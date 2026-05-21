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La disette de trophées de Cristiano Ronaldo est ENFIN terminée ! Al-Nassr remporte le titre de la Ligue professionnelle saoudienne grâce à sa victoire contre Damac, tandis que CR7 signe un superbe doublé
Ronaldo signe un doublé lors du match décisif de la dernière journée
Al-Nassr n’a pas toujours affiché son meilleur visage lors de son dernier match de la saison, mais un puissant coup de tête de Mané à la 35^e minute lui a permis de mener à la mi-temps, avant que Coman ne porte l’estocade en début de seconde période. L’ancien ailier du Bayern a conclu un joli une-deux à l’entrée de la surface avant d’enrouler une frappe puissante dans le coin opposé.
Dammam a réduit l’écart quelques minutes plus tard grâce à un penalty transformé par Morlaye Sylla, mais Ronaldo a eu le dernier mot. À 41 ans, il a tiré un coup franc à ras de terre depuis un angle fermé près de la ligne de touche gauche ; le ballon a traversé plusieurs joueurs avant de finir au fond des filets, déclenchant une explosion de joie dans les tribunes du stade. En toute fin de rencontre, il doublait son compteur d’une frappe puissante à bout portant, fixant le score à 4-1 et rendant ainsi anecdotique la victoire 1-0 d’Al-Hilal sur la pelouse d’Al-Fayha plus tôt dans la soirée.
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Al-Nassr rebondit après sa défaite en finale
Al-Nassr devait absolument l’emporter pour ne pas offrir le titre à Al-Hilal et abordait la rencontre face à Damac sous haute pression, quatre jours après sa défaite 1-0 en finale de la Ligue des champions de l’AFC contre Gamba Osaka. Mais Ronaldo et ses coéquipiers ont gardé leur sang-froid pour décrocher la victoire et offrir à Al-Nassr son premier sacre en Pro League depuis 2019.
Ronaldo met fin à cinq ans de disette
Ronaldo a enfin mis fin à sa quête d’un premier trophée majeur en Arabie saoudite, lui qui n’avait conquis que la Coupe des champions arabes, compétition non officielle, depuis son arrivée à Al-Nassr en janvier 2023. La sécheresse de titres du ex-star de Manchester United et du Real Madrid remontait même plus loin : son dernier trophée majeur était la Coppa Italia gagnée avec la Juventus en 2021.
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Quelle est la suite ?
Après avoir inscrit 28 buts en championnat sous les couleurs d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo espère maintenir son excellente forme sur la scène internationale cet été. Le quintuple Ballon d’Or fait partie de la sélection portugaise pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, où il vise le seul trophée manquant à son palmarès. Sous les ordres de Roberto Martínez, la Seleção entamera sa phase de groupes le 17 juin face à la RD Congo, puis rencontrera l’Ouzbékistan et la Colombie.