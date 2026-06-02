À l’approche de la Coupe du monde, l’Angleterre a officialisé les numéros de maillot de ses joueurs, Marcus Rashford se voyant confier le prestigieux n°11. Ce choix symbolique attire l’attention, car les numéros attribués aux cadres de l’équipe sont généralement perçus comme un indice de la composition favorite du sélectionneur.

L’attribution à Rashford de l’un des numéros classiques de l’équipe de départ intervient dans un contexte de concurrence intense pour les postes offensifs. L’attaquant de Manchester United portait auparavant des numéros plus élevés en sélection anglaise, ce qui fait de ce changement un événement notable avant le début du tournoi. Par ailleurs, plusieurs stars confirmées ont conservé des numéros de maillot prestigieux. Harry Kane reste le numéro 9, Jude Bellingham endosse le numéro 10 et Jordan Pickford demeure le gardien numéro 1 de l’Angleterre.