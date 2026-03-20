« La discussion avec Julian Nagelsmann n'était pas terrible » : un ancien international de longue date « déçu » de ne pas avoir été retenu par la DFB

Pour la défense centrale, le sélectionneur national a plutôt convoqué Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck et Malick Thiaw. Malgré cette nouvelle absence de sélection, Ginter continue d'espérer participer à la Coupe du monde : « Il y a encore des chances et ce n'est fini que quand c'est fini. D'après ce que j'ai entendu, ce n'est pas encore définitif. »

Lors de sa conférence de presse de sélection jeudi, Nagelsmann a également évoqué la non-sélection de Ginter : « Matze Ginter réalise une très bonne saison. Nous ne pouvons pas toujours emmener tout le monde et donner une chance à chacun, mais nous essayons de faire en sorte que beaucoup aient l’occasion de se montrer. Le train n’est pas encore parti. »

Dans la sélection actuelle de Nagelsmann pour les deux matchs amicaux contre la Suisse (27 mars) et le Ghana (30 mars), il n’y a aucun joueur de Fribourg. Le coéquipier de Ginter, Noah Atubolu, est également absent ; à sa place, le sélectionneur national a sélectionné pour la première fois Jonas Urbig, du FC Bayern Munich, dans les cages.