La DFB risque de subir une nouvelle défaite cuisante : le recordman de la Bundesliga sur le point de changer de fédération ?

« Il y a bien eu des contacts, oui. Mais je ne peux pas en dire plus. Je n'ai pas encore pris de décision et je prends mon temps. On verra bien comment les choses évoluent », a expliqué Mohya.

Le jeune homme de 17 ans possède la double nationalité allemande et marocaine, mais n’a jusqu’à présent joué que pour les équipes de jeunes allemandes. Avec l’équipe U18 de l’entraîneur Hanno Balitsch, il se battra à partir de mercredi prochain pour décrocher un billet pour le Championnat d’Europe U19 2027.

Au total, Mohya a disputé sept matches pour l'Allemagne. Après trois sélections en U16 (un but), il a ajouté une sélection en U17, avant de faire ses débuts en U18 en novembre 2025. Il y compte deux buts en trois matches.