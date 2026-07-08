Selon des informations publiées par La Naciónet Terra, des procureurs fédéraux et des agents du FBI ont commencé à recueillir des témoignages concernant les opérations financières de l’AFA aux États-Unis.

L’enquête porte sur la façon dont l’organisation, dirigée par son président Claudio Tapia, a structuré ses accords commerciaux internationaux. Les autorités examinent si l’AFA et TourProdEnter LLC, société chargée de gérer le recouvrement des contrats de l’association à l’étranger, se sont livrées à des activités pouvant être qualifiées de blanchiment d’argent ou de fraude bancaire au regard de la législation américaine.

Les enquêteurs retracent actuellement les flux de plus de 300 millions de dollars liés à ces transactions commerciales internationales au sein de plusieurs établissements bancaires.