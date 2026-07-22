La Fédération argentine de football dément formellement les allégations selon lesquelles son président et son trésorier auraient été cités à comparaître devant un tribunal américain

Mercredi, la Fédération argentine de football a formellement démenti les allégations selon lesquelles Tapia et Toviggino auraient été cités à comparaître devant des tribunaux américains.

Le média local Infobae avait initialement rapporté que des agents fédéraux avaient interpellé les deux dirigeants à l’aéroport John F. Kennedy lundi matin, peu avant qu’ils ne montent à bord d’un avion à l’issue de la finale de la Coupe du monde.

Selon ces informations, les autorités auraient réclamé les appareils appartenant à Tapia et les deux hommes auraient été interrogés sur le tarmac. Cependant, l’AFA a désormais répondu publiquement à ces spéculations, précisant que les citations à comparaître actuelles concernaient exclusivement un tiers et non l’un de ses dirigeants.