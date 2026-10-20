Interrogé sur la possibilité que Mbappe inscrive un jour son nom sur cette illustre liste, Grimandi, ancien joueur d’Arsenal et de Monaco, qui s’exprimait en partenariat avec BetVictor Online Casino, a confié à GOAL : « Nous avons été tout près de le recruter quand il avait 17 ans. Nous l’avons rencontré chez lui et nous avons rencontré ses parents. Six mois plus tard, il était inarrêtable avec Monaco. »

« Pour être honnête, quand nous avons quitté la maison de Kylian et de ses parents, je pensais que c’était fait. Il était très jeune. Arsene ne le connaissait pas, car il ne jouait pas en équipe première à l’époque. »

« Je pense qu’il a un lien particulier avec Arsenal, parce que nous le connaissons depuis si longtemps. Mais le problème, aujourd’hui, c’est qu’il joue au Real Madrid. Je n’imagine pas un joueur quitter Madrid pour rejoindre Arsenal. »

« J’adorerais que cela arrive, parce que j’ai entendu tellement de choses négatives à son sujet. En France, on critique parfois son attitude, on lui reproche aussi d’autres choses. Mais c’est le meilleur joueur. C’est le meilleur joueur français. Chaque fois qu’il a disputé un match en Coupe du monde, il a été le meilleur buteur. En Espagne aussi, c’est le meilleur buteur. »

« J’adorerais que cela arrive, mais je n’imagine pas Kylian quitter Madrid pour rejoindre Arsenal. Ce serait bien sûr une option fantastique pour Arsenal. »