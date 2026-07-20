La Fédération belge de football a décidé de se séparer de son sélectionneur Rudi Garcia, et ce malgré un « excellent résultat » obtenu lors de la Coupe du monde 2026

Le dernier match du Français a été riche en rebondissements : il a estimé que la chance n’était pas du côté de son équipe, en raison de blessures décisives et de décisions arbitrales controversées. Lors de leur défaite 2-1 en quart de finale face à l’Espagne, future vainqueure du tournoi, les Diables Rouges ont dû se passer de leur capitaine Youri Tielemans, blessé, tandis que leur figure de proue, Kevin De Bruyne, a également dû quitter le terrain en fin de match. Au moment de tirer le bilan de son départ, Garcia a exprimé sa gratitude pour cette opportunité et pour les liens qu’il a tissés avec les joueurs et le staff.

« Après des discussions avec l’URBSFA, nous avons convenu de ne pas prolonger l’excellent parcours que nous avons construit au cours des 18 derniers mois. Je quitte la Belgique alors qu’elle évolue en Ligue A de la Ligue des Nations de l’UEFA et figure parmi les huit meilleures équipes du monde », a déclaré Garcia.

« Je tiens à remercier mon groupe de joueurs exceptionnels, le directeur sportif Vincent Mannaert, ainsi que les supporters qui nous ont soutenus tout au long de cette Coupe du monde. Je souhaite à la Belgique tout le succès possible alors qu’elle poursuit la transition générationnelle que j’ai été fier de contribuer à initier. »