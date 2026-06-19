Mercredi, le milieu de terrain Yan Diomande a publié sur le site The Players’ Tribune une lettre émouvante adressée à sa sœur défunte. Roxane, 15 ans, est décédée il y a un an dans des circonstances encore inexpliquées, à la suite d’une soirée. « Je veillerai à ce que tu continues à vivre », a écrit Diomande. « Je veillerai à ce que tout le monde connaisse ton nom, dans le monde entier. »
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La différence avec Joshua Kimmich est flagrante ! L'équipe nationale allemande va devoir faire face à un grand danger face à la Côte d'Ivoire
Parallèlement, Diomande s'attache consciencieusement à se faire connaître à l'échelle mondiale. Après une première saison exceptionnelle au RB Leipzig (23 points marqués en 36 matchs officiels), le jeune homme de 19 ans fait désormais sensation à la Coupe du monde. Lors de la victoire surprise de la Côte d’Ivoire 1-0 face aux Équatoriens, grands favoris de la rencontre d’ouverture, il a résisté au marquage de Piero Hincapie, défenseur du FC Arsenal, finaliste de la Ligue des champions, et a réalisé le plus grand nombre de touches de balle du match (80) pour son équipe. Une performance remarquable pour un ailier, logiquement récompensée par le titre de meilleur joueur de la rencontre.
Aligné de manière inattendue sur l’aile droite contre l’Équateur – bien qu’il occupe souvent ce côté avec Leipzig –, il avait jusqu’ici principalement opéré à gauche en sélection. Son positionnement face à l’Allemagne dépendra toutefois du choix du deuxième ailier. Si, comme prévu, Amad Diallo (Manchester United), auteur du but victorieux après être entré en jeu contre l’Équateur, remplace Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim) dans le onze de départ, Diomande glissera alors sur le côté gauche, où il croisera la route du latéral droit allemand Joshua Kimmich.
Kimmich, qui l’a déjà croisé en Bundesliga, n’a pas caché son admiration : « Leipzig a connu des hauts et des bas, mais lui a toujours été constant et a livré des performances spectaculaires. » Il voit en lui un profil proche de celui d’un ancien coéquipier du Bayern : Kingsley Coman, héros de la finale de la Ligue des champions 2020. « Son dribble “start-stop” est exceptionnel, un peu comme Kingsley chez nous au Bayern à l’époque. Il accélère à fond, freine l’adversaire, puis accélère à nouveau. »
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« Ce sont des locomotives » : Antonio Rüdiger salue les ailiers de la Côte d’Ivoire.
La vitesse de Diomande, associée à ses qualités techniques, fait de lui une véritable menace pour l’équipe allemande, qui aime monter haut. Mais les autres attaquants de la Côte d’Ivoire sont eux aussi très rapides. « Ce sont des trains à grande vitesse », déclare Antonio Rüdiger. « Ils adorent les duels et les contre-attaques. »
Dès la victoire 7-1 en ouverture contre Curaçao, l’Allemagne – pourtant opposée à un adversaire nettement moins armé – avait parfois peiné à contenir les contres-attaques rapides. Surtout sur les ailes, lorsque Kimmich et le latéral gauche Nathaniel Brown, conformément aux consignes du sélectionneur Julian Nagelsmann, montaient haut ou se repliaient vers l’intérieur. Ce mouvement leur a permis, d’une part, d’inscrire chacun deux passes décisives. Mais cette approche a aussi créé de larges intervalles derrière eux.
« Face à la Côte d’Ivoire, il sera crucial de bien couvrir nos arrières », a averti Kimmich. « Quand on doit défendre à 50 ou 60 mètres et qu’on n’est pas concentré, la course devient vite délicate. » Lors du dernier exercice de Bundesliga, Diomandé a atteint 36,30 km/h, tandis que Kimmich se limitait à 33,08 km/h. Le capitaine insiste donc sur la nécessité d’un « bon équilibre » et préconise, en cas de doute, de « n’attaquer qu’à cinq ou six contre huit défenseurs » pour préserver une couverture défensive fiable.
Julian Nagelsmann, qui a entendu les mises en garde de son capitaine, envisagerait donc quelques ajustements tactiques. Selon Bild, l’ailier droit Leroy Sané a même participé à une séance à huis clos en se repliant très bas, jusqu’à jouer comme piston droit d’une défense à cinq, afin d’apporter une couverture supplémentaire.
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La Côte d’Ivoire a terminé les éliminatoires de la Coupe du monde sans concéder le moindre but.
Les attaquants allemands, eux, vont heurter une défense hermétique. La Côte d’Ivoire n’a encaissé aucun but durant les éliminatoires de la Coupe du monde, et a maintenu ses cages inviolées lors de son entrée en lice face à l’Équateur (bien qu’elle ait concédé deux tirs sur la barre transversale).
Pour le premier match, le sélectionneur Emerse Faé avait dû se passer de ses deux défenseurs centraux titulaires, Odilon Kossounou (Atalanta Bergame) et Evan Ndicka (AS Rome), tous deux blessés. Les deux joueurs devraient toutefois être rétablis pour affronter l’Allemagne. À droite de la défense, Guela Doué (Racing Strasbourg) occupe le couloir ; il est le frère de Désiré Doué, international français et double vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG.
L’avant-centre Elye Wahi a finalement été autorisé à rejoindre le groupe. L’ancien joueur de l’Eintracht Francfort, dont la carrière a connu un net essoufflement, avait d’abord craint de voir sa participation compromise : il fait l’objet d’une enquête en France pour soupçon de fraude aux paris et de trucage de matchs. Jeudi, il a toutefois obtenu l’autorisation d’entrer sur le territoire canadien.
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Yan Diomande rejoindra-t-il Liverpool ou le PSG après la Coupe du monde ?
Les plus grands espoirs de la Côte d’Ivoire reposent sur Diomande, qui fournit en outre au sélectionneur national Faé des conseils avisés sur les joueurs de la Bundesliga qu’il connaît parfaitement. La durée de son séjour à Leipzig reste pour l’instant incertaine. Depuis longtemps, de grands clubs internationaux comme le PSG et Liverpool s’intéresseraient à lui, et son transfert serait évalué à 120 millions d’euros.
Si l’attaquant venait à quitter l’Allemagne, il conserverait en tout cas un surnom souvenir. « Quand j’ai rejoint Leipzig, j’étais toujours en retard », a-t-il écrit dans The Players’ Tribune. « Enfin, pas vraiment en retard, mais pile à l’heure. Or, en Allemagne, cela signifie qu’on est beaucoup trop en retard. C’est pourquoi, à un moment donné, je me suis mis à arriver 90 minutes en avance à chaque rendez-vous. C’est là que les autres ont commencé à m’appeler “l’Allemand”. »