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La direction de Newcastle prend une décision définitive sur l’avenir de Matthias Jaissle après un début de saison poussif en Premier League
La direction maintient fermement son soutien à Jaissle
Jaissle ne risque pas d’être limogé dans l’immédiat à Newcastle malgré un début de saison décevant. Les dirigeants du club sont prêts à laisser à l’entraîneur de 38 ans le temps de mettre en place ses méthodes et de redresser les résultats, selon TEAMtalk.
Newcastle occupe actuellement la 11e place de Premier League avec seulement huit points pris lors de ses sept premiers matches. Une défaite 1-0 face à Aston Villa ce week-end a suivi un lourd revers 4-1 sur le terrain de Coventry, tout juste promu, alimentant la frustration des supporters.
Certains supporters s’impatientent face à ces premiers résultats, un fanzine influent ayant même réclamé le limogeage de l’entraîneur. Les hauts responsables du club, à St James’ Park, restent toutefois fermement convaincus par le projet que construit Jaissle.
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Se reconstruire après d’importants départs cet été
Le conseil d’administration de Newcastle s’attendait pleinement à une phase de transition mouvementée après le départ de trois joueurs clés lors du mercato estival. Sandro Tonali, Anthony Gordon et Bruno Guimaraes ont tous quitté le club au cours du même mercato.
Privée de l’ossature de son milieu de terrain et d’une menace offensive majeure, l’équipe devait s’attendre à des résultats irréguliers. Selon le même article, les dirigeants considèrent les difficultés récentes comme une conséquence inévitable de ces changements d’effectif, plutôt que comme une faille dans le système tactique de l’entraîneur.
Le même article décrit en outre les séances d’entraînement de Jaissle comme brillantes et salue l’accent qu’il met sur un pressing intense et une construction du jeu structurée. Les dirigeants restent convaincus que ces méthodes porteront leurs fruits à long terme.
L’effectif continue de soutenir fermement son entraîneur
Dans le vestiaire, l’état d’esprit des joueurs reste très largement positif malgré une série de résultats décevants. L’effectif apprécie de travailler sous les ordres de l’ancien entraîneur du Red Bull Salzbourg et d’Al-Ahli, ainsi que la clarté de ses consignes tactiques.
Les joueurs estiment que les difficultés de ce début de saison ne sont que passagères, les nouvelles combinaisons tactiques commençant à fonctionner. Ils s’attendent à une nette amélioration des performances une fois que la cohésion de l’équipe se sera renforcée et que les absences de joueurs clés seront gérées efficacement.
Loin de céder à la panique, les dirigeants considèrent la situation actuelle comme une étape nécessaire pour remodeler l’équipe autour de joueurs plus jeunes et de nouvelles recrues. La forme actuelle de l’équipe ne suscite aucune inquiétude sérieuse au sein de la direction.
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Du temps et de la confiance à St James' Park
Jaissle conserve le soutien public et privé des dirigeants de Newcastle tandis qu’il met en place sa philosophie. L’entraîneur va désormais s’attacher à redonner de l’élan à son équipe et à la faire remonter au classement de Premier League. Newcastle se prépare à affronter Crystal Palace à Selhurst Park dimanche, avant un match contre Everton en Carabao Cup la semaine prochaine.
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