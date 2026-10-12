Élu quatre fois Joueur africain de l’année, Yaya Toure dispute sa première campagne en Ligue des champions de l’UEFA en tant qu’entraîneur après avoir pris les rênes du Slovan Bratislava, champion de Slovaquie. L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone et de Manchester City s’est lancé dans une carrière d’entraîneur après avoir raccroché les crampons en 2019.

Toure a obtenu ses diplômes d’entraîneur en occupant des postes d’adjoint à l’Olimpik Donetsk, au centre de formation de Tottenham Hotspur et au Standard Liege, ainsi qu’aux côtés de Roberto Mancini avec l’Arabie saoudite.

L’entraîneur de 43 ans a remercié le Slovan Bratislava de lui avoir offert sa première occasion de diriger une équipe première.