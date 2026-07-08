Selon des informations publiées par La Naciónet Terra, des procureurs fédéraux et des agents du FBI ont commencé à recueillir des témoignages concernant les opérations financières de l’AFA aux États-Unis.

L’enquête porte principalement sur la façon dont l’organisation, dirigée par son président Claudio Tapia, a structuré ses accords commerciaux internationaux. Les autorités examinent si l’AFA et TourProdEnter LLC, société chargée de gérer le recouvrement des contrats de l’association à l’étranger, se sont livrées à des activités pouvant être qualifiées de blanchiment d’argent ou de fraude bancaire au regard de la législation américaine.

Les enquêteurs retracent actuellement des flux supérieurs à 300 millions de dollars, liés à ces transactions commerciales internationales, au sein de plusieurs établissements bancaires.