La FA a confirmé que Chelsea est officiellement poursuivi pour faute grave, à l’issue d’une enquête sur des incidents survenus lors de sa victoire au troisième tour contre Charlton Athletic il y a quatre mois. Ce match, marquant les débuts de l’ancien entraîneur Liam Rosenior à la tête de Charlton, s’était conclu par une large victoire 5-1 des Blues ; des sanctions officielles viennent toutefois éclipser ces célébrations.

Si la performance sportive des Blues a été irréprochable, l’instance a examiné avec attention les incidents survenus en tribunes. Cette décision fait suite à un examen détaillé des rapports des officiels de match et du service de sécurité du stade, qui documentent le comportement des supporters londoniens lors de cette rencontre très médiatisée.