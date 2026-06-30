Après son titre mondial en 2014, l'Allemagne vient de connaître sa troisième Coupe du monde désastreuse d'affilée. Élimination dès la phase de poules en 2018 en Russie. Élimination dès la phase de poules en 2022 au Qatar. Et maintenant, aux États-Unis, cette humiliante défaite en seizièmes de finale aux tirs au but face à une équipe paraguayenne de niveau moyen.
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La DFB ne doit pas commettre la même erreur une troisième fois ! Après la débâcle de la Coupe du monde, Julian Nagelsmann doit être démis de ses fonctions de sélectionneur national
En 2018, Joachim Löw est resté en poste avant de démissionner après un Euro 2021 décevant. En 2022, Hansi Flick a connu le même scénario, puis a été limogé un an plus tard suite à une série de mauvais résultats. La DFB ne devrait pas répéter une troisième fois la même erreur et doit, cette fois, se séparer sans délai du sélectionneur national Julian Nagelsmann après l’élimination prématurée de la Coupe du monde.
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Nagelsmann a dilapidé tout son crédit à une vitesse stupéfiante.
Nommé sélectionneur à l'automne 2023, Nagelsmann a immédiatement imposé sa patte grâce à une approche novatrice et des choix de recrutement audacieux. Avec l’Euro 2024, il offre à l’Allemagne son premier tournoi réussi depuis huit ans ; équipe, entraîneur et supporters ne font qu’un. À peine éliminé en quarts de finale par l’Espagne, le sélectionneur fixe déjà comme objectif le titre mondial de 2026.
Difficile à croire aujourd’hui, mais à l’époque, Nagelsmann était le sélectionneur le plus populaire depuis Löw au zénith de sa carrière. Au cours des deux années suivantes, il perdit pourtant toute crédibilité auprès du public à un rythme effréné. L’ensemble de ses erreurs, à court et à long terme, culmina lors du désastre de Foxborough, le 29 juin 2026.
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Retour inutile de Neuer, parcours en zigzag pour Kimmich
Côté communication : de manière incompréhensible, Nagelsmann livrait toutes les quelques semaines, lors de conférences de presse et d’interviews, des critiques détaillées sur chaque joueur, dans lesquelles, poussé par un besoin démesuré de se mettre en avant, il tenait de nombreuses déclarations malheureuses, voire mensongères, et faisait des promesses qu’il ne tenait pas. Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka et Deniz Undav ont notamment fait les frais de ces analyses publiques. Interrogé sur ces sujets, le sélectionneur a souvent paru peu à l’aise et donneur de leçons, comme lors de la Coupe du monde.
Côté effectif : après le retour réussi de Toni Kroos lors de l’Euro 2024, il a finalement rappelé Manuel Neuer, âgé de 40 ans, malgré d’innombrables démentis. Un coup dur pour Oliver Baumann, pourtant très solide durant les qualifications. Surtout, une décision mal gérée et, au final, inutile : lors de cette Coupe du monde, Neuer n’a rien fait que Baumann n’aurait pas pu faire.
À cela s’ajoute le va-et-vient incessant de Joshua Kimmich entre l’arrière droit et le milieu de terrain, illustré par sa prestation lors de l’élimination face au Paraguay.
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Sur le plan sportif, l’Allemagne a davantage déçu qu’à la Coupe du monde 2022.
La prestation face au Paraguay a été un véritable fiasco à tous les niveaux – et on s’y attendait. L’équipe de la DFB n’a pas évolué depuis l’Euro et, à l’exception d’une deuxième mi-temps enivrante contre Curaçao, une équipe de second plan, elle a toujours joué bien en deçà de ses capacités lors de cette Coupe du monde. Manque d’idées en attaque, vulnérabilité en défense : des maux récurrents face à des adversaires de niveau moyen comme la Côte d’Ivoire, l’Équateur et le Paraguay. Sur le plan purement technique, la déception a été encore plus grande que lors de la désastreuse Coupe du monde 2022, où l’équipe avait tout de même arraché un match nul contre l’Espagne.
Il convient de saluer les joueurs, qui, après l’élimination, ont unanimement rejeté toute responsabilité tout en blanchissant Nagelsmann. Mais, au bout du compte, c’est au sélectionneur de fournir un plan de jeu cohérent. Nagelsmann n’y est pas parvenu, malgré un effectif individuellement talentueux. Sa gestion du tournoi a également été perfectible : des remplacements discutables face à l’Équateur et la titularisation surprenante du « super joker » Deniz Undav contre le Paraguay.
Le plus amer pour le sélectionneur : toutes ces défaillances ont été disséquées à l’écran par son successeur idéal. Immédiatement après l’humiliation face au Paraguay, Jürgen Klopp a encore éludé les questions sur un éventuel avenir en tant que sélectionneur. Pour l’instant. Klopp n’est de toute façon pas à sa place chez Red Bull et susciterait immédiatement un nouvel élan d’euphorie au sein de l’équipe nationale. Malgré son attachement au DFB, son contrat jusqu’en 2028 et les marques de solidarité de l’équipe et du directeur sportif Rudi Völler, la fédération devrait se séparer de Nagelsmann et confier immédiatement le poste à Klopp.