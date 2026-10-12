Branislav Racko
Traduit par
La discipline militaire de Toure ! Yaya dévoile ses journées qui commencent tôt et son lent parcours vers le poste d’entraîneur
Toure entre sur le devant de la scène avec le Slovan Bratislava
Élu quatre fois Joueur africain de l’année, Yaya Toure dispute sa première campagne en Ligue des champions de l’UEFA en tant qu’entraîneur après avoir pris les rênes du Slovan Bratislava, champion de Slovaquie. L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone et de Manchester City s’est lancé dans une carrière d’entraîneur après avoir raccroché les crampons en 2019.
Toure a obtenu ses diplômes d’entraîneur en occupant des postes d’adjoint à l’Olimpik Donetsk, au centre de formation de Tottenham Hotspur et au Standard Liege, ainsi qu’aux côtés de Roberto Mancini avec l’Arabie saoudite.
L’entraîneur de 43 ans a remercié le Slovan Bratislava de lui avoir offert sa première occasion de diriger une équipe première.
- AFP
La patience, clé pour réussir la transition vers le métier d’entraîneur
Dans un entretien accordé à l’UEFA, Toure a expliqué pourquoi il n’avait pas voulu se précipiter vers un poste d’entraîneur au plus haut niveau après sa retraite de joueur. « Le football a été ma passion, toute ma vie, et il était vraiment important pour moi de rester dans ce milieu », a déclaré Toure.
« Je ne voulais pas précipiter les choses. J’ai fait appel à certains de mes contacts, notamment d’anciens entraîneurs ou dirigeants avec qui j’avais travaillé et qui m’ont ouvert les portes de leurs clubs. »
« Nous avons vu de très bons anciens joueurs rencontrer davantage de difficultés comme entraîneurs. C’est pourquoi je voulais prendre mon temps et apprendre toutes les ficelles du métier. »
La discipline militaire et le plaisir des joueurs guident la philosophie
Toure attribue à la carrière militaire de son père le sens du travail et du respect qui lui a été inculqué. Sa philosophie de jeu reste simple et repose sur le plaisir pris en équipe. « Je commence très tôt et je pars très tard, mais pour moi, c’est ça, le football », a expliqué Toure.
« Mon père était militaire. Pour lui, il était important d’être respectueux et ponctuel. Ma philosophie de jeu est très simple : prendre du plaisir et respecter ses adversaires sur le terrain comme en dehors. »
« Je dis à mes joueurs qu’une fois sur le terrain, ce sont eux qui prennent les décisions. Je suis simplement là pour les soutenir. »
- AFP
Un test européen face à Stuttgart se profile
Le Slovan Bratislava poursuit sa campagne européenne et se prépare à recevoir le club allemand de Stuttgart, avec l’objectif de mettre fin à une série de neuf défaites consécutives en Ligue des champions.
Bien que le Slovan ait marqué lors de six matches européens consécutifs, il n’a remporté aucune de ses cinq dernières rencontres face à des équipes allemandes.
Toure tentera de mener son équipe vers un résultat marquant sur la scène européenne.
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