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Infantino NeuendorfGetty Images
Moataz Elgammal

Traduit par

La Fédération allemande de football refuse de soutenir la réélection de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA, alors que la pression s'intensifie

Allemagne
Coupe du monde

La Fédération allemande de football a refusé de signer une lettre soutenant la réélection du président de la FIFA, Gianni Infantino. Cette décision souligne les tensions croissantes entre les instances dirigeantes du football européen et l’organisation mondiale, tensions exacerbées par de récentes décisions disciplinaires controversées et par des ingérences politiques extérieures lors de tournois internationaux.

  • Le fossé se creuse autour de la présidence de la FIFA

    La DFB et son président Bernd Neuendorf prennent progressivement leurs distances avec le président controversé de la FIFA, Infantino. Selon Bild, Neuendorf aurait refusé de signer un document de soutien à la prochaine candidature d’Infantino, qui sera soumise lors du congrès de la FIFA le 18 mars 2027 à Rabat.

    Selon Bild, un membre du comité exécutif de la FIFA aurait approché les 16 nations européennes durant la Coupe du monde en Amérique du Nord pour obtenir leur parrainage. Confirmant cette information au SID, la DFB a publié un communiqué pour clarifier sa position : « La DFB n’a pas signé de lettre de soutien à la réélection de Gianni Infantino. Les prochaines étapes seront discutées au sein du comité directeur de la DFB. »

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  • Infantino TrumpGetty Images

    L'affaire controversée de Folarin Balogun attise les tensions

    Le conflit entre la Fédération allemande de football, l’UEFA et la FIFA a éclaté au grand jour à la suite de l’affaire Folarin Balogun. L’UEFA a vivement critiqué la FIFA, estimant qu’une ligne rouge avait été franchie. Neuendorf a déclaré au SID que « cette affaire ne doit pas être classée sans suite ».

    La polémique porte sur la décision d’autoriser l’attaquant américain Balogun à disputer le huitième de finale contre la Belgique, match perdu 4-1, alors qu’il avait reçu un carton rouge lors de la victoire 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine. La commission disciplinaire a levé la suspension après un coup de fil de Donald Trump à Infantino, bien que les deux parties assurent qu’aucune influence extérieure n’a dicté la décision finale.

  • Une plainte pour violation des droits de l’homme a été déposée auprès du CIO.

    Malgré une opposition croissante en Europe, Infantino demeure le grand favori pour obtenir un nouveau mandat à la tête de la FIFA jusqu’en 2031, plusieurs confédérations lui ayant déjà apporté leur soutien. Toutefois, ses liens politiques suscitent une vive polémique. L’organisation de défense des droits humains FairSquare a récemment déposé auprès du Comité international olympique une plainte officielle de dix pages visant le président de la FIFA.

    Le document détaille plusieurs violations présumées des règles strictes en matière de neutralité politique, notamment les liens étroits entre Infantino, qui est également membre actif du CIO, et l’ancien président américain Donald Trump. L’issue de cette plainte pourrait perturber une campagne de réélection qui semblait jusqu’ici largement acquise au sein de la communauté mondiale du football.

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  • Gianni InfantinoGetty Images

    Quelle sera la suite des événements dans les coulisses de la FIFA ?

    Le comité directeur de la DFB se réunira prochainement pour définir sa stratégie de vote officielle en vue du prochain congrès. Dans le même temps, les responsables de l’UEFA devraient continuer à suivre de près l’enquête en cours du CIO concernant Infantino. À l’approche de l’élection de mars 2027, les fédérations européennes doivent décider si elles souhaitent former une opposition coordonnée ou accepter à contrecœur la hiérarchie actuelle à la tête de l’organisation pour un nouveau cycle de quatre ans.