mandat de dix-huit mois au cours duquel l’ancien technicien de l’AS Rome a été chargé de stabiliser un effectif en pleine transition. Malgré des éclairs de génie lors du tournoi nord-américain, la fédération a choisi de prendre une nouvelle direction en vue du prochain cycle de qualifications.
- AFP
Retour sur le parcours en Coupe du monde
Le dernier match du Français a été riche en rebondissements : il a estimé que la chance n’était pas du côté de son équipe, en raison de blessures décisives et de décisions arbitrales controversées. Lors de leur défaite 2-1 en quart de finale face à l’Espagne, future vainqueure du tournoi, les Diables Rouges ont dû se passer de leur capitaine Youri Tielemans, blessé, tandis que leur figure de proue, Kevin De Bruyne, a également dû quitter le terrain en fin de match. Au moment de tirer le bilan de son départ, Garcia a exprimé sa gratitude pour cette opportunité et pour les liens qu’il a tissés avec les joueurs et le staff.
« Après des discussions avec l’URBSFA, nous avons convenu de ne pas prolonger l’excellent parcours que nous avons construit au cours des 18 derniers mois. Je quitte la Belgique alors qu’elle évolue en Ligue A de la Ligue des Nations de l’UEFA et figure parmi les huit meilleures équipes du monde », a déclaré Garcia.
« Je tiens à remercier mon groupe de joueurs exceptionnels, le directeur sportif Vincent Mannaert, ainsi que les supporters qui nous ont soutenus tout au long de cette Coupe du monde. Je souhaite à la Belgique tout le succès possible alors qu’elle poursuit la transition générationnelle que j’ai été fier de contribuer à initier. »
Mannaert salue l'impact de Garcia
Vincent Mannaert, le directeur sportif de la RBFA, a salué l’impact positif du tacticien français lors de son bref passage à la tête des Diables Rouges. Il a rappelé que Garcia avait été recruté dans un contexte sportif et financier délicat, nécessitant un leadership expérimenté.
« Rudi Garcia a incontestablement joué un rôle clé dans le renouveau des Diables Rouges belges. Il a été nommé sélectionneur national dans un contexte sportif et financier difficile. Grâce notamment à son engagement et à son expérience, la cohésion de l'équipe a été rétablie et un excellent résultat a été obtenu lors de la dernière Coupe du monde de la FIFA », a noté Mannaert.
- Getty Images Sport
Tourner résolument le regard vers l’avenir
Ce départ survient à un moment symbolique pour le football belge, alors que plusieurs membres de la célèbre « génération d’or » ont probablement disputé leurs dernières minutes dans un grand tournoi. L’avenir immédiat de la Belgique comprend des matchs à domicile contre les grandes puissances que sont la France et l’Italie plus tard dans l’année, alors que la sélection poursuit son parcours en Ligue des Nations. Par ailleurs, Mannaert a confirmé que la recherche du successeur de Garcia était déjà en cours.
« Avec mon équipe, je prépare actuellement un nouveau cycle, qui inclut la nomination d'un nouveau sélectionneur national », a ajouté Mannaert.
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