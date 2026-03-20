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Nino Duit

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« La discussion avec Julian Nagelsmann n'était pas terrible » : un ancien international de longue date « déçu » de ne pas avoir été retenu par la DFB

Matthias Ginter, du SC Fribourg, n'a une nouvelle fois pas été retenu dans le groupe de l'équipe nationale allemande – et en est naturellement déçu.

« J'ai téléphoné mardi à l'entraîneur national Julian Nagelsmann », a déclaré Ginter jeudi soir après la qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa avec le SC Fribourg, grâce à une victoire écrasante 5-1 lors du match retour contre le KRC Genk. « Comme on l'a appris aujourd'hui, la conversation ne s'est pas très bien passée. Ce n'est pas une décision injuste, mais une décision sportive. C'est tout de même décevant. »

  • Ginter faisait partie de l'équipe qui a remporté la Coupe du monde en 2014 et compte à ce jour 51 sélections. Sa dernière date de juin 2023 sous les ordres de Hansi Flick, soit peu avant l'arrivée de Nagelsmann. « J'ai travaillé avec des entraîneurs très différents et je ne suis pas né de la dernière pluie en matière de structure et de comportement défensif », a déclaré Ginter. 

    À 32 ans, il réalise une saison solide avec Fribourg et s'est même illustré sur le plan offensif. En 39 matches officiels, il a inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives. Contre Genk, Ginter a été élu homme du match avec deux points au compteur.

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    Julian Nagelsmann : « Il n'est pas trop tard »

    Pour la défense centrale, le sélectionneur national a plutôt convoqué Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck et Malick Thiaw. Malgré cette nouvelle absence de sélection, Ginter continue d'espérer participer à la Coupe du monde : « Il y a encore des chances et ce n'est fini que quand c'est fini. D'après ce que j'ai entendu, ce n'est pas encore définitif. » 

    Lors de sa conférence de presse de sélection jeudi, Nagelsmann a également évoqué la non-sélection de Ginter : « Matze Ginter réalise une très bonne saison. Nous ne pouvons pas toujours emmener tout le monde et donner une chance à chacun, mais nous essayons de faire en sorte que beaucoup aient l’occasion de se montrer. Le train n’est pas encore parti. » 

    Dans la sélection actuelle de Nagelsmann pour les deux matchs amicaux contre la Suisse (27 mars) et le Ghana (30 mars), il n’y a aucun joueur de Fribourg. Le coéquipier de Ginter, Noah Atubolu, est également absent ; à sa place, le sélectionneur national a sélectionné pour la première fois Jonas Urbig, du FC Bayern Munich, dans les cages.

  • Équipe de la DFB : la sélection de l'équipe nationale allemande

    PositionJoueurClub
    GardienOliver BaumannTSG Hoffenheim
    ButAlexander NübelVfB Stuttgart
    GardienJonas UrbigFC Bayern Munich
    DéfenseWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DéfenseurNathaniel BrownEintracht Francfort
    DéfenseurPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DéfenseJoshua KimmichFC Bayern Munich
    DéfenseurAleksandar PavlovicFC Bayern Munich
    DéfenseurDavid RaumRB Leipzig
    DéfenseurAntonio RüdigerReal Madrid
    DéfenseurNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DéfenseurAnton StachLeeds United
    DéfenseurJonathan TahFC Bayern Munich
    DéfenseurMalick ThiawNewcastle United
    DéfenseurJosha VagnomanVfB Stuttgart
    AttaquantLeon GoretzkaFC Bayern Munich
    AttaquantSerge GnabryFC Bayern Munich
    AttaquantKai HavertzFC Arsenal
    AttaquantLennart KarlFC Bayern Munich
    AttaquantJamie LewelingVfB Stuttgart
    AttaquantFelix NmechaBorussia Dortmund
    AttaquantLeroy SanéGalatasaray Istanbul
    AttaquantKevin SchadeFC Brentford
    AttaquantDeniz UndavVfB Stuttgart
    AttaquantFlorian WirtzFC Liverpool
    AttaquantNick WoltemadeNewcastle United
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