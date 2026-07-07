« La douleur est immense » : Carlo Ancelotti affirme qu’il reste à la tête de la sélection brésilienne malgré une élimination prématurée et douloureuse en Coupe du monde

Sous la pression croissante des supporters après l’élimination précoce du Brésil, l’entraîneur de 67 ans a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux pour mettre fin aux spéculations sur son avenir et réaffirmer sa détermination à rester en poste. Ancelotti a déclaré sur X : « Aujourd’hui, la douleur est grande. Mais la confiance en ce que nous construisons reste intacte. Nous continuerons à travailler pour notre équipe nationale. Toujours ensemble. Toujours le Brésil ! »

Cette position a été pleinement soutenue par le coordinateur de l’équipe nationale, Rodrigo Caetano, qui a appelé au calme afin de préserver la stabilité du groupe. Il a déclaré : « Il nous appartient désormais d’insister sur la nécessité d’un cycle qui se déroule normalement, avec un peu plus de sérénité ; de poursuivre notre travail avec l’entraîneur jusqu’à la Coupe du monde 2030 tout en procédant aux ajustements nécessaires. Puissions-nous bénéficier d’un minimum de tranquillité pour aller de l’avant et nous préparer à la prochaine Coupe du monde.

« Évidemment, nous sommes encore en train de nous remettre de ce coup dur. Tout le monde est très triste, frustré et déçu : les joueurs, le personnel et le staff technique. D’un autre côté, nous ne pouvons pas ignorer le temps que nous avons passé ensemble. En particulier ces 38 jours durant lesquels les joueurs, nous tous, et vous tous, avons eu l’occasion d’être témoins de leur niveau d’engagement et de professionnalisme – du premier au dernier jour. »