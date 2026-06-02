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Marcus RASHFORD-england-202511(C)Getty Images
Yosua Arya

Traduit par

La Fédération anglaise a officialisé les numéros de maillot pour la Coupe du monde : Marcus Rashford portera le 11, un choix souvent réservé à un membre du onze de départ

M. Rashford
Angleterre
Coupe du monde

La répartition des numéros de maillot au sein de l'équipe d'Angleterre semble donner un premier aperçu des intentions de Thomas Tuchel à l'approche de la Coupe du monde. Marcus Rashford s'est vu attribuer le maillot emblématique n° 11, ce qui pourrait laisser présager une place de titulaire, tandis qu'Harry Kane, Jude Bellingham et Jordan Pickford conservent leurs numéros fétiches.

  • Le numéro attribué à Rashford attise les spéculations sur le onze de départ.

    À l’approche de la Coupe du monde, l’Angleterre a officialisé les numéros de maillot de ses joueurs, Marcus Rashford se voyant confier le prestigieux n°11. Ce choix symbolique attire l’attention, car les numéros attribués aux cadres de l’équipe sont généralement perçus comme un indice de la composition favorite du sélectionneur.

    L’attribution à Rashford de l’un des numéros classiques de l’équipe de départ intervient dans un contexte de concurrence intense pour les postes offensifs. L’attaquant de Manchester United portait auparavant des numéros plus élevés en sélection anglaise, ce qui fait de ce changement un événement notable avant le début du tournoi. Par ailleurs, plusieurs stars confirmées ont conservé des numéros de maillot prestigieux. Harry Kane reste le numéro 9, Jude Bellingham endosse le numéro 10 et Jordan Pickford demeure le gardien numéro 1 de l’Angleterre.

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  • Marcus Rashford England 2025Getty/GOAL

    Un indice sur la composition de départ de Tuchel ?

    L’attribution des numéros de maillot alimente les spéculations sur le onze de départ de l’Angleterre. Traditionnellement, les numéros de 1 à 11 sont réservés aux joueurs appelés à jouer un rôle clé dès le début du tournoi. Le numéro attribué à Rashford est donc interprété comme un signe de sa probable titularisation. En revanche, Anthony Gordon et Morgan Rogers, dotés de numéros plus élevés, ne seraient pas, à ce stade, considérés comme des titulaires incontestables.

  • En football, les statistiques offrent des indices précieux, mais elles ne constituent jamais une garantie de résultat.

    La répartition des numéros de maillot laisse entrevoir la hiérarchie actuelle de l’équipe d’Angleterre. La présence de Rashford parmi les numéros habituels du onze de départ confirme qu’il pourrait intégrer le trio offensif aux côtés de Kane et de Bukayo Saka. Le cœur de l’effectif demeure inchangé. Kane mène toujours l’attaque, Bellingham conserve un rôle créatif central et le maillot n°1 confirme le statut de Pickford comme gardien titulaire de Tuchel. Si ces numéros indiquent les intentions du sélectionneur, ils ne garantissent pas un place dans le onze. Les ajustements tactiques, la forme et les performances à l’entraînement continueront d’influencer les choix avant le match d’ouverture.

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Voici les numéros de maillot attribués aux joueurs de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde.

    Les numéros de maillot étant désormais attribués, l’Angleterre se concentre pleinement sur la préparation sur le terrain. Les derniers matchs de préparation et les séances d’entraînement offriront aux joueurs une dernière occasion de se mettre en évidence pour intégrer le onze de départ. Les Three Lions disputeront deux matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica, puis affronteront la Croatie, le Ghana et le Panama dans le groupe L.

    Numéro

    Joueur

    Poste

    1

    Jordan Pickford

    Gardien

    2

    Ezri Konsa

    D

    3

    Nico O’Reilly

    Arrière gauche

    4

    Declan Rice

    Milieu de terrain

    5

    John Stones

    D

    6

    Marc Guehi

    D

    7

    Bukayo Saka

    Ailier droit

    8

    Elliot Anderson

    Milieu de terrain

    9

    Harry Kane

    Attaquant

    10

    Jude Bellingham

    Milieu offensif

    11

    Marcus Rashford

    Ailier gauche

    12

    Tino Livramento

    Arrière droit

    13

    Dean Henderson

    Gardien

    14

    Jordan Henderson

    Milieu de terrain

    15

    Dan Burn

    Défenseur central

    16

    Kobbie Mainoo

    Milieu de terrain

    17

    Morgan Rogers

    Milieu offensif

    18

    Anthony Gordon

    Ailier gauche

    19

    Ollie Watkins

    Avant-centre

    20

    Noni Madueke

    Ailier droit

    21

    Eberechi Eze

    Milieu offensif

    22

    Ivan Toney

    CF

    23

    James Trafford

    Gardien

    24

    Reece James

    Arrière droit

    25

    Djed Spence

    Arrière gauche

    26

    Jarell Quansah

    CB


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