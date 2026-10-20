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La deuxième fois sera-t-elle la bonne ? Un ancien joueur d’Arsenal, qui avait participé aux discussions lorsque l’attaquant du Real Madrid avait été « tout près » de rejoindre le club, avance une hypothèse sur un transfert de Kylian Mbappe
Henry, Pires et Wenger parmi les figures emblématiques françaises d’Arsenal
Avant que Mbappe ne se révèle à Monaco, Arsenal avait envisagé de le recruter. Arsene Wenger, malgré ses liens avec ce cador de Ligue 1 qui comptait alors dans ses rangs l’un des espoirs les plus prometteurs, connaissait peu cet attaquant rapide à l’époque.
On lui avait conseillé d’envisager ce recrutement retentissant, et des discussions positives avaient eu lieu. Aucun accord n’a finalement été conclu, et celui qui est aujourd’hui le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France et du Paris Saint-Germain est devenu une icône mondiale sans passer par le football anglais.
Finira-t-il par jouer en Premier League ? Arsenal entretient une longue histoire avec les figures françaises du football : Wenger, Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires, Emmanuel Petit, Sylvain Wiltord, Olivier Giroud et William Saliba sont tous passés par le club londonien.
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Arsenal a manqué l’occasion de recruter Mbappe lorsqu’il était adolescent
Interrogé sur la possibilité que Mbappe inscrive un jour son nom sur cette illustre liste, Grimandi, ancien joueur d’Arsenal et de Monaco, qui s’exprimait en partenariat avec BetVictor Online Casino, a confié à GOAL : « Nous avons été tout près de le recruter quand il avait 17 ans. Nous l’avons rencontré chez lui et nous avons rencontré ses parents. Six mois plus tard, il était inarrêtable avec Monaco. »
« Pour être honnête, quand nous avons quitté la maison de Kylian et de ses parents, je pensais que c’était fait. Il était très jeune. Arsene ne le connaissait pas, car il ne jouait pas en équipe première à l’époque. »
« Je pense qu’il a un lien particulier avec Arsenal, parce que nous le connaissons depuis si longtemps. Mais le problème, aujourd’hui, c’est qu’il joue au Real Madrid. Je n’imagine pas un joueur quitter Madrid pour rejoindre Arsenal. »
« J’adorerais que cela arrive, parce que j’ai entendu tellement de choses négatives à son sujet. En France, on critique parfois son attitude, on lui reproche aussi d’autres choses. Mais c’est le meilleur joueur. C’est le meilleur joueur français. Chaque fois qu’il a disputé un match en Coupe du monde, il a été le meilleur buteur. En Espagne aussi, c’est le meilleur buteur. »
« J’adorerais que cela arrive, mais je n’imagine pas Kylian quitter Madrid pour rejoindre Arsenal. Ce serait bien sûr une option fantastique pour Arsenal. »
Arsenal est-il le club de Premier League qui conviendrait le mieux à Mbappe ?
Interrogé plus précisément sur la question de savoir si Arsenal serait, sur le plan du style de jeu, le club qui conviendrait le mieux à Mbappe s’il souhaitait un jour tenter sa chance en Angleterre, Grimandi, double champion de Premier League, a ajouté : « Oui, certainement.
« Mais Kylian n’est pas non plus un joueur facile. C’est assez compliqué. C’est comme avec tous les très grands talents : [Cristiano] Ronaldo, [Lionel] Messi, Kylian. C’est assez compliqué quand on se projette en tant qu’équipe. Parfois, ils sont très concentrés sur la performance et ce n’est pas facile.
« Mais bien sûr, vu la façon dont le club joue et son histoire, je suis sûr qu’il y a quelque chose. Parce qu’il connaît le football. Il connaît l’histoire du football. C’est quelqu’un qui vit pour le football. Il connaît donc le lien entre la France et Arsenal. Il connaît aussi très bien Arsenal. Mais on verra. »
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Mbappe impatient de goûter à la gloire en Ligue des champions et au Ballon d’Or
Le Real, qui a lui-même courtisé Mbappe pendant plusieurs années avant de finalement le recruter libre en 2024, n’a aucune intention de se séparer d’un attaquant qui a inscrit 97 buts en 114 matches sous ses couleurs.
Le club n’a toutefois remporté aucun trophée majeur lors des deux dernières saisons et sait que son emblématique numéro 10 est déterminé à remporter la Ligue des champions et le Ballon d’Or. Arsenal pourrait-il finalement lui offrir la possibilité de décrocher ces trophées ?
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