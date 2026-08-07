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La Fédération argentine soutient Gianni Infantino après que la FIFA a abandonné sa proposition de Coupe du monde à 20 milliards de dollars
L’AFA apporte son soutien à Infantino
L’AFA a publiquement apporté son soutien total au président de la FIFA, Infantino, en difficulté. Cet appui intervient dans une période de surveillance intense autour de l’instance dirigeante du football mondial. Infantino a essuyé un énorme retour de bâton en raison de sa proposition de 20 milliards de dollars récemment abandonnée.
Ce projet controversé visait à céder les droits commerciaux de la Coupe du monde via une filiale nouvellement créée, baptisée FIFA Forward Enterprise. Alors que les appels à la démission d’Infantino se multiplient, la FIFA a officiellement présenté ses excuses mercredi pour les graves erreurs commises dans le cadre du plan d’investissement privé avorté.
- AFP
Des éloges pour avoir admis les erreurs de Forward Enterprise
Le président de l’AFA, Claudio Tapia, a salué la FIFA pour avoir reconnu ses erreurs. Il a souligné que l’ensemble du processus aurait dû être géré d’une manière totalement différente dès le départ.
Dans une lettre ouverte adressée à Infantino, Tapia a écrit : « Au nom de l’Association du football argentin (AFA) et de son comité exécutif, nous vous écrivons, cher président, et par l’intermédiaire de vos estimés bons offices au comité exécutif de la FIFA, afin d’exprimer notre soutien au travail réalisé au cours des 10 dernières années, qui s’est concentré sur le développement du football dans le monde entier et sur la solidité institutionnelle fondée sur un modèle de gouvernance clair, stable et transparent. »
« En ce qui concerne les récents événements désormais connus du public, nous devons reconnaître la décision de l’administration de retirer une proposition qui, dès le départ, a généré bien plus d’incertitudes que de certitudes au sein de la famille du football.
« C’est pourquoi il convient de souligner la reconnaissance des erreurs commises au cours de ce processus et les excuses formulées dans le message réfléchi envoyé aux 211 associations membres de la FIFA. »
Une transformation profonde du football mondial
Tapia en a également profité pour saluer la gouvernance globale d'Infantino au cours de ses dix années à la tête de l'instance. Il a fermement soutenu l'administrateur suisse afin qu'il continue à présider ce sport.
« Comme nous l'avons déjà déclaré, vous dirigez une administration qui a entraîné une profonde transformation de la FIFA, une transformation qui a ouvert les portes de l'organisation à toutes les associations membres et confédérations, afin que, grâce à un dialogue franc et direct, nous puissions tous continuer à promouvoir le football à tous les niveaux et dans toutes les disciplines », a déclaré Tapia.
« À nos yeux, cette transformation s'est construite sur un modèle de gouvernance transparente, le respect des structures statutaires et l'adhésion aux procédures démocratiques.
« Par conséquent, alors que le prochain Congrès de la FIFA approche à grands pas, l'Association que je suis fier de présider croit fermement et réaffirme que la voie à suivre consiste à continuer à travailler sous votre direction, afin que nous puissions continuer à développer un football meilleur et encore plus inclusif. »
- Getty
Un paysage du football mondial profondément divisé
À l’approche du Congrès de la FIFA, le paysage du football mondial reste profondément divisé sur la question. L’UEFA et la CONCACAF ont toutes deux publié des communiqués samedi, critiquant vivement la direction d’Infantino. L’UEFA a explicitement insisté sur le fait qu’elle avait perdu confiance en la présidence, une position ferme qui n’a pas changé malgré les récentes excuses de la FIFA.
De son côté, l’instance dirigeante sud-américaine, la CONMEBOL, a publié un communiqué appelant à un dialogue ouvert. Elle a fermement rejeté toute tentative d’évincer Infantino qui ne passerait pas par un vote démocratique des 211 membres de la FIFA.
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