Championne du monde 2014, l’Allemagne vient de vivre sa troisième Coupe du monde consécutive désastreuse. Élimination dès la phase de poules en 2018 en Russie. Élimination dès la phase de poules en 2022 au Qatar. Puis, aux États-Unis, une sortie humiliante en seizièmes de finale, battue aux tirs au but par une sélection paraguayenne plutôt moyenne.
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La DFB ne doit pas répéter une nouvelle fois la même erreur. Après l’élimination prématurée à la Coupe du monde, Julian Nagelsmann doit être remplacé à la tête de la sélection nationale
En 2018, Joachim Löw est resté en poste avant de démissionner après un Euro 2021 décevant. En 2022, Hansi Flick a connu le même scénario, puis a été limogé un an plus tard en raison d’une dynamique négative persistante. La DFB ne devrait pas répéter cette erreur une troisième fois et doit, cette fois, se séparer sans délai de Julian Nagelsmann, le sélectionneur national, après la débâcle de la Coupe du monde.
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Nagelsmann a dilapidé tout son crédit à une vitesse fulgurante.
Nommé sélectionneur à l'automne 2023, Nagelsmann a immédiatement imposé sa patte grâce à une approche innovante et des choix de recrutement audacieux. Avec l’Euro 2024, il offre à l’Allemagne son premier tournoi réussi depuis huit ans : équipe, staff et supporters ne font qu’un. À peine éliminé en quarts de finale par l’Espagne, le sélectionneur fixe déjà comme objectif le titre mondial de 2026.
Difficile à croire aujourd’hui, mais à l’époque, Nagelsmann était le sélectionneur le plus populaire depuis Löw au zénith de sa carrière. Pourtant, au cours des deux années suivantes, il perdit toute crédibilité auprès du public à un rythme effréné. L’ensemble de ses erreurs, tant à court qu’à long terme, culmina lors du désastre de Foxborough, le 29 juin 2026.
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Retour inutile de Neuer, parcours en zigzag pour Kimmich
Côté communication : de manière incompréhensible, Nagelsmann livrait toutes les quelques semaines, lors de conférences de presse et d’interviews, des critiques détaillées sur chaque joueur, dans lesquelles, poussé par un besoin démesuré de se mettre en avant, il tenait de nombreuses déclarations malheureuses, voire mensongères, et faisait des promesses qu’il ne tenait pas. Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka et Deniz Undav ont notamment fait les frais de ces analyses publiques. Interrogé sur ces choix, le sélectionneur a souvent paru peu à l’aise et donneur de leçons, comme lors de la Coupe du monde.
Côté effectif : après le retour réussi de Toni Kroos lors de l’Euro 2024, il a finalement rappelé Manuel Neuer, âgé de 40 ans, malgré d’innombrables démentis. Un coup dur pour Oliver Baumann, pourtant très solide durant les qualifications. Surtout, une décision mal gérée et, au final, inutile : lors de cette Coupe du monde, Neuer n’a rien fait que Baumann n’aurait pas pu faire.
S’y ajoute la gestion confuse du poste de Joshua Kimmich : le capitaine a ainsi alterné entre le côté droit de la défense et le milieu de terrain central lors de l’élimination face au Paraguay, un choix révélateur.
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Sur le plan sportif, l’Allemagne a davantage déçu qu’à la Coupe du monde 2022.
La prestation face au Paraguay a été un véritable fiasco à tous les niveaux – et on s’y attendait. L’équipe de la DFB n’a pas évolué depuis l’Euro et, à l’exception d’une deuxième mi-temps exaltante contre Curaçao, une équipe de second plan, elle a toujours joué bien en deçà de ses capacités lors de cette Coupe du monde. Manque d’idées en attaque, vulnérabilité en défense : des maux récurrents face à des adversaires de niveau moyen comme la Côte d’Ivoire, l’Équateur et le Paraguay. Sur le plan purement technique, la déception a été encore plus grande que lors de la désastreuse Coupe du monde 2022, où l’équipe avait tout de même arraché un match nul contre l’Espagne.
Il convient de saluer les joueurs, qui, après l’élimination, ont unanimement rejeté toute responsabilité tout en exonérant Nagelsmann. Mais, au bout du compte, c’est au sélectionneur de fournir un plan de jeu cohérent. Nagelsmann n’y est pas parvenu, malgré un effectif individuellement talentueux. Sa gestion du tournoi a également été perfectible : des remplacements discutables face à l’Équateur et la titularisation surprenante du « super joker » Deniz Undav contre le Paraguay.
Le plus amer pour le sélectionneur : toutes ces défaillances ont été disséquées à l’écran par son successeur idéal. Immédiatement après la débâcle face au Paraguay, Jürgen Klopp a encore éludé les questions concernant un éventuel avenir en tant que sélectionneur national. Pour l’instant. Klopp n’est de toute façon pas à sa place chez Red Bull et susciterait immédiatement un nouvel élan d’euphorie au sein de l’équipe nationale. Malgré son attachement au DFB, son contrat jusqu’en 2028 et les marques de solidarité de l’équipe et du directeur sportif Rudi Völler, la fédération devrait se séparer sans délai de Nagelsmann et confier les rênes à Klopp.