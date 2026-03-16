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La dispute entre Alan Shearer et Anthony Gordon se poursuit, l'ancien attaquant légendaire de Newcastle campant sur ses positions concernant l'affirmation relative à la maladie qui a provoqué la colère de l'ailier anglais
Gordon réplique face à ces « absurdités totales »
Le drame a éclaté lorsque Gordon a été laissé sur le banc lors du match aller contre les géants catalans, ce qui avait conduit Shearer à déclarer auparavant qu’il faudrait « quelque chose d’extraordinaire » pour l’écarter d’un tel match, alors que certains laissaient entendre que la maladie avait eu raison de l’attaquant de Newcastle. Cela a suscité une réaction furieuse de la part de Gordon après sa performance décisive contre Chelsea à Stamford Bridge.
« D'habitude, je n'aime pas mettre les choses au clair parce que je m'en fiche un peu », a déclaré Gordon aux médias. « Mais là, il faut que je clarifie les choses parce que c'était tout simplement absurde. Dire que je ne voulais pas jouer le match le plus important de ma carrière est une absurdité totale. »
- Getty Images Sport
Shearer campe sur ses positions concernant ses critiques à l'égard de Gordon
Le commentateur chevronné et icône de Newcastle a clairement indiqué qu’il n’avait aucun regret après avoir remis en question l’absence de Gordon dans le onze de départ lors du match crucial de Ligue des champions opposant les Magpies à Barcelone. S’exprimant dans le podcast « The Rest Is Football », Shearer a répondu aux récentes déclarations de l’ailier en déclarant : « Parfait ! J’adore ça ! Ça me va très bien. En tant que joueur, on a toujours la possibilité, le droit de répondre. Je ne changerais rien à ce que j’ai dit l’autre soir contre Barcelone. Une maladie ne m’aurait pas empêché de jouer un match, je sais qu’il a dit que c’était la [décision] de l’entraîneur. »
Rooney et Keane se joignent au concert de critiques des commentateurs
Shearer n'était pas le seul à remettre en question le professionnalisme de Gordon ; l'ancien duo de Manchester United, Roy Keane et Wayne Rooney, s'est également exprimé sur la situation. Keane a fait écho à ce sentiment dans l'émission The Overlap, déclarant : « Comment peut-on être malade et entrer en jeu pendant une demi-heure ? » Rooney, lui aussi, s'est montré sceptique face à ces prétendues raisons de maladie, affirmant : « Si on est malade, on est malade. Tu ne devrais pas être là. Il est passé devant nous avant le match et n’a pas voulu nous serrer la main. Il a dit qu’il ne voulait pas qu’on attrape quelque chose, mais ensuite il est allé dans les vestiaires avec ses coéquipiers. »
Cette accusation de ne pas avoir salué correctement l’équipe des médias a été vigoureusement démentie par l’ancien joueur d’Everton, qui a expliqué qu’il s’était isolé dans un espace improvisé pour éviter de propager la maladie.
« Je pense que c’est Rooney qui a dit que je suis passé devant eux sans leur serrer la main, mais que je suis ensuite allé dans les vestiaires », a ajouté Gordon. « Je me suis changé tout seul dans un vestiaire de la taille de celui-ci. Il n’y avait que moi et un lavabo. C’était donc complètement absurde, et je pense qu’ils doivent faire mieux dans ce qu’ils font. »
- (C)Getty Images
Tous les regards sont tournés vers le match retour à Barcelone
Newcastle va désormais se concentrer sur le match retour de son duel de Ligue des champions contre Barcelone, mercredi soir. Les deux équipes se sont quittées sur un score de 1-1 lors du match aller à St. James' Park, laissant la situation très équilibrée avant le déplacement en Espagne. La présence de Gordon dans le onze de départ sera au centre de toutes les attentions à l'approche de la rencontre. L'ailier a été un élément clé de l'équipe d'Eddie Howe en Europe cette saison et occupe actuellement la deuxième place du classement des buteurs de la Ligue des champions avec 10 buts, derrière Kylian Mbappé (13) du Real Madrid.
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