La FA enquête sur Southampton, accusé d’espionnage contre trois clubs de Championship, après l’exclusion des Saints de la finale des barrages de promotion contre Hull par l’EFL

Southampton est à nouveau sous enquête après que la FA a confirmé l’ouverture de sa propre procédure sur le scandale du « spygate » en Championship. Cette décision intervient après les aveux du club, qui a admis avoir observé les séances d’entraînement de trois adversaires durant la période interdite de 72 heures précédant les matchs.

L’EFL avait déjà infligé des sanctions sévères aux Saints : exclusion des play-offs, perte de la place en finale (Middlesbrough ayant été réintégré pour affronter Hull City à Wembley après son élimination initiale en demi-finale) et retrait de quatre points pour la saison prochaine. Le club a contesté cette décision, la jugeant « disproportionnée », mais l’appel a été rejeté mercredi soir.