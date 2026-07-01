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La disparition du chat de Danny Murphy crée l’événement : l’ex-star de l’équipe d’Angleterre et de Liverpool a partagé une anecdote pour le moins surprenante en plein commentaire de la Coupe du monde
Un moment de commentaire insolite lors de la Coupe du monde
En direct pour la BBC lors du 32^e de finale entre la Côte d’Ivoire et la Norvège, le commentateur John Murphy a rendu un hommage pour le moins insolite à son animal de compagnie.
Ce moment insolite intervient lorsque Oscar Bobb entre en jeu en deuxième période pour remplacer Alexander Sorloth. Alors que la Norvège mène 1-0, Bobb touche aussitôt le ballon, ce qui amène le commentateur principal, Steve Bower, à lancer : « Voici la première intervention de Bobb ». Après une pause de dix secondes dans le jeu, Murphy en profite pour glisser : « J'avais autrefois un chat qui s'appelait Bob. ». Le consultant a profité de cette accalmie, juste après une pause hydratation, pour partager cette anecdote personnelle.
Le destin de Bob le chat
Bower n'a pas été impressionné par cet hommage félin et a répondu : « Le match n'est pas si mauvais que ça. » Cependant, Murphy a poursuivi son anecdote personnelle en révélant ce qu'il était advenu de son animal de compagnie. « Ouais, il a sauté à l'arrière d'un fourgon de la Royal Mail, et on l'a perdu. » Après une brève pause, il conclut : « C’est vraiment triste. Bref », avant d’éclater de rire. Bower recentre alors le sujet sur la rencontre : « Bref, il reste 18 minutes, la Côte d’Ivoire a besoin d’un but. »
Heureusement pour eux, Amad Diallo a ouvert le score dès la minute suivante, avant qu’Erling Haaland n’assure la victoire de la Norvège à quatre minutes de la fin.
Les téléspectateurs réagissent à ce commentaire culte
Cette anecdote insolite a provoqué des réactions partagées sur les réseaux sociaux. Le blog spécialisé « Football Ramble » a salué ce moment comme un « commentaire véritablement emblématique », tandis que d’autres supporters amusés ont comparé la séquence à un célèbre personnage comique, l’un d’eux déclarant : « C’est de loin le meilleur commentaire de Danny Murphy de tous les temps. Du pur Partridge. »
Un autre spectateur a ajouté : « J'adore l'expression sur le visage de [Bower] quand Danny Murphy commence cette histoire », tandis qu'un autre a déclaré : « La meilleure réplique de commentaire du tournoi. Bravo, Danny Murphy. »
À l’inverse, plusieurs téléspectateurs ont regretté un manque de concentration sur la rencontre. Un fan a ironisé : « Une analyse passionnante de Danny Murphy », tandis qu’un autre a demandé sans détour : « Excusez-moi, mais en quoi Danny Murphy est-il un vrai commentateur ? »
L’absurdité de l’anecdote a même poussé certains à en contester la véracité ; un internaute a ainsi plaisanté : « Je pense que c’est une version de l’histoire du « départ à la ferme » que ses parents lui ont racontée ? Ça mérite un vrai podcast true crime. Justice pour Bob. »
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Quelle sera la prochaine étape pour les diffuseurs ?
Grâce à ce but inscrit en fin de match, la Norvège se qualifie pour les huitièmes de finale et affrontera le Brésil lors d’une rencontre très attendue.
Par ailleurs, Murphy et Bower devraient continuer à intervenir dans les médias tout au long de la Coupe du monde. Les supporters seront sans doute au rendez-vous pour découvrir d’éventuelles nouvelles anecdotes animalières, alors que la compétition s’intensifie et se rapproche des phases finales.