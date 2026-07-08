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Moataz Elgammal

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La Fédération argentine de football fait l'objet d'une enquête du FBI dans le cadre d'une affaire de fraude bancaire et de blanchiment d'argent présumés aux États-Unis

Argentine
Coupe du monde

Le ministère américain de la Justice et le FBI ont ouvert une enquête préliminaire sur la Fédération argentine de football (AFA) et son président, Claudio Tapia, afin d’examiner d’éventuelles irrégularités financières. Les autorités cherchent à déterminer si les centaines de millions de dollars ayant transité par des banques américaines constituent un acte de blanchiment d’argent ou de fraude électronique dans le cadre de la Coupe du monde en cours.

  • Les autorités américaines enquêtent sur les finances de l'AFA à Miami

    Selon des informations publiées par La Naciónet Terra, des procureurs fédéraux et des agents du FBI ont commencé à recueillir des témoignages concernant les opérations financières de l’AFA aux États-Unis.

    L’enquête porte sur la façon dont l’organisation, dirigée par son président Claudio Tapia, a structuré ses accords commerciaux internationaux. Les autorités examinent si l’AFA et TourProdEnter LLC, société chargée de gérer le recouvrement des contrats de l’association à l’étranger, se sont livrées à des activités pouvant être qualifiées de blanchiment d’argent ou de fraude bancaire au regard de la législation américaine.

    Les enquêteurs retracent actuellement les flux de plus de 300 millions de dollars liés à ces transactions commerciales internationales au sein de plusieurs établissements bancaires.

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  • Argentina Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Des témoins clés ont été interrogés pendant la Coupe du monde.

    Alors que l’Argentine s’imposait 3-2 face à l’Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde, l’enquête judiciaire en coulisses s’intensifiait. Les enquêteurs ont récemment tenu une réunion de trois heures par vidéoconférence avec l’homme d’affaires Guillermo Tofoni, à Miami. Les autorités recherchent activement des témoins ayant une connaissance directe des événements survenus sous les mandats de Tapia et de Pablo Toviggino.

    Les enquêteurs scrutent désormais des transactions ayant transité par des comptes ouverts chez Citibank, Bank of America et JPMorgan. L’objectif est de vérifier si ces opérations financières, réalisées alors que l’Argentine appliquait un contrôle strict des changes, ont violé des lois fédérales.

  • Les représentants de l'AFA répondent aux accusations

    Face à la pression judiciaire croissante aux États-Unis, l’AFA a commencé à mobiliser ses représentants. Tomas Regalado, ambassadeur de l’AFA en Amérique du Nord, a récemment pris part à un forum sur le football et la corruption à Miami, aux côtés de l’avocat pénaliste argentin Mariano Lizardo.

    Évoquant l’enquête préliminaire menée par le ministère de la Justice et le FBI, M. Regalado a fermement exigé le respect de la présomption d’innocence, affirmant : « Les mesures d’enquête ne suffisent pas à elles seules à établir la responsabilité ou la culpabilité ». À ce stade, aucune accusation officielle n’a été déposée aux États-Unis, les procureurs étant toujours en train d’évaluer s’ils disposent de preuves suffisantes pour engager des poursuites pénales.

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    Quelle sera la prochaine étape pour l’Argentine et Tapia ?

    Prochaine étape : le ministère de la Justice devra décider s’il transforme cette enquête préliminaire en une mise en accusation pénale formelle. Les enquêteurs pourraient bientôt convoquer d’anciens responsables gouvernementaux, chargés de superviser les activités de l’AFA, pour un interrogatoire approfondi. Dans le même temps, Tapia reste aux États-Unis avec l’équipe nationale, alors que l’Argentine se prépare à affronter la Suisse en quarts de finale de la Coupe du monde, malgré des distractions croissantes en dehors du terrain.

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