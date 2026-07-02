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La DFB a conseillé à Julian Nagelsmann de démissionner de son poste de sélectionneur de l’Allemagne lors d’une réunion tenue au lendemain de la Coupe du monde, tandis que Jürgen Klopp attend dans l’ombre
Nagelsmann pourrait quitter la DFB après des discussions de crise
Selon Sky Sports, Nagelsmann a pris part, jeudi, à une réunion de trois heures et demie au siège de la Fédération allemande de football (DFB). Outre le président de la DFB Bernd Neuendorf, le directeur général Andreas Rettig, le directeur sportif Rudi Völler et le président de la Bundesliga Hans-Joachim Watzke, le sélectionneur a dû s’expliquer sur la campagne catastrophique de l’Allemagne lors de la Coupe du monde.
L’Allemagne avait pourtant dominé son groupe, battant Curaçao 7-1 et la Côte d’Ivoire 2-1, malgré une défaite 2-1 face à l’Équateur. Elle a toutefois été éliminée dès les seizièmes de finale, battue aux tirs au but par le Paraguay après un match nul 1-1. Au terme d’un débriefing sans concession de cet échec précoce, les dirigeants ont clairement exprimé leur position, laissant au sélectionneur très peu de marges de manœuvre quant à son avenir.
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Les parallèles avec son passage au Bayern Munich
La DFB a vivement conseillé à Nagelsmann de présenter sa démission volontaire. Si l’entraîneur refuse de quitter ses fonctions, la fédération procédera à un licenciement officiel. Nagelsmann avait pris les rênes de l’équipe nationale en septembre 2023, dans le cadre d’un contrat courant jusqu’en 2028.
En 37 matches à sa tête, il a obtenu 23 victoires, 6 nuls et 8 défaites. Ce départ imminent rappelle son passage au Bayern Munich, où il avait été limogé en mars 2023 après moins de deux ans en poste, également en raison de résultats jugés insuffisants.
Klopp s'impose comme le grand favori
L’attention s’est rapidement tournée vers un successeur potentiel, Klopp apparaissant comme le favori incontestable pour prendre la relève. L’Allemand est en congé sabbatique depuis son départ de Liverpool en mai 2024, après un passage historique de neuf ans marqué par plusieurs titres majeurs, dont la Premier League et la Ligue des champions.
Actuellement consultant pour la Coupe du monde sur MagentaTV et responsable du football mondial au sein du réseau Red Bull, il n’a pas entraîné depuis son départ de Liverpool en mai 2024. Recruter l’Allemand serait un coup de maître pour la DFB, synonyme d’une nouvelle approche tactique et de l’optimisme dont les supporters ont tant besoin.
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Quelle sera la prochaine étape pour l'équipe nationale allemande ?
Nagelsmann doit désormais choisir : présenter sa démission ou attendre que la DFB le limoge officiellement dans les prochains jours. Dans le même temps, la fédération pourrait tenter de convaincre Klopp de sortir de sa pause sabbatique et de prendre les rênes, afin d'apporter une solution rapide et décisive à cette crise.