Le président de l’AFA, Claudio Tapia, a salué la FIFA pour avoir reconnu ses erreurs. Il a souligné que l’ensemble du processus aurait dû être géré d’une manière totalement différente dès le départ.

Dans une lettre ouverte adressée à Infantino, Tapia a écrit : « Au nom de l’Association du football argentin (AFA) et de son comité exécutif, nous vous écrivons, cher président, et par l’intermédiaire de vos estimés bons offices au comité exécutif de la FIFA, afin d’exprimer notre soutien au travail réalisé au cours des 10 dernières années, qui s’est concentré sur le développement du football dans le monde entier et sur la solidité institutionnelle fondée sur un modèle de gouvernance clair, stable et transparent. »

« En ce qui concerne les récents événements désormais connus du public, nous devons reconnaître la décision de l’administration de retirer une proposition qui, dès le départ, a généré bien plus d’incertitudes que de certitudes au sein de la famille du football.

« C’est pourquoi il convient de souligner la reconnaissance des erreurs commises au cours de ce processus et les excuses formulées dans le message réfléchi envoyé aux 211 associations membres de la FIFA. »