Getty Images Sport
Traduit par
La Fédération anglaise de football (FA) va réexaminer le règlement de la finale de la Youth Cup, après la polémique entre Manchester United et Manchester City concernant le choix du lieu de la rencontre
Le lieu du derby déclenche une enquête réglementaire
Selon le Daily Mail, la FA s’apprête à revoir les règles d’organisation de la finale de la FA Youth Cup, après la vive polémique qui a opposé les deux clubs de Manchester au sujet de l’édition de cette saison. Actuellement, l’équipe tirée au sort en premier accueille la rencontre. Cependant, cette année, City a décidé de déplacer le match vers son stade féminin de 6 447 places, invoquant des travaux à l’Etihad Stadium.
United aurait proposé d’accueillir la rencontre, disputée jeudi dernier, à Old Trafford afin de permettre aux jeunes joueurs de s’exprimer devant un public beaucoup plus nombreux. Cette offre a été refusée, suscitant l’indignation des supporters mancuniens et la colère du personnel du centre de formation. Le Manchester United Supporters’ Trust et les membres du forum des fans ont ensuite appelé la FA à intervenir.
- Getty Images Sport
Les supporters dénoncent des jaunes « ridicules » imposés sur le nombre de spectateurs.
Dans un communiqué commun, ils ont qualifié cette décision de « honte » et rappelé qu’à la dernière finale de Manchester United, 67 000 spectateurs avaient rempli Old Trafford. « Autoriser la tenue de ce match majeur devant un public aussi clairsemé, c’est trahir les supporters et priver ces jeunes footballeurs de la plus grande soirée de leur carrière à ce jour », ont-ils ajouté.
Ces protestations n’ont toutefois pas suffi : la rencontre, remportée 2-1 par City, s’est tenue au Joie Stadium, juste en face de l’Etihad, qui offre 53 400 places. La FA envisage désormais une modification du règlement, dans le cadre de la révision annuelle de la compétition, pour éviter que pareille situation ne se reproduise. Si les instances du football professionnel valident cette évolution, la règle pourrait préciser qu’en cas d’incapacité pour le club hôte d’accueillir la rencontre dans son stade « principal », celle-ci se tiendrait automatiquement dans l’antre de son adversaire.
Fletcher critique ouvertement les choix d'organisation.
Après la victoire de City, l’entraîneur de United, Darren Fletcher, a critiqué la FA. « Je suis déçu par la FA pour tout ce qui a entouré ce match : le lieu, tout », a déclaré l’entraîneur des moins de 18 ans et ancien joueur, visiblement agacé par l’organisation de l’événement.
« Il faut respecter l’adversaire. Mais pas quand Man City s’empare d’une FA Youth Cup. C’est une compétition de la FA ; ça n’aurait jamais dû se passer comme ça. Je n’ai jamais entendu des entraîneurs individuels se faire huer, ni chaque joueur individuellement. Ça n’arrive pas dans les finales de coupe », a-t-il poursuivi, exprimant sa frustration face à l’ambiance de la finale.
- Getty Images Sport
Inquiétudes concernant l'intégrité de la compétition
« C’est une compétition de la FA, mais on aurait dit que c’était une compétition organisée par Manchester City tout au long de la préparation de ce match, vu la façon dont nous avons dû gérer la situation à la fin. C’est mon seul reproche pour ce soir. Mais la meilleure équipe a gagné ; je leur adresse toutes mes félicitations », a conclu Fletcher, reconnaissant le résultat sportif malgré les problèmes hors du terrain.
La révision proposée vise à garantir que la FA Youth Cup demeure une plateforme prestigieuse pour les talents des centres de formation, en privilégiant une visibilité et une affluence maximales. En imposant éventuellement un changement de lieu au profit de l’équipe visiteuse si le stade principal de l’équipe locale n’est pas disponible, la FA espère éviter que la finale d’un grand tournoi ne se déroule dans un centre d’entraînement secondaire ou un stade de moindre capacité.