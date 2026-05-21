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La FA enquête sur Southampton, accusé d’espionnage contre trois clubs de Championship, après l’exclusion des Saints de la finale des barrages de promotion contre Hull par l’EFL
Southampton se retrouve de nouveau sous le coup d'une enquête après les sanctions infligées par l'EFL.
Southampton est à nouveau sous enquête après que la FA a confirmé l’ouverture de sa propre procédure sur le scandale du « spygate » en Championship. Cette décision intervient après les aveux du club, qui a admis avoir observé les séances d’entraînement de trois adversaires durant la période interdite de 72 heures précédant les matchs.
L’EFL avait déjà infligé des sanctions sévères aux Saints : exclusion des play-offs, perte de la place en finale (Middlesbrough ayant été réintégré pour affronter Hull City à Wembley après son élimination initiale en demi-finale) et retrait de quatre points pour la saison prochaine. Le club a contesté cette décision, la jugeant « disproportionnée », mais l’appel a été rejeté mercredi soir.
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La FA attend d'examiner les éléments de preuve avant de prendre d'autres mesures
Selon la BBC, un porte-parole de la FA a déclaré jeudi que l’instance « ne se prononcera pas davantage tant qu’elle n’aura pas examiné les preuves ». La procédure disciplinaire de la FA doit désormais établir si des membres du club de Southampton ont enfreint les règlements généraux du football. L’instance examinera l’ensemble des conclusions et des documents fournis par la commission disciplinaire indépendante de l’EFL avant de décider d’éventuelles sanctions ou suspensions supplémentaires.
Rappelons que l’affaire a éclaté après qu’un stagiaire analyste de l’équipe première de Southampton a été surpris en train de filmer une séance d’entraînement de Middlesbrough, juste avant le match aller de la demi-finale des barrages. Middlesbrough a alors déposé une plainte officielle auprès de l’EFL, laquelle a ensuite révélé des incidents similaires impliquant Oxford United et Ipswich Town.
L'EFL inflige une sanction sans précédent
Il a été établi que Southampton a enfreint l’article 3.4, qui impose aux clubs d’agir avec la « plus grande bonne foi » les uns envers les autres, ainsi que l’article 127, qui interdit d’assister aux séances d’entraînement de l’adversaire dans les trois jours précédant une rencontre.
La sévérité de la sanction a provoqué un véritable séisme dans le football anglais. L’exclusion des barrages et la future déduction de points figurent parmi les punitions les plus lourdes infligées ces dernières années en Championship. Dans le vestiaire, les joueurs doivent désormais faire face à d’importantes pertes financières après avoir manqué une montée potentielle en Premier League, notamment en termes de primes et d’augmentations salariales liées à l’élite du football.
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Southampton attend désormais la décision finale des instances disciplinaires.
Les Saints doivent désormais attendre les conclusions de l’enquête menée par la FA, qui pourrait déboucher sur de nouvelles sanctions à l’encontre des personnes impliquées dans le scandale. Le club débutera par ailleurs la saison prochaine en Championship avec un handicap de quatre points, après avoir échoué à faire annuler la décision de l’EFL.
Par ailleurs, plusieurs joueurs auraient saisi l’Association des footballeurs professionnels (PFA) pour examiner les options juridiques et financières à leur disposition après l’échec de la tentative de promotion du club.