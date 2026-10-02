Une commission indépendante a récemment conclu que Manchester City avait utilisé plus de 830 millions de livres sterling de financements dissimulés pour gonfler artificiellement les revenus du club. Ce montage financier élaboré avait été conçu pour contourner les règles strictes mises en place à la fois par la Premier League et l’UEFA.

La décision de 40 pages, publiée mardi, détaillait comment le club avait orchestré une série d’accords « fictifs » afin de contourner les règles. Les dirigeants de City ont soutenu que l’aide financière provenait du Crown Prince Court (CPC) d’Abou Dhabi pour aider les sponsors à honorer leurs obligations, plutôt que directement de l’Abu Dhabi United Group (ADUG) du propriétaire Sheikh Mansour.

Cependant, la commission a rejeté avec véhémence cette défense. Elle a totalement écarté la version du club, qualifiant l’explication liée au CPC de « non véridique » de manière définitive et mettant en lumière la nature élaborée de cette dissimulation financière. En expliquant son rejet de la défense de City, le panel a déclaré : « Nous avons conclu qu’il s’agissait d’une “explication” que le club avait fabriquée bien après les faits dans une tentative d’obscurcir et de dissimuler les réalités du système de financement dissimulé. »



