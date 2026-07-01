Cette anecdote insolite a provoqué des réactions partagées sur les réseaux sociaux. Le blog spécialisé « Football Ramble » a salué ce moment comme un « commentaire véritablement emblématique », tandis que d’autres supporters amusés ont comparé la séquence à un célèbre personnage comique, l’un d’eux déclarant : « C’est de loin le meilleur commentaire de Danny Murphy de tous les temps. Du pur Partridge. »

Un autre spectateur a ajouté : « J'adore l'expression sur le visage de [Bower] quand Danny Murphy commence cette histoire », tandis qu'un autre a déclaré : « La meilleure réplique de commentaire du tournoi. Bravo, Danny Murphy. »

À l’inverse, plusieurs téléspectateurs ont regretté un manque de concentration sur la rencontre. Un fan a ironisé : « Une analyse passionnante de Danny Murphy », tandis qu’un autre a demandé sans détour : « Excusez-moi, mais en quoi Danny Murphy est-il un vrai commentateur ? »

L’absurdité de l’anecdote a même poussé certains à en contester la véracité ; un internaute a ainsi plaisanté : « Je pense que c’est une version de l’histoire du « départ à la ferme » que ses parents lui ont racontée ? Ça mérite un vrai podcast true crime. Justice pour Bob. »