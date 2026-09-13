La tension est montée d’un cran avant le match très attendu de dimanche entre Manchester United et Manchester City, alors qu’environ 500 supporters se sont rassemblés devant Old Trafford pour manifester. Le mécontentement autour des sanctions liées aux abonnements de saison et des projets proposés pour un nouveau stade a alimenté ces scènes de colère.

Les supporters ont dirigé leur frustration directement contre la direction du club, en chantant : « Ils nous traitent comme de la m***e, Ratcliffe et les Glazer, ils nous traitent comme de la m***e », et : « Vous pouvez vous mettre votre nouveau stade dans le c**. » Des images partagées par le journaliste Steven Railston ont montré le rassemblement initial devant le pub The Bishop Blaize, avant qu’il ne se déplace progressivement vers Sir Matt Busby Way.



