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La FA s’apprête à retirer son soutien à Gianni Infantino à la présidence de la FIFA après la controverse sur la revente de billets de la Coupe du monde
Infantino fait face à une pression croissante de la part des nations britanniques
La Fédération anglaise de football s’apprête à prendre officiellement ses distances avec la direction d’Infantino, signe d’un changement important dans les coulisses du pouvoir à Wembley. Dans le sillage de la Fédération galloise de football, devenue la première fédération membre à retirer officiellement son soutien, l’Angleterre devrait lui emboîter le pas afin de pousser le dirigeant italo-suisse vers la sortie. Selon Independent, la FA prépare actuellement l’envoi d’une lettre officielle à la FIFA pour retirer son appui, accentuant encore la pression sur un président dont le règne de dix ans fait désormais l’objet de l’examen le plus intense de sa carrière.
La controverse découle du projet de création de « FIFA Forward Enterprise » (FFE), qui visait à vendre une participation de 20 % dans les actifs de la FIFA à des investisseurs privés. Thrive Eternal, un groupe dirigé par Joshua Kushner, devait apparemment être l’investisseur principal. La portée politique de l’accord a été encore compliquée par les liens familiaux de Kushner avec l’administration Trump, même si le président américain Donald Trump a depuis assuré qu’il n’avait pas parlé du projet de cession avec Infantino avant qu’il ne soit abandonné.
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L’UEFA menace de boycotter et d’engager une action en justice
L’instance dirigeante européenne, l’UEFA, a été la critique la plus virulente de l’offre de privatisation, allant jusqu’à menacer de boycotter toutes les compétitions de la FIFA à un moment donné. Cela aurait inclus la prochaine Coupe du monde féminine ainsi que le tournoi masculin de 2030, une décision qui aurait effectivement ruiné le prestige de l’instance dirigeante mondiale. L’UEFA a confirmé, après qu’Infantino a mis ses projets de côté, qu’elle avait perdu confiance en sa direction et a désormais écrit au président de la FIFA pour confirmer qu’elle « envisage activement » une action en justice concernant le projet de cession.
Les retombées ne se sont pas limitées aux organisations extérieures, puisque Infantino fait face à une rébellion interne au sein même de son administration. Le conseiller principal Carlos Cordeiro a démissionné pour protester contre ces plans, tandis que le directeur des opérations de la FIFA, Kevin Lamour, aurait affirmé que le président avait « trompé » le personnel de la FIFA sur la nature des négociations. Le manque de consultation a également mis en colère la Concacaf et la Confédération asiatique de football, furieuses d’avoir été tenues dans l’ignorance quant à l’avenir du tournoi.
Des figures politiques et des dirigeants réclament du changement
La contestation a atteint les plus hauts niveaux de la vie politique, le Premier ministre britannique Andy Burnham affirmant qu’Infantino est « le mauvais homme » pour diriger la FIFA. L’idée selon laquelle la direction actuelle n’est plus adaptée gagne du terrain à travers le continent, malgré le fait qu’Infantino soit toujours, à l’heure actuelle, censé se présenter à sa réélection en mars 2027.
La tentative d’Infantino de se tourner vers l’investissement privé a été perçue par beaucoup comme une tentative désespérée de consolider le pouvoir financier en dehors des structures traditionnelles du jeu. Le qualificatif d’« accord douteux conclu en coulisses » employé par l’UEFA laisse entendre une rupture de la confiance nécessaire pour gérer l’actif le plus lucratif du football mondial.
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Fracture mondiale autour de la direction de la FIFA
Alors que l’Europe et une partie de l’Amérique du Nord sont en pleine fronde, Infantino conserve néanmoins un bloc de soutien ailleurs. Plusieurs instances du football africain et asiatique, notamment celles du Maroc, de l’Égypte et du Qatar, ont publiquement affiché leur soutien au président au cours du week-end. À l’approche de l’élection de mars 2027, le paysage politique de la FIFA évolue rapidement. Le retrait du soutien de la FA n’est pas seulement un geste symbolique ; c’est une manœuvre tactique destinée à encourager d’autres nations à faire part de leurs inquiétudes. Si un nombre suffisant d’associations lui emboîte le pas, la possibilité d’un Congrès extraordinaire de la FIFA deviendra réalité.
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