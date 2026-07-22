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La Fédération argentine de football dément formellement les allégations selon lesquelles son président et son trésorier auraient été cités à comparaître devant un tribunal américain
L'AFA répond aux allégations liées à une citation à comparaître émise par un tribunal américain.
Mercredi, la Fédération argentine de football a formellement démenti les allégations selon lesquelles Tapia et Toviggino auraient été cités à comparaître devant des tribunaux américains.
Le média local Infobae avait initialement rapporté que des agents fédéraux avaient interpellé les deux dirigeants à l’aéroport John F. Kennedy lundi matin, peu avant qu’ils ne montent à bord d’un avion à l’issue de la finale de la Coupe du monde.
Selon ces informations, les autorités auraient réclamé les appareils appartenant à Tapia et les deux hommes auraient été interrogés sur le tarmac. Cependant, l’AFA a désormais répondu publiquement à ces spéculations, précisant que les citations à comparaître actuelles concernaient exclusivement un tiers et non l’un de ses dirigeants.
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Communiqué officiel : la Ligue dément la saisie d’équipements et les convocations de témoins
Dans un communiqué officiel destiné à lutter contre les rumeurs qui circulent, l’AFA a fermement réfuté l’idée selon laquelle ses principaux dirigeants feraient l’objet d’une enquête judiciaire directe. Elle a confirmé qu’un tiers avait été cité à comparaître devant un grand jury afin de fournir des documents concernant plusieurs personnes.
Réagissant directement à ces informations, l’AFA a déclaré : « Le document auquel font référence diverses publications ne constitue pas une citation à comparaître adressée au président de l’AFA, Claudio Tapia, ni au trésorier de l’institution, Pablo Toviggino. Par conséquent, il est absolument faux d’affirmer que Claudio Tapia ou Pablo Toviggino ont été cités à comparaître par la justice américaine, tout comme il est faux de prétendre que leurs téléphones portables ou tout autre appareil électronique ont été saisis. »
Détails relatifs à l’enquête financière
Selon les informations disponibles, l’enquête menée par les autorités américaines porterait sur plus de 300 millions de dollars de contrats commerciaux liés à l’AFA. Elle s’inscrit dans le cadre d’un examen plus large des finances du football argentin, déclenché après des perquisitions menées en décembre dernier dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent.
Malgré l’ampleur de ces investigations, l’organisation affirme que Tapia et Toviggino ne font l’objet d’aucune restriction personnelle. Dans un communiqué officiel, l’AFA précise : « Le document en question n’impose aucune mesure à titre personnel au président de l’AFA ni à son trésorier, n’ordonne pas leur comparution, ne leur impose aucune obligation procédurale et ne fait état d’aucune saisie ni confiscation de biens leur appartenant. »
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Quel avenir pour la direction de l'AFA ?
Si l'AFA a réussi à clarifier la situation juridique immédiate de Tapia et Toviggino, l'enquête plus large portant sur les contrats commerciaux se poursuit. L'instance dirigeante s'est réservé le droit d'engager des poursuites judiciaires contre la diffusion de fausses informations, ce qui signifie que d'autres mesures administratives ou judiciaires pourraient suivre. Pour l'instant, les dirigeants argentins poursuivront leurs activités habituelles tout en coopérant à toute demande pertinente adressée à des entités tierces.
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