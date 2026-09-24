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« La douleur est trop grande ! » - Gianluigi Donnarumma révèle que les joueurs de l’Italie refusent d’évoquer le traumatisme de la Coupe du monde alors que l’ère Roberto Mancini commence
Une cicatrice qui refuse de guérir
L’équipe nationale italienne est encore sous le choc de l’immense désillusion d’avoir manqué la Coupe du monde 2026 après une douloureuse défaite aux tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine en finale des barrages, un match au cours duquel l’Italie a joué à dix pendant la majeure partie de la rencontre après l’expulsion précoce d’Alessandro Bastoni. Ce revers historique marque la troisième absence consécutive de l’Italie au tournoi phare du football mondial, une réalité impensable pour une nation qui compte quatre titres de championne du monde, le plus récent remontant à 2006.
Interrogé lors d’un entretien avec Sky Sport Italia sur le fait de savoir si les joueurs ayant disputé ce funeste barrage de Coupe du monde s’étaient assis pour discuter de ce qui avait si mal tourné, le gardien de Manchester City a reconnu que le sujet restait tabou. « En vérité, il n’y a eu absolument aucune discussion entre nous, sauf aujourd’hui pendant une minute, parce qu’honnêtement la douleur est encore trop grande pour rouvrir cette blessure. L’important, c’est de regarder vers l’avant, de construire une grande Nazionale, et le sélectionneur Mancini nous donnera un grand coup de main pour cela », a expliqué Donnarumma.
- AFP
Mancini reprend les rênes
Après les départs de Luciano Spalletti, qui a mené l’Italie jusqu’en huitièmes de finale de l’Euro 2024, et de Gennaro Gattuso, dont le mandat a pris fin après l’échec de la qualification pour la Coupe du monde 2026, l’Italie s’est de nouveau tournée vers Mancini pour relancer la sélection nationale. Mancini avait déjà conduit la Nazionale au sacre à l’Euro 2020 avant de manquer la Coupe du monde 2022. De retour à la tête de l’équipe, il vise désormais à reconstruire une formation compétitive, à commencer par le match de Ligue des nations de vendredi contre la Belgique dans un groupe A1 relevé, où figurent également la France et la Turquie de Vincenzo Montella.
« Nous croyons évidemment en son football, nous voulons être proactifs, positifs, agressifs, contrôler le match. Nous allons affronter de solides adversaires en Ligue des nations, mais nous voulons prendre les choses en main et dominer le match. Nous avons appris de l’Euro et nous voulons que les supporters retombent amoureux de la Nazionale », a déclaré Donnarumma.
Intégrer une nouvelle génération
Alors que les cadres gèrent leur chagrin, une nouvelle génération de talents est intégrée au groupe afin d’apporter un élan très attendu. Parmi ceux qui attirent l’attention figure le milieu de terrain de Cagliari Alessandro Romano, qui devrait décrocher une place de titulaire lors du prochain match. Donnarumma a été encouragé par la qualité des nouveaux arrivants et les voit comme la pierre angulaire du renouveau futur de l’Italie sur la scène mondiale.
« J’ai été impressionné par tout le monde, ce sont tous de très bons joueurs. Alessandro Romano m’a vraiment impressionné, mais il y a beaucoup de qualité chez les jeunes et je suis sûr qu’ils seront l’avenir de la Nazionale. Nous, les anciens, devons les aider à s’intégrer et à surmonter les moments difficiles », a souligné le capitaine.
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Nouveau départ à l’Olimpico
Le chemin vers la rédemption commence à Rome, où l’Italie affronte une talentueuse équipe de Belgique dans une compétition qu’elle n’a pas encore remportée, après avoir auparavant terminé troisième lors des éditions 2020-21 et 2022-23. Donnarumma n’a pas caché que les mois d’été ont été parmi les plus difficiles de sa carrière professionnelle, mais il assure que le groupe a faim de prouver sa valeur.
« Cela a été très difficile. J’ai même du mal à l’expliquer, cela a été un été très long et difficile, mais nous devons repartir. Nous avons faim, c’est une nouvelle ère, demain nous avons un grand match et les supporters, comme nous, sont déçus, donc c’est à nous de les remobiliser et de leur redonner envie d’aimer le maillot de l’Italie », a conclu Donnarumma.
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