La direction de Newcastle prend une décision définitive sur l’avenir de Matthias Jaissle après un début de saison poussif en Premier League

Jaissle ne risque pas d’être limogé dans l’immédiat à Newcastle malgré un début de saison décevant. Les dirigeants du club sont prêts à laisser à l’entraîneur de 38 ans le temps de mettre en place ses méthodes et de redresser les résultats, selon TEAMtalk.

Newcastle occupe actuellement la 11e place de Premier League avec seulement huit points pris lors de ses sept premiers matches. Une défaite 1-0 face à Aston Villa ce week-end a suivi un lourd revers 4-1 sur le terrain de Coventry, tout juste promu, alimentant la frustration des supporters.

Certains supporters s’impatientent face à ces premiers résultats, un fanzine influent ayant même réclamé le limogeage de l’entraîneur. Les hauts responsables du club, à St James’ Park, restent toutefois fermement convaincus par le projet que construit Jaissle.