La FA sévit contre les abus discriminatoires en élargissant la suspension minimale pour les joueurs et le staff

Bien que la sanction de base ait été portée à 10 matches, les commissions de régulation indépendantes conservent le pouvoir d’ajuster la durée des suspensions en fonction des circonstances propres à chaque cas. Des sanctions plus lourdes peuvent toujours être infligées en présence de facteurs aggravants significatifs, tandis qu’une suspension réduite à six matches ne sera envisagée que si l’auteur de l’infraction reconnaît les faits à la première occasion. En outre, les personnes commettant des infractions répétées s’exposent à des suspensions supérieures à 12 matches ou à des suspensions à durée déterminée dans les cas les plus graves.