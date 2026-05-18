Selon le Daily Mail, la FA s’apprête à revoir les règles d’organisation de la finale de la FA Youth Cup, après la vive polémique qui a opposé les deux clubs de Manchester au sujet de l’édition de cette saison. Actuellement, l’équipe tirée au sort en premier accueille la rencontre. Cependant, cette année, City a décidé de déplacer le match vers son stade féminin de 6 447 places, invoquant des travaux à l’Etihad Stadium.

United aurait proposé d’accueillir la rencontre, disputée jeudi dernier, à Old Trafford afin de permettre aux jeunes joueurs de s’exprimer devant un public beaucoup plus nombreux. Cette offre a été refusée, suscitant l’indignation des supporters mancuniens et la colère du personnel du centre de formation. Le Manchester United Supporters’ Trust et les membres du forum des fans ont ensuite appelé la FA à intervenir.