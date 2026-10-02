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La FA brise le silence sur un verdict de culpabilité de Manchester City alors que des inquiétudes sur « l’intégrité » secouent la Premier League
D’importantes infractions financières mises au jour
Une commission indépendante a récemment conclu que Manchester City avait utilisé plus de 830 millions de livres sterling de financements dissimulés pour gonfler artificiellement les revenus du club. Ce montage financier élaboré avait été conçu pour contourner les règles strictes mises en place à la fois par la Premier League et l’UEFA.
La décision de 40 pages, publiée mardi, détaillait comment le club avait orchestré une série d’accords « fictifs » afin de contourner les règles. Les dirigeants de City ont soutenu que l’aide financière provenait du Crown Prince Court (CPC) d’Abou Dhabi pour aider les sponsors à honorer leurs obligations, plutôt que directement de l’Abu Dhabi United Group (ADUG) du propriétaire Sheikh Mansour.
Cependant, la commission a rejeté avec véhémence cette défense. Elle a totalement écarté la version du club, qualifiant l’explication liée au CPC de « non véridique » de manière définitive et mettant en lumière la nature élaborée de cette dissimulation financière. En expliquant son rejet de la défense de City, le panel a déclaré : « Nous avons conclu qu’il s’agissait d’une “explication” que le club avait fabriquée bien après les faits dans une tentative d’obscurcir et de dissimuler les réalités du système de financement dissimulé. »
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La FA promet de possibles mesures
En réponse à cette décision, la Fédération anglaise de football a publié un communiqué ferme sur la gravité de la situation. L’instance dirigeante a clairement indiqué qu’elle suivait de près les retombées de l’affaire et n’a pas exclu ses propres mesures disciplinaires.
« La décision de la Commission indépendante a des implications importantes pour l’intégrité du jeu », peut-on lire dans le communiqué officiel de la FA. « Nous examinons attentivement cette décision et ses implications, et nous prendrons des mesures si cela s’avère approprié. »
Reconnaissant la bataille judiciaire en cours, l’organisation a ajouté : « Alors que les procédures entre la Premier League et Manchester City Football Club sont toujours en cours, nous n’avons pas l’intention de faire d’autre commentaire à ce stade. Nous continuerons toutefois à suivre de près les développements. »
Des sponsors et des propriétaires étroitement liés
Les répercussions du verdict de culpabilité s’étendent déjà au-delà de la salle du conseil d’administration de l’Etihad Stadium. Au cœur de la controverse se trouvent les principaux partenaires commerciaux du club, dont les transactions financières ont été placées sous étroite surveillance au cours de l’enquête.
Etihad Airways, sponsor principal de Manchester City, envisage désormais d’engager des poursuites judiciaires contre la Premier League. La compagnie aérienne appartient à un fonds d’investissement d’Abou Dhabi présidé par le frère de Sheikh Mansour, ce qui souligne les liens étroitement imbriqués que la commission indépendante a examinés.
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Date limite d’appel imminente
Manchester City fait désormais face à une course contre la montre pour lancer sa contre-offensive juridique. Le club a déjà confirmé son intention de contester les accusations, et le vendredi 2 octobre constitue la date limite impérative pour déposer officiellement son appel.
La bataille judiciaire à venir portera sans aucun doute sur l’origine du financement des sponsors et sur la défense du CPC rejetée. Tant que la procédure d’appel n’aura pas abouti, la menace d’une éventuelle action de la FA continuera de planer sur les champions d’Angleterre.
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