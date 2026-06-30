La DFB ne doit pas commettre la même erreur une troisième fois ! Après la débâcle de la Coupe du monde, Julian Nagelsmann doit être démis de ses fonctions de sélectionneur national

La prestation face au Paraguay a été un véritable fiasco à tous les niveaux – et on s’y attendait. L’équipe de la DFB n’a pas évolué depuis l’Euro et, à l’exception d’une deuxième mi-temps enivrante contre Curaçao, une équipe de second plan, elle a toujours joué bien en deçà de ses capacités lors de cette Coupe du monde. Manque d’idées en attaque, vulnérabilité en défense : des maux récurrents face à des adversaires de niveau moyen comme la Côte d’Ivoire, l’Équateur et le Paraguay. Sur le plan purement technique, la déception a été encore plus grande que lors de la désastreuse Coupe du monde 2022, où l’équipe avait tout de même arraché un match nul contre l’Espagne.

Il convient de saluer les joueurs, qui, après l’élimination, ont unanimement rejeté toute responsabilité tout en blanchissant Nagelsmann. Mais, au bout du compte, c’est au sélectionneur de fournir un plan de jeu cohérent. Nagelsmann n’y est pas parvenu, malgré un effectif individuellement talentueux. Sa gestion du tournoi a également été perfectible : des remplacements discutables face à l’Équateur et la titularisation surprenante du « super joker » Deniz Undav contre le Paraguay.

Le plus amer pour le sélectionneur : toutes ces défaillances ont été disséquées à l’écran par son successeur idéal. Immédiatement après l’humiliation face au Paraguay, Jürgen Klopp a encore éludé les questions sur un éventuel avenir en tant que sélectionneur. Pour l’instant. Klopp n’est de toute façon pas à sa place chez Red Bull et susciterait immédiatement un nouvel élan d’euphorie au sein de l’équipe nationale. Malgré son attachement au DFB, son contrat jusqu’en 2028 et les marques de solidarité de l’équipe et du directeur sportif Rudi Völler, la fédération devrait se séparer de Nagelsmann et confier immédiatement le poste à Klopp.