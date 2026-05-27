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La FA a officiellement mis Chelsea en cause pour comportement inapproprié, suite à un incident survenu lors du premier match de Liam Rosenior, il y a quatre mois
Mesures disciplinaires suite à la polémique autour de la Coupe
La FA a confirmé que Chelsea est officiellement poursuivi pour faute grave, à l’issue d’une enquête sur des incidents survenus lors de sa victoire au troisième tour contre Charlton Athletic il y a quatre mois. Ce match, marquant les débuts de l’ancien entraîneur Liam Rosenior à la tête de Charlton, s’était conclu par une large victoire 5-1 des Blues ; des sanctions officielles viennent toutefois éclipser ces célébrations.
Si la performance sportive des Blues a été irréprochable, l’instance a examiné avec attention les incidents survenus en tribunes. Cette décision fait suite à un examen détaillé des rapports des officiels de match et du service de sécurité du stade, qui documentent le comportement des supporters londoniens lors de cette rencontre très médiatisée.
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Allégations précises de comportement répréhensible
Le cœur de l’accusation porte sur un manquement à la discipline des supporters en seconde période. La FA estime que le club n’a pas réussi à contrôler ses fans, entraînant un comportement contraire aux règles de conduite habituelles des rencontres professionnelles. L’incident s’est produit peu avant l’heure de jeu, alors que Chelsea dominait son adversaire de Championship.
Dans un communiqué publié mercredi, la FA a déclaré : « Le Chelsea FC a été mis en cause pour inconduite lors de son match de FA Cup contre le Charlton Athletic FC, le samedi 10 janvier. Il est allégué qu’aux alentours de la 56e minute, le club n’a pas veillé à ce que ses spectateurs ou supporters (ou toute personne se présentant comme telle) ne tiennent pas des propos inappropriés, offensants, abusifs ou insultants, qu’ils soient explicites ou implicites, en référence à la religion ou aux croyances. »
Un accroc dès l’entrée en matière de Rosenior
Cet incident est survenu lors du premier match de Rosenior à la tête de Charlton Athletic, un moment charnière pour le club. Malgré l’élan suscité par sa nomination, l’atmosphère au stade The Valley a été ternie par le comportement présumé des supporters visiteurs, alors que Chelsea imposait sa supériorité sur la pelouse : Jorrel Hato, Tosin Adarabioyo, Marc Guiu, Pedro Neto et Enzo Fernández ont tous trouvé le chemin des filets lors de cette victoire 5-1.
Malgré ce succès retentissant, la campagne de Chelsea en FA Cup s’est conclue par une défaite 1-0 contre Manchester City en finale. Parallèlement, le mandat de Rosenior à la tête du club s’est brusquement achevé le 22 avril, à la suite d’une série noire de cinq défaites consécutives en championnat sans marquer le moindre but, la pire séquence de matches sans victoire ni réalisation du club en championnat depuis 1912.
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Prochaines étapes et date butoir pour Chelsea
Les Blues doivent désormais mener une course contre la montre pour préparer leur défense ou accepter les conclusions de la FA, Chelsea ayant jusqu'au vendredi 29 mai pour apporter une réponse officielle à l'accusation. Des accusations de mauvaise conduite de cette nature peuvent entraîner de lourdes amendes, voire des restrictions d'accès au stade si la commission de régulation indépendante juge l'infraction suffisamment grave.