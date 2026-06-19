Parallèlement, Diomande s'attache consciencieusement à se faire connaître à l'échelle mondiale. Après une première saison exceptionnelle au RB Leipzig (23 points marqués en 36 matchs officiels), le jeune homme de 19 ans fait désormais sensation à la Coupe du monde. Lors de la victoire surprise de la Côte d’Ivoire 1-0 face aux Équatoriens, grands favoris de la rencontre d’ouverture, il a résisté au marquage de Piero Hincapie, défenseur du FC Arsenal, finaliste de la Ligue des champions, et a réalisé le plus grand nombre de touches de balle du match (80) pour son équipe. Une performance remarquable pour un ailier, logiquement récompensée par le titre de meilleur joueur de la rencontre.

Aligné de manière inattendue sur l’aile droite contre l’Équateur – bien qu’il occupe souvent ce côté avec Leipzig –, il avait jusqu’ici principalement opéré à gauche en sélection. Son positionnement face à l’Allemagne dépendra toutefois du choix du deuxième ailier. Si, comme prévu, Amad Diallo (Manchester United), auteur du but victorieux après être entré en jeu contre l’Équateur, remplace Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim) dans le onze de départ, Diomande glissera alors sur le côté gauche, où il croisera la route du latéral droit allemand Joshua Kimmich.

Kimmich, qui l’a déjà croisé en Bundesliga, n’a pas caché son admiration : « Leipzig a connu des hauts et des bas, mais lui a toujours été constant et a livré des performances spectaculaires. » Il voit en lui un profil proche de celui d’un ancien coéquipier du Bayern : Kingsley Coman, héros de la finale de la Ligue des champions 2020. « Son dribble “start-stop” est exceptionnel, un peu comme Kingsley chez nous au Bayern à l’époque. Il accélère à fond, freine l’adversaire, puis accélère à nouveau. »