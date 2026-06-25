Avec des moyennes de 27,9 points, 6,3 rebonds et 3,6 passes décisives, Kawhi Leonard a signé sa meilleure saison récente, et la plus constante, sans être freiné par les blessures. Après une exercice 2024-25 écourté à 37 matchs, il en a cette fois disputé 65.

Néanmoins, l’historique médical de Kawhi reste une inconnue, ce qui pourrait inciter les Clippers à poursuivre leur politique de rajeunissement, entamée à la date limite des transferts, en l’échangeant contre de jeunes talents et des choix de draft.

Les transferts de James Harden et d’Ivica Zubac, effectués alors que la franchise, malgré un départ chaotique, se dirigeait vers les playoffs, indiquaient déjà un virage stratégique : priorité à un projet durable plutôt qu’au « tout pour gagner maintenant ».

Harden a été expédié à Cleveland en échange d’un choix de deuxième tour et du double All-Star (et nettement plus jeune) Darius Garland. Zubac a quant à lui pris la direction d’Indiana en échange de deux premiers tours de draft (protégé en 2026, non protégé en 2029), d’un second tour et de Bennedict Mathurin. Grâce à cette manœuvre, Los Angeles a pu récupérer Keotan Wagler, cinquième choix de la cuvée 2024, un prospect très prometteur.

À 34 ans, la question se pose : Kawhi veut-il, et doit-il, encore s’inscrire dans cette dynamique ? Tous les signaux semblent indiquer une séparation imminente.