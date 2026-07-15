La Fédération allemande de football refuse de soutenir la réélection de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA, alors que la pression s'intensifie

La DFB et son président Bernd Neuendorf prennent progressivement leurs distances avec le président controversé de la FIFA, Infantino. Selon Bild, Neuendorf aurait refusé de signer un document de soutien à la prochaine candidature d’Infantino, qui sera soumise lors du congrès de la FIFA le 18 mars 2027 à Rabat.

Selon Bild, un membre du comité exécutif de la FIFA aurait approché les 16 nations européennes durant la Coupe du monde en Amérique du Nord pour obtenir leur parrainage. Confirmant cette information au SID, la DFB a publié un communiqué pour clarifier sa position : « La DFB n’a pas signé de lettre de soutien à la réélection de Gianni Infantino. Les prochaines étapes seront discutées au sein du comité directeur de la DFB. »