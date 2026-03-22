Comme l'a confirmé l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, âgé de seulement 17 ans, lors d'un entretien avec le magazine « kicker », la fédération marocaine l'aurait contacté pour lui proposer de changer de fédération.
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La DFB risque de subir une nouvelle défaite cuisante : le recordman de la Bundesliga sur le point de changer de fédération ?
« Il y a bien eu des contacts, oui. Mais je ne peux pas en dire plus. Je n'ai pas encore pris de décision et je prends mon temps. On verra bien comment les choses évoluent », a expliqué Mohya.
Le jeune homme de 17 ans possède la double nationalité allemande et marocaine, mais n’a jusqu’à présent joué que pour les équipes de jeunes allemandes. Avec l’équipe U18 de l’entraîneur Hanno Balitsch, il se battra à partir de mercredi prochain pour décrocher un billet pour le Championnat d’Europe U19 2027.
Au total, Mohya a disputé sept matches pour l'Allemagne. Après trois sélections en U16 (un but), il a ajouté une sélection en U17, avant de faire ses débuts en U18 en novembre 2025. Il y compte deux buts en trois matches.
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Mohya bat un record de la Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach
Ce n'est qu'en décembre que Mohya a battu un record de la Bundesliga vieux de près de 20 ans au Borussia Mönchengladbach. Lorsqu'il est entré en jeu lors du match contre le VfL Wolfsburg (1-3), il était, à 16 ans, 11 mois et 13 jours, le plus jeune joueur à avoir fait ses débuts pour les Fohlen dans l'élite allemande. Le précédent record était détenu par Marko Marin, qui avait 18 ans et 18 jours lors de ses débuts à Gladbach en mars 2007.
Mohya n'est que le onzième joueur à avoir disputé un match de Bundesliga à l'âge de 16 ans. Le plus jeune joueur était Youssoufa Moukoko, qui avait 16 ans et 1 jour lors de sa première apparition avec le Borussia Dortmund, le 21 novembre 2020. En Bundesliga, l'âge minimum pour jouer est de 16 ans.
Wael Mohya : ses statistiques à Glabach
Jeux
Buts
Passes décisives
12
1
0