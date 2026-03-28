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La « deuxième » sélection anglaise arrive pour préparer le match amical contre le Japon ; Bukayo Saka, Harry Kane, Declan Rice et d'autres joueurs apportent un regain d'énergie après le match nul sans relief contre l'Uruguay
Des stars de premier plan viennent renforcer le camp des Three Lions
L'approche expérimentale de Tuchel pendant la trêve internationale de mars entre dans sa deuxième phase, avec l'arrivée officielle de 11 joueurs confirmés dans l'effectif. Ce groupe, qui comprend l'attaquant emblématique Kane ainsi que le duo d'Arsenal Saka et Rice, avait été dispensé du premier match afin de gérer leur charge de travail importante après des campagnes nationales éprouvantes.
Ces arrivées interviennent à un moment critique pour les Three Lions, après un match nul 1-1 décousu contre l'Uruguay à Wembley. Privée de son noyau de vétérans, une équipe d'Angleterre expérimentale a peiné à trouver son rythme, voyant finalement l'ouverture du score de Ben White annulée par un penalty tardif de Federico Valverde.
Tuchel explique la nécessité de se reposer
Le sélectionneur anglais s'est montré très franc quant à sa décision d'échelonner l'intégration de ses joueurs les plus sollicités. Il a souligné que la santé à long terme de l'équipe primait sur la nécessité immédiate d'aligner une équipe au complet pour ce match amical.
« Ce n'est un secret pour personne. Les joueurs le savent : il s'agit de Dean Henderson, Dan Burn, Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Harry Kane et Bukayo Saka », a expliqué Tuchel la semaine dernière.
« Tous ces joueurs ont disputé plus de 3 500 minutes, certains d'entre eux en ont même à leur actif 4 000. Plus important encore que le simple nombre de minutes, c'est que certains d'entre eux ont déjà joué plus que pendant toute la saison dernière et qu'il reste encore beaucoup de matches à disputer. Tous ces joueurs ont apporté leur contribution en septembre, octobre et novembre – ils ont donc toute mon estime. Nous tirerons profit de leur accorder un repos physique et mental. »
Des opportunités pour les joueurs de second plan
L'absence des titulaires habituels a permis à plusieurs joueurs de l'effectif de se mettre en avant pour décrocher une place de titulaire. Le défenseur vétéran Harry Maguire a fait son retour dans le groupe, tandis que Dominic Calvert-Lewin et James Garner ont également eu l'occasion de jouer afin d'impressionner la nouvelle direction.
Malgré l'absence de victoire, Tuchel a admis qu'il était tout de même satisfait de la performance de son équipe. S'exprimant après le match, il a déclaré : « Je suis tout à fait satisfait de notre performance. J'ai apprécié la façon dont nous avons donné vie à notre organisation. Nous avons tout donné, et je pense que nous étions globalement la meilleure équipe. Nous avions beaucoup de nouveaux joueurs et nous avons effectué de nombreux changements, donc malgré tout cela, je suis très reconnaissant d’avoir pu tester l’équipe et très satisfait de la performance. »
Lorsqu’on lui a demandé quels joueurs s’étaient distingués dans la course pour une place dans l’avion, Tuchel a répondu : « Ils l’ont tous fait. Je dois revoir le match, mais ils l’ont tous fait. J’ai aimé notre façon de jouer. Nous savions que c’était un adversaire difficile. [Le sélectionneur de l’Uruguay, Marcelo] Bielsa m’avait dit il y a quelques mois qu’il viendrait avec sa meilleure équipe, qu’il prendrait ce match très au sérieux et qu’il ne ferait peut-être aucun changement. Nous en étions parfaitement conscients. Je pense donc que nous avons bien joué. Tout le monde a bien joué. Nous avons joué en équipe et donné vie à notre système. J’ai beaucoup aimé ce que j’ai vu aujourd’hui. »
- AFP
Et maintenant ?
Avec le retour des 11 stars qui ont pu se reposer, Tuchel devrait aligner une composition bien plus proche de son onze de rêve pour la Coupe du monde 2026. Le retour de Rice apporte le lien nécessaire entre la défense, tandis que la présence de joueurs tels que Kane et Saka devrait apporter cette efficacité devant le but qui a fait défaut lors du match nul peu convaincant contre l'Uruguay.