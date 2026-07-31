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La FA sévit contre les abus discriminatoires en élargissant la suspension minimale pour les joueurs et le staff
La FA durcit les sanctions pour mauvaise conduite
La FA a officiellement renforcé les sanctions en cas d’infraction à la règle E3.2, qui couvre les comportements discriminatoires liés à la race, à l’origine ethnique, à la religion, au genre, à l’orientation sexuelle ou au handicap. Lors des saisons précédentes, les suspensions pour ces infractions aggravées allaient de six à 12 matches. L’instance dirigeante a désormais fixé une nouvelle sanction minimale de base à 10 matches de suspension pour tout joueur ou membre du staff technique reconnu coupable.
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L’instance dirigeante publie un communiqué
La FA a souligné que ces mesures plus strictes ont été introduites dans le cadre d’un engagement clair à éradiquer toutes les formes de discrimination du football anglais. Leur communiqué indique : « Bien que des progrès significatifs aient été réalisés ces dernières années, les comportements discriminatoires restent un défi dans l’ensemble du football. Des mesures renforcées sont nécessaires pour lutter contre ces comportements abjects. »
La commission conserve des pouvoirs discrétionnaires
Bien que la sanction de base ait été portée à 10 matches, les commissions de régulation indépendantes conservent le pouvoir d’ajuster la durée des suspensions en fonction des circonstances propres à chaque cas. Des sanctions plus lourdes peuvent toujours être infligées en présence de facteurs aggravants significatifs, tandis qu’une suspension réduite à six matches ne sera envisagée que si l’auteur de l’infraction reconnaît les faits à la première occasion. En outre, les personnes commettant des infractions répétées s’exposent à des suspensions supérieures à 12 matches ou à des suspensions à durée déterminée dans les cas les plus graves.
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Les clubs s’adaptent avant le coup d’envoi
Les clubs de toute la pyramide du football anglais doivent désormais s’assurer que tous les joueurs et membres du staff comprennent pleinement les graves conséquences de cette mise à jour du règlement avant le début de la compétition. Ce cadre renforcé intervient alors que les équipes finalisent leur préparation en vue de la saison 2026-2027. La saison de Premier League doit débuter le 21 août, lorsque le champion en titre Arsenal recevra le promu Coventry City.
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