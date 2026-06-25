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Kawhi LeonardGetty Images
Jonas Rütten

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La dernière pièce du puzzle pour remporter le titre NBA ? Les rumeurs concernant un transfert spectaculaire de Kawhi Leonard s'intensifient

Alors que les Los Angeles Clippers ont déjà cédé, avant la date limite des transferts, deux piliers essentiels de leur projet de conquête du titre, à savoir James Harden et Ivica Zubac, les rumeurs de départ concernant Kawhi Leonard se multiplient désormais.

Selon le journaliste d’ESPN Insider Brian Windhorst, un transfert retentissant de « The Clutch » cet été reste envisageable. Il cite notamment les Detroit Pistons comme destination la plus probable, en échange de choix de draft et des jeunes Ron Holland et Marcus Sasser.

Son collègue Bobby Marks va plus loin en citant aussi les anciennes équipes de Leonard, les San Antonio Spurs et les Toronto Raptors, parmi les prétendants. 

  • Portés par un effectif jeune et talentueux construit autour de Victor Wembanyama, les Spurs ont récemment atteint les Finales NBA avant de s’incliner face aux New York Knicks. Expérimenté et déjà sacré champion, Kawhi Leonard pourrait bien représenter la pièce manquante du puzzle pour prétendre au titre suprême.

    Les Raptors, que le joueur de 34 ans a menés en 2019 vers leur premier titre NBA, envisageraient aussi un trio Kawhi-Scottie Barnes-Brandon Ingram. Selon Marks, RJ Barrett pourrait faire partie de la monnaie d’échange.

    Les spéculations s’appuient sur un scénario clair : Kawhi entame la dernière année garantie de son contrat (50,3 millions de dollars) et vise un dernier gros bail, tout en pouvant s’appuyer sur des performances récentes solides.

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  • Kawhi Leonard, prochaine victime de la politique de rajeunissement des Clippers ?

    Avec des moyennes de 27,9 points, 6,3 rebonds et 3,6 passes décisives, Kawhi Leonard a signé sa meilleure saison récente, et la plus constante, sans être freiné par les blessures. Après une exercice 2024-25 écourté à 37 matchs, il en a cette fois disputé 65.

    Néanmoins, l’historique médical de Kawhi reste une inconnue, ce qui pourrait inciter les Clippers à poursuivre leur politique de rajeunissement, entamée à la date limite des transferts, en l’échangeant contre de jeunes talents et des choix de draft.

    Les transferts de James Harden et d’Ivica Zubac, effectués alors que la franchise, malgré un départ chaotique, se dirigeait vers les playoffs, indiquaient déjà un virage stratégique : priorité à un projet durable plutôt qu’au « tout pour gagner maintenant ».

    Harden a été expédié à Cleveland en échange d’un choix de deuxième tour et du double All-Star (et nettement plus jeune) Darius Garland. Zubac a quant à lui pris la direction d’Indiana en échange de deux premiers tours de draft (protégé en 2026, non protégé en 2029), d’un second tour et de Bennedict Mathurin. Grâce à cette manœuvre, Los Angeles a pu récupérer Keotan Wagler, cinquième choix de la cuvée 2024, un prospect très prometteur. 

    À 34 ans, la question se pose : Kawhi veut-il, et doit-il, encore s’inscrire dans cette dynamique ? Tous les signaux semblent indiquer une séparation imminente.