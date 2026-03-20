« J'ai téléphoné mardi à l'entraîneur national Julian Nagelsmann », a déclaré Ginter jeudi soir après la qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa avec le SC Fribourg, grâce à une victoire écrasante 5-1 lors du match retour contre le KRC Genk. « Comme on l'a appris aujourd'hui, la conversation ne s'est pas très bien passée. Ce n'est pas une décision injuste, mais une décision sportive. C'est tout de même décevant. »
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« La discussion avec Julian Nagelsmann n'était pas terrible » : un ancien international de longue date « déçu » de ne pas avoir été retenu par la DFB
Ginter faisait partie de l'équipe qui a remporté la Coupe du monde en 2014 et compte à ce jour 51 sélections. Sa dernière date de juin 2023 sous les ordres de Hansi Flick, soit peu avant l'arrivée de Nagelsmann. « J'ai travaillé avec des entraîneurs très différents et je ne suis pas né de la dernière pluie en matière de structure et de comportement défensif », a déclaré Ginter.
À 32 ans, il réalise une saison solide avec Fribourg et s'est même illustré sur le plan offensif. En 39 matches officiels, il a inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives. Contre Genk, Ginter a été élu homme du match avec deux points au compteur.
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Julian Nagelsmann : « Il n'est pas trop tard »
Pour la défense centrale, le sélectionneur national a plutôt convoqué Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck et Malick Thiaw. Malgré cette nouvelle absence de sélection, Ginter continue d'espérer participer à la Coupe du monde : « Il y a encore des chances et ce n'est fini que quand c'est fini. D'après ce que j'ai entendu, ce n'est pas encore définitif. »
Lors de sa conférence de presse de sélection jeudi, Nagelsmann a également évoqué la non-sélection de Ginter : « Matze Ginter réalise une très bonne saison. Nous ne pouvons pas toujours emmener tout le monde et donner une chance à chacun, mais nous essayons de faire en sorte que beaucoup aient l’occasion de se montrer. Le train n’est pas encore parti. »
Dans la sélection actuelle de Nagelsmann pour les deux matchs amicaux contre la Suisse (27 mars) et le Ghana (30 mars), il n’y a aucun joueur de Fribourg. Le coéquipier de Ginter, Noah Atubolu, est également absent ; à sa place, le sélectionneur national a sélectionné pour la première fois Jonas Urbig, du FC Bayern Munich, dans les cages.
Équipe de la DFB : la sélection de l'équipe nationale allemande
Position Joueur Club Gardien Oliver Baumann TSG Hoffenheim But Alexander Nübel VfB Stuttgart Gardien Jonas Urbig FC Bayern Munich Défense Waldemar Anton Borussia Dortmund Défenseur Nathaniel Brown Eintracht Francfort Défenseur Pascal Groß Brighton & Hove Albion Défense Joshua Kimmich FC Bayern Munich Défenseur Aleksandar Pavlovic FC Bayern Munich Défenseur David Raum RB Leipzig Défenseur Antonio Rüdiger Real Madrid Défenseur Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Défenseur Anton Stach Leeds United Défenseur Jonathan Tah FC Bayern Munich Défenseur Malick Thiaw Newcastle United Défenseur Josha Vagnoman VfB Stuttgart Attaquant Leon Goretzka FC Bayern Munich Attaquant Serge Gnabry FC Bayern Munich Attaquant Kai Havertz FC Arsenal Attaquant Lennart Karl FC Bayern Munich Attaquant Jamie Leweling VfB Stuttgart Attaquant Felix Nmecha Borussia Dortmund Attaquant Leroy Sané Galatasaray Istanbul Attaquant Kevin Schade FC Brentford Attaquant Deniz Undav VfB Stuttgart Attaquant Florian Wirtz FC Liverpool Attaquant Nick Woltemade Newcastle United