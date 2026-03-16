La dispute entre Alan Shearer et Anthony Gordon se poursuit, l'ancien attaquant légendaire de Newcastle campant sur ses positions concernant l'affirmation relative à la maladie qui a provoqué la colère de l'ailier anglais

Shearer n'était pas le seul à remettre en question le professionnalisme de Gordon ; l'ancien duo de Manchester United, Roy Keane et Wayne Rooney, s'est également exprimé sur la situation. Keane a fait écho à ce sentiment dans l'émission The Overlap, déclarant : « Comment peut-on être malade et entrer en jeu pendant une demi-heure ? » Rooney, lui aussi, s'est montré sceptique face à ces prétendues raisons de maladie, affirmant : « Si on est malade, on est malade. Tu ne devrais pas être là. Il est passé devant nous avant le match et n’a pas voulu nous serrer la main. Il a dit qu’il ne voulait pas qu’on attrape quelque chose, mais ensuite il est allé dans les vestiaires avec ses coéquipiers. »

Cette accusation de ne pas avoir salué correctement l’équipe des médias a été vigoureusement démentie par l’ancien joueur d’Everton, qui a expliqué qu’il s’était isolé dans un espace improvisé pour éviter de propager la maladie.

« Je pense que c’est Rooney qui a dit que je suis passé devant eux sans leur serrer la main, mais que je suis ensuite allé dans les vestiaires », a ajouté Gordon. « Je me suis changé tout seul dans un vestiaire de la taille de celui-ci. Il n’y avait que moi et un lavabo. C’était donc complètement absurde, et je pense qu’ils doivent faire mieux dans ce qu’ils font. »