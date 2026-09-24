« La douleur est trop grande ! » - Gianluigi Donnarumma révèle que les joueurs de l’Italie refusent d’évoquer le traumatisme de la Coupe du monde alors que l’ère Roberto Mancini commence

L’équipe nationale italienne est encore sous le choc de l’immense désillusion d’avoir manqué la Coupe du monde 2026 après une douloureuse défaite aux tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine en finale des barrages, un match au cours duquel l’Italie a joué à dix pendant la majeure partie de la rencontre après l’expulsion précoce d’Alessandro Bastoni. Ce revers historique marque la troisième absence consécutive de l’Italie au tournoi phare du football mondial, une réalité impensable pour une nation qui compte quatre titres de championne du monde, le plus récent remontant à 2006.

Interrogé lors d’un entretien avec Sky Sport Italia sur le fait de savoir si les joueurs ayant disputé ce funeste barrage de Coupe du monde s’étaient assis pour discuter de ce qui avait si mal tourné, le gardien de Manchester City a reconnu que le sujet restait tabou. « En vérité, il n’y a eu absolument aucune discussion entre nous, sauf aujourd’hui pendant une minute, parce qu’honnêtement la douleur est encore trop grande pour rouvrir cette blessure. L’important, c’est de regarder vers l’avant, de construire une grande Nazionale, et le sélectionneur Mancini nous donnera un grand coup de main pour cela », a expliqué Donnarumma.