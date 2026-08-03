La Fédération anglaise de football s’apprête à prendre officiellement ses distances avec la direction d’Infantino, signe d’un changement important dans les coulisses du pouvoir à Wembley. Dans le sillage de la Fédération galloise de football, devenue la première fédération membre à retirer officiellement son soutien, l’Angleterre devrait lui emboîter le pas afin de pousser le dirigeant italo-suisse vers la sortie. Selon Independent, la FA prépare actuellement l’envoi d’une lettre officielle à la FIFA pour retirer son appui, accentuant encore la pression sur un président dont le règne de dix ans fait désormais l’objet de l’examen le plus intense de sa carrière.

La controverse découle du projet de création de « FIFA Forward Enterprise » (FFE), qui visait à vendre une participation de 20 % dans les actifs de la FIFA à des investisseurs privés. Thrive Eternal, un groupe dirigé par Joshua Kushner, devait apparemment être l’investisseur principal. La portée politique de l’accord a été encore compliquée par les liens familiaux de Kushner avec l’administration Trump, même si le président américain Donald Trump a depuis assuré qu’il n’avait pas parlé du projet de cession avec Infantino avant qu’il ne soit abandonné.