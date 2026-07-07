AFP
Traduit par
« La douleur est immense » : Carlo Ancelotti affirme qu’il reste à la tête de la sélection brésilienne malgré une élimination prématurée et douloureuse en Coupe du monde
L'effondrement de la Seleção dans le New Jersey
Les espoirs du Brésil de remporter un sixième titre mondial ont pris fin de manière tragique en huitièmes de finale, après avoir été anéantis par un doublé d’Erling Haaland pour la Norvège. Le penalty manqué par Bruno Guimaraes en première période et l’inefficacité chronique de l’attaque ont accentué les difficultés de la Seleção lors d’une soirée frustrante dans le New Jersey. Cette défaite douloureuse constitue la pire performance des quintuples champions du monde dans un grand tournoi international depuis leur élimination au premier tour il y a 60 ans.
- Getty Images
Ancelotti réaffirme son engagement total
Sous la pression croissante des supporters après l’élimination précoce du Brésil, l’entraîneur de 67 ans a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux pour mettre fin aux spéculations sur son avenir et réaffirmer sa détermination à rester en poste. Ancelotti a déclaré sur X : « Aujourd’hui, la douleur est grande. Mais la confiance en ce que nous construisons reste intacte. Nous continuerons à travailler pour notre équipe nationale. Toujours ensemble. Toujours le Brésil ! »
Cette position a été pleinement soutenue par le coordinateur de l’équipe nationale, Rodrigo Caetano, qui a appelé au calme afin de préserver la stabilité du groupe. Il a déclaré : « Il nous appartient désormais d’insister sur la nécessité d’un cycle qui se déroule normalement, avec un peu plus de sérénité ; de poursuivre notre travail avec l’entraîneur jusqu’à la Coupe du monde 2030 tout en procédant aux ajustements nécessaires. Puissions-nous bénéficier d’un minimum de tranquillité pour aller de l’avant et nous préparer à la prochaine Coupe du monde.
« Évidemment, nous sommes encore en train de nous remettre de ce coup dur. Tout le monde est très triste, frustré et déçu : les joueurs, le personnel et le staff technique. D’un autre côté, nous ne pouvons pas ignorer le temps que nous avons passé ensemble. En particulier ces 38 jours durant lesquels les joueurs, nous tous, et vous tous, avons eu l’occasion d’être témoins de leur niveau d’engagement et de professionnalisme – du premier au dernier jour. »
La Fédération se projette déjà vers l’avenir
La Confédération brésilienne de football (CBF) a décidé de ne pas s’attarder sur la déception vécue aux États-Unis, réaffirmant sa confiance dans le contrat d’Ancelotti, qui court jusqu’en 2030, et présentant cette élimination douloureuse comme un tremplin essentiel pour l’avenir.
Dans un communiqué publié sur X, l’instance a affirmé : « L’histoire de l’équipe nationale brésilienne est marquée par de grandes victoires, mais aussi par des moments qui renforcent notre parcours. Aujourd’hui, nous quittons la Coupe du monde, convaincus que nous reviendrons encore plus forts. Merci aux supporters brésiliens. »
- AFP
Un calendrier cycliste international exigeant nous attend.
Cette défaite prolonge la série noire de la Seleção, qui en est désormais à sept défaites consécutives en phase à élimination directe de la Coupe du monde face à des adversaires européens. Le staff technique se trouve désormais confronté à la lourde tâche de redonner à l’équipe un état d’esprit de gagnant avant la reprise d’un cycle intense de qualifications internationales. Ancelotti a pour mission d’intégrer pleinement et le plus rapidement possible de jeunes talents comme Endrick afin de mettre fin à la plus longue période sans titre de l’histoire moderne du football brésilien.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles