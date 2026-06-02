(C)Getty Images
Traduit par
La Fédération anglaise a officialisé les numéros de maillot pour la Coupe du monde : Marcus Rashford portera le 11, un choix souvent réservé à un membre du onze de départ
Le numéro attribué à Rashford attise les spéculations sur le onze de départ.
À l’approche de la Coupe du monde, l’Angleterre a officialisé les numéros de maillot de ses joueurs, Marcus Rashford se voyant confier le prestigieux n°11. Ce choix symbolique attire l’attention, car les numéros attribués aux cadres de l’équipe sont généralement perçus comme un indice de la composition favorite du sélectionneur.
L’attribution à Rashford de l’un des numéros classiques de l’équipe de départ intervient dans un contexte de concurrence intense pour les postes offensifs. L’attaquant de Manchester United portait auparavant des numéros plus élevés en sélection anglaise, ce qui fait de ce changement un événement notable avant le début du tournoi. Par ailleurs, plusieurs stars confirmées ont conservé des numéros de maillot prestigieux. Harry Kane reste le numéro 9, Jude Bellingham endosse le numéro 10 et Jordan Pickford demeure le gardien numéro 1 de l’Angleterre.
- Getty/GOAL
Un indice sur la composition de départ de Tuchel ?
L’attribution des numéros de maillot alimente les spéculations sur le onze de départ de l’Angleterre. Traditionnellement, les numéros de 1 à 11 sont réservés aux joueurs appelés à jouer un rôle clé dès le début du tournoi. Le numéro attribué à Rashford est donc interprété comme un signe de sa probable titularisation. En revanche, Anthony Gordon et Morgan Rogers, dotés de numéros plus élevés, ne seraient pas, à ce stade, considérés comme des titulaires incontestables.
En football, les statistiques offrent des indices précieux, mais elles ne constituent jamais une garantie de résultat.
La répartition des numéros de maillot laisse entrevoir la hiérarchie actuelle de l’équipe d’Angleterre. La présence de Rashford parmi les numéros habituels du onze de départ confirme qu’il pourrait intégrer le trio offensif aux côtés de Kane et de Bukayo Saka. Le cœur de l’effectif demeure inchangé. Kane mène toujours l’attaque, Bellingham conserve un rôle créatif central et le maillot n°1 confirme le statut de Pickford comme gardien titulaire de Tuchel. Si ces numéros indiquent les intentions du sélectionneur, ils ne garantissent pas un place dans le onze. Les ajustements tactiques, la forme et les performances à l’entraînement continueront d’influencer les choix avant le match d’ouverture.
- Getty Images Sport
Voici les numéros de maillot attribués aux joueurs de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde.
Les numéros de maillot étant désormais attribués, l’Angleterre se concentre pleinement sur la préparation sur le terrain. Les derniers matchs de préparation et les séances d’entraînement offriront aux joueurs une dernière occasion de se mettre en évidence pour intégrer le onze de départ. Les Three Lions disputeront deux matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica, puis affronteront la Croatie, le Ghana et le Panama dans le groupe L.
Numéro
Joueur
Poste
1
Jordan Pickford
Gardien
2
Ezri Konsa
D
3
Nico O’Reilly
Arrière gauche
4
Declan Rice
Milieu de terrain
5
John Stones
D
6
Marc Guehi
D
7
Bukayo Saka
Ailier droit
8
Elliot Anderson
Milieu de terrain
9
Harry Kane
Attaquant
10
Jude Bellingham
Milieu offensif
11
Marcus Rashford
Ailier gauche
12
Tino Livramento
Arrière droit
13
Dean Henderson
Gardien
14
Jordan Henderson
Milieu de terrain
15
Dan Burn
Défenseur central
16
Kobbie Mainoo
Milieu de terrain
17
Morgan Rogers
Milieu offensif
18
Anthony Gordon
Ailier gauche
19
Ollie Watkins
Avant-centre
20
Noni Madueke
Ailier droit
21
Eberechi Eze
Milieu offensif
22
Ivan Toney
CF
23
James Trafford
Gardien
24
Reece James
Arrière droit
25
Djed Spence
Arrière gauche
26
Jarell Quansah
CB