AFP
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La Fédération argentine de football est actuellement visée par une enquête du FBI, qui soupçonne des faits de fraude bancaire et de blanchiment d’argent aux États-Unis
Les autorités américaines ont ouvert une enquête sur les finances de l'AFA à Miami.
Selon des informations publiées par La Naciónet Terra, des procureurs fédéraux et des agents du FBI ont commencé à recueillir des témoignages concernant les opérations financières de l’AFA aux États-Unis.
L’enquête porte principalement sur la façon dont l’organisation, dirigée par son président Claudio Tapia, a structuré ses accords commerciaux internationaux. Les autorités examinent si l’AFA et TourProdEnter LLC, société chargée de gérer le recouvrement des contrats de l’association à l’étranger, se sont livrées à des activités pouvant être qualifiées de blanchiment d’argent ou de fraude bancaire au regard de la législation américaine.
Les enquêteurs retracent actuellement des flux supérieurs à 300 millions de dollars, liés à ces transactions commerciales internationales, au sein de plusieurs établissements bancaires.
- Getty Images Sport
Des témoins clés ont été interrogés pendant la Coupe du monde.
Alors que l’Argentine s’imposait 3-2 face à l’Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde, l’enquête judiciaire en coulisses s’intensifiait. Les enquêteurs ont récemment tenu une réunion de trois heures par vidéoconférence avec l’homme d’affaires Guillermo Tofoni, à Miami. Les autorités recherchent activement des témoins ayant une connaissance directe des événements survenus sous les mandats de Tapia et de Pablo Toviggino.
Les enquêteurs scrutent désormais des transactions ayant transité par des comptes ouverts chez Citibank, Bank of America et JP Morgan. L’objectif est de vérifier si ces opérations financières, réalisées alors que l’Argentine appliquait un contrôle strict des changes, ont violé des lois fédérales.
Les représentants de l'AFA répondent aux accusations
Face à la pression judiciaire croissante aux États-Unis, l’AFA a commencé à mobiliser ses représentants. Tomas Regalado, ambassadeur de l’AFA en Amérique du Nord, a récemment pris part à un forum sur le football et la corruption à Miami, aux côtés de l’avocat pénaliste argentin Mariano Lizardo.
Évoquant l’enquête préliminaire menée par le ministère de la Justice et le FBI, M. Regalado a fermement exigé le respect de la présomption d’innocence. Il a déclaré : « Les mesures d’enquête ne suffisent pas à elles seules à établir la responsabilité ou la culpabilité ». Aucune mise en examen n’a encore été prononcée aux États-Unis, les procureurs étant toujours en train de déterminer s’il existe des preuves suffisantes pour engager des poursuites pénales.
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour l’Argentine et Tapia ?
Le ministère de la Justice doit encore décider s’il transformera cette enquête préliminaire en une mise en accusation pénale formelle. Les enquêteurs pourraient bientôt convoquer d’anciens responsables gouvernementaux qui supervisaient les activités de l’AFA pour un interrogatoire approfondi. En attendant, Tapia reste aux États-Unis avec l’équipe nationale, alors que l’Argentine se prépare à affronter la Suisse en quarts de finale de la Coupe du monde, malgré des distractions croissantes en dehors du terrain.
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