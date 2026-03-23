La dernière danse pour les championnes d'Europe d'Arsenal ? Les Gunners se préparent à remanier leur effectif alors que la défense de leur titre en Ligue des champions féminine s'intensifie

Mais alors qu'Arsenal aborde cette semaine les dernières étapes de sa défense du titre, en accueillant mardi son rival londonien Chelsea pour le match aller de son quart de finale, le club se prépare à une restructuration imminente qui pourrait le conduire à se séparer d'une douzaine de ses héroïnes de la Ligue des champions, dont Mead et Blackstenius.

Ce ne sont là que deux des 12 noms qui pourraient voir leur contrat expirer à l'Emirates Stadium cet été. La star de la défense centrale Leah Williamson et la capitaine Kim Little font partie de celles qui devraient rester, The Athletic ayant rapporté en janvier que les négociations avec les deux joueuses « progressaient bien ». En revanche, on ne sait pas exactement à quel point la situation d’Emily Fox est urgente, les informations concernant la durée de son contrat étant contradictoires, le club n’ayant pas divulgué cette information. Mais Emma Sanders, de BBC Sport, avait compris en janvier que les discussions concernant un nouveau contrat avaient également été positives.

Mais qu'en est-il du reste d'une équipe qui a accompli quelque chose de vraiment exceptionnel l'année dernière ? Qu'en est-il de Steph Catley, qui a été nominée pour le Ballon d'Or après avoir livré des performances régulières aux côtés de Williamson au cœur de la défense ? Qu'en est-il de Caitlin Foord, sa coéquipière en équipe d'Australie qui s'est montrée redoutable sur les ailes tout au long des phases à élimination directe ?

Avec Katie McCabe, une présence fiable au poste d'arrière gauche depuis des années, dont le départ est pratiquement confirmé, qui d'autre pourrait la suivre vers la sortie ? Et quel impact cela aura-t-il sur la défense du titre des Gunners en Ligue des champions ?