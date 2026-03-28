La « deuxième » sélection anglaise arrive pour préparer le match amical contre le Japon ; Bukayo Saka, Harry Kane, Declan Rice et d'autres joueurs apportent un regain d'énergie après le match nul sans relief contre l'Uruguay

L'absence des titulaires habituels a permis à plusieurs joueurs de l'effectif de se mettre en avant pour décrocher une place de titulaire. Le défenseur vétéran Harry Maguire a fait son retour dans le groupe, tandis que Dominic Calvert-Lewin et James Garner ont également eu l'occasion de jouer afin d'impressionner la nouvelle direction.

Malgré l'absence de victoire, Tuchel a admis qu'il était tout de même satisfait de la performance de son équipe. S'exprimant après le match, il a déclaré : « Je suis tout à fait satisfait de notre performance. J'ai apprécié la façon dont nous avons donné vie à notre organisation. Nous avons tout donné, et je pense que nous étions globalement la meilleure équipe. Nous avions beaucoup de nouveaux joueurs et nous avons effectué de nombreux changements, donc malgré tout cela, je suis très reconnaissant d’avoir pu tester l’équipe et très satisfait de la performance. »

Lorsqu’on lui a demandé quels joueurs s’étaient distingués dans la course pour une place dans l’avion, Tuchel a répondu : « Ils l’ont tous fait. Je dois revoir le match, mais ils l’ont tous fait. J’ai aimé notre façon de jouer. Nous savions que c’était un adversaire difficile. [Le sélectionneur de l’Uruguay, Marcelo] Bielsa m’avait dit il y a quelques mois qu’il viendrait avec sa meilleure équipe, qu’il prendrait ce match très au sérieux et qu’il ne ferait peut-être aucun changement. Nous en étions parfaitement conscients. Je pense donc que nous avons bien joué. Tout le monde a bien joué. Nous avons joué en équipe et donné vie à notre système. J’ai beaucoup aimé ce que j’ai vu aujourd’hui. »