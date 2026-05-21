Al-Nassr n’a pas toujours affiché son meilleur visage lors de son dernier match de la saison, mais un puissant coup de tête de Mané à la 35^e minute lui a permis de mener à la mi-temps, avant que Coman ne porte l’estocade en début de seconde période. L’ancien ailier du Bayern a conclu un joli une-deux à l’entrée de la surface avant d’enrouler une frappe puissante dans le coin opposé.

Dammam a réduit l’écart quelques minutes plus tard grâce à un penalty transformé par Morlaye Sylla, mais Ronaldo a eu le dernier mot. À 41 ans, il a tiré un coup franc à ras de terre depuis un angle fermé près de la ligne de touche gauche ; le ballon a traversé plusieurs joueurs avant de finir au fond des filets, déclenchant une explosion de joie dans les tribunes du stade. En toute fin de rencontre, il doublait son compteur d’une frappe puissante à bout portant, fixant le score à 4-1 et rendant ainsi anecdotique la victoire 1-0 d’Al-Hilal sur la pelouse d’Al-Fayha plus tôt dans la soirée.