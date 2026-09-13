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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduit par

« La façon dont vous nous traitez est une honte » : les supporters de Manchester United organisent de virulentes protestations à Old Trafford contre les propriétaires avant le derby

Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League

Les supporters de Manchester United ont organisé une manifestation passionnée à l’extérieur d’Old Trafford avant le derby mancunien crucial de dimanche face à Manchester City. Des centaines de supporters ont exprimé leur vive colère envers Sir Jim Ratcliffe et la famille Glazer au sujet des nouveaux plans de stade, des sanctions sur les abonnements de saison et des prix premium, en brandissant des banderoles pour réclamer qu’on leur rende leur club bien-aimé.

  • Des manifestations éclatent devant Old Trafford avant le derby

    La tension est montée d’un cran avant le match très attendu de dimanche entre Manchester United et Manchester City, alors qu’environ 500 supporters se sont rassemblés devant Old Trafford pour manifester. Le mécontentement autour des sanctions liées aux abonnements de saison et des projets proposés pour un nouveau stade a alimenté ces scènes de colère.

    Les supporters ont dirigé leur frustration directement contre la direction du club, en chantant : « Ils nous traitent comme de la m***e, Ratcliffe et les Glazer, ils nous traitent comme de la m***e », et : « Vous pouvez vous mettre votre nouveau stade dans le c**. » Des images partagées par le journaliste Steven Railston ont montré le rassemblement initial devant le pub The Bishop Blaize, avant qu’il ne se déplace progressivement vers Sir Matt Busby Way.


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  • Des banderoles visent Ratcliffe et la hausse des prix des billets

    Lors de la manifestation, les supporters ont déployé plusieurs banderoles visant la direction, envoyant un message clair : l’état de grâce du patron d’INEOS est terminé. Les fans brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « JIM N’EST PAS L’HOMME DE LA SITUATION » et « JIM NE PEUT PAS RÉPARER ÇA » pendant qu’ils marchaient.

    Une autre banderole bien visible s’en prenait à la hausse des coûts, avec ce message : « Vous prenez tout aux supporters et vous nous interdisez de stade pour rien. Des prix premium, tout ça par cupidité. » Le groupe de protestation The 1958 a déclaré qu’« une ligne a été franchie » concernant les récentes décisions du club. Les supporters ont aussi chanté : « Tout comme les Glazer, Sir Jim Ratcliffe est un c*** », soulignant la fracture profonde entre les supporters et la direction.


  • À l’intérieur du stade, des groupes de supporters boycottent les animations

    Le malaise ne se limitait pas aux rues autour du stade, puisque des groupes de supporters ont modifié leurs plans de jour de match pour refléter la colère persistante. À l’intérieur d’Old Trafford, il n’y a pas eu de traditionnel tifo du Stretford End pour le derby. À la place, le groupe de supporters TRA a choisi d’accrocher une seule banderole, incisive, juste au-dessus du tunnel des joueurs, sur laquelle on pouvait lire : « LA MANIÈRE DONT VOUS NOUS TRAITEZ EST UNE HONTE ».

    L’atmosphère a encore été résumée par une autre banderole marquante présente lors de la marche, sur laquelle on pouvait lire : « Brisé par un cheval. Détruit par des serpents + des rats. » Le message était clair, avec à l’avant de la marche une banderole fièrement déployée : « Nous voulons récupérer notre club. »

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  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    Quelle suite pour Michael Carrick et Manchester United ?

    Michael Carrick doit désormais tenter de guider son effectif, 13e du classement et auteur de seulement quatre points en trois matches avec une victoire, un nul et une défaite, dans cette atmosphère toxique. Son équipe vise une victoire capitale contre Enzo Maresca et Manchester City, actuellement troisième avec un bilan parfait de neuf points en trois victoires. Après ce derby tendu, United enchaînera avec une série de matches compliqués au cours de laquelle la direction devra répondre à cette contestation.

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