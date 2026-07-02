Selon Sky Sports, Nagelsmann a pris part, jeudi, à une réunion de trois heures et demie au siège de la Fédération allemande de football (DFB). Outre le président de la DFB Bernd Neuendorf, le directeur général Andreas Rettig, le directeur sportif Rudi Völler et le président de la Bundesliga Hans-Joachim Watzke, le sélectionneur a dû s’expliquer sur la campagne catastrophique de l’Allemagne lors de la Coupe du monde.

L’Allemagne avait pourtant dominé son groupe, battant Curaçao 7-1 et la Côte d’Ivoire 2-1, malgré une défaite 2-1 face à l’Équateur. Elle a toutefois été éliminée dès les seizièmes de finale, battue aux tirs au but par le Paraguay après un match nul 1-1. Au terme d’un débriefing sans concession de cet échec précoce, les dirigeants ont clairement exprimé leur position, laissant au sélectionneur très peu de marges de manœuvre quant à son avenir.







