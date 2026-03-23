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Ameé Ruszkai

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La dernière danse pour les championnes d'Europe d'Arsenal ? Les Gunners se préparent à remanier leur effectif alors que la défense de leur titre en Ligue des champions féminine s'intensifie

La passe en retrait astucieuse de Beth Mead et la finition impeccable de Stina Blackstenius resteront à jamais gravées dans la mémoire des supporters d'Arsenal comme le moment décisif qui a permis aux Gunners de remporter un incroyable titre de Ligue des champions en 2025. Le club du nord de Londres, grand outsider face au FC Barcelone, triple vainqueur de la compétition, s'est battu avec acharnement et a réussi à prendre le dessus sur les Catalans à Lisbonne en mai dernier, couronnant ainsi un parcours européen mémorable.

Mais alors qu'Arsenal aborde cette semaine les dernières étapes de sa défense du titre, en accueillant mardi son rival londonien Chelsea pour le match aller de son quart de finale, le club se prépare à une restructuration imminente qui pourrait le conduire à se séparer d'une douzaine de ses héroïnes de la Ligue des champions, dont Mead et Blackstenius.

Ce ne sont là que deux des 12 noms qui pourraient voir leur contrat expirer à l'Emirates Stadium cet été. La star de la défense centrale Leah Williamson et la capitaine Kim Little font partie de celles qui devraient rester, The Athletic ayant rapporté en janvier que les négociations avec les deux joueuses « progressaient bien ». En revanche, on ne sait pas exactement à quel point la situation d’Emily Fox est urgente, les informations concernant la durée de son contrat étant contradictoires, le club n’ayant pas divulgué cette information. Mais Emma Sanders, de BBC Sport, avait compris en janvier que les discussions concernant un nouveau contrat avaient également été positives.

Mais qu'en est-il du reste d'une équipe qui a accompli quelque chose de vraiment exceptionnel l'année dernière ? Qu'en est-il de Steph Catley, qui a été nominée pour le Ballon d'Or après avoir livré des performances régulières aux côtés de Williamson au cœur de la défense ? Qu'en est-il de Caitlin Foord, sa coéquipière en équipe d'Australie qui s'est montrée redoutable sur les ailes tout au long des phases à élimination directe ?

Avec Katie McCabe, une présence fiable au poste d'arrière gauche depuis des années, dont le départ est pratiquement confirmé, qui d'autre pourrait la suivre vers la sortie ? Et quel impact cela aura-t-il sur la défense du titre des Gunners en Ligue des champions ?

  • Renee Slegers Arsenal Women 2025Getty Images

    Préparation en vue d'une reconstruction

    Tout au long de la saison, Arsenal a pris des mesures qui laissent présager une importante restructuration cet été. Dans le cadre de ces changements organisationnels, Jodie Taylor a été promue directrice technique, tandis que l'entraîneur principal, Renee Slegers, a signé un nouveau contrat de trois ans et demi, dont la durée a cette fois été communiquée. Cela a permis de consolider la hiérarchie avant une intersaison mouvementée qui devrait connaître de nombreux départs et arrivées.

    Depuis l'annonce de ces changements, les rumeurs vont bon train concernant les arrivées à Arsenal cet été. Georgia Stanway, la milieu de terrain de l'Angleterre et du Bayern Munich, et Ona Batlle, l'arrière latérale de l'Espagne et du FC Barcelone, devraient rejoindre le club en tant que transferts libres, dans le cadre de deux transactions très impressionnantes. Les deux joueuses comptent parmi les meilleures au monde à leurs postes respectifs et, alors qu'Arsenal est en quête d'un premier titre de champion depuis 2019, leurs arrivées constitueront une formidable déclaration d'intention.

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  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    Réduire l'âge moyen

    Au-delà de leurs qualités de footballeuses, ce qui frappe chez Stanway et Batlle, c'est leur âge. Stanway vient de fêter ses 27 ans et Batlle fera de même en juin ; toutes deux sont plus jeunes que 14 des 24 joueuses qui composent actuellement l'équipe première d'Arsenal. En effet, aucune équipe de la Women's Super League ne dispose cette saison d'un effectif plus âgé que celui des Gunners, Manchester City, Manchester United et Chelsea – leurs trois plus grands rivaux nationaux – pouvant se targuer d'avoir des effectifs dont la moyenne d'âge est inférieure d'au moins un an et demi.

    Il est clair que faire baisser cette moyenne d'âge est une priorité pour Arsenal, et comme les sept joueuses les plus âgées de l'équipe actuelle arrivent toutes en fin de contrat cet été, l'occasion leur est donnée de le faire.

  • Kim Little Renee Slegers Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Prise de décision nuancée

    Mais on ne peut pas se contenter de laisser partir tous les joueurs d'un certain âge et de faire venir une foule de jeunes recrues. Ce n'est généralement pas ainsi que fonctionne le football. Little, par exemple, fêtera ses 36 ans à la fin du mois de juin, mais il serait difficile de trouver un supporter d’Arsenal qui ne souhaite pas voir la capitaine revenir. Elle reste souvent la joueuse la plus classe sur le terrain lorsqu’elle joue et ses qualités de leader sont tout aussi précieuses que son talent balle au pied, ce qui explique sans surprise que des négociations en vue d’une prolongation de contrat soient en cours.

    C'est là que les Gunners doivent faire preuve de prudence. Il faut trouver un équilibre lorsqu'on prend ce genre de décisions, surtout quand il y en a tant à prendre. Si le bon équilibre n'est pas trouvé, cela pourrait s'avérer préjudiciable, que ce soit en privant l'équipe d'une trop grande expérience, en faisant ses adieux à de véritables joueurs décisifs qui ont encore beaucoup à offrir, en laissant partir des personnalités clés ou pour toute autre raison.

  • Beth Mead Renee Slegers Stina BlacksteniusGetty Images

    L'avenir reste incertain

    Outre Little et Williamson, qui devraient tous deux rester, on ne sait pas encore exactement qui d'autre pourrait partir. McCabe semble en tout cas faire partie de ces joueurs. C'est ce qu'a rapporté *The Guardian* en janvier, et l'arrière semble avoir confirmé cette information lors de son stage avec l'équipe nationale irlandaise au début du mois.

    « Il y a eu des marques d’intérêt », a-t-elle déclaré. « Je vais voir comment se déroulent les prochains mois, puis je prendrai une décision. »

    Parmi les autres joueuses en fin de contrat, Laia Codina pourrait chercher ailleurs pour avoir plus de temps de jeu, puisqu’elle a disputé le deuxième plus petit nombre de minutes de toutes les joueuses seniors actuellement à Arsenal cette saison, Victoria Pelova figurant également parmi les joueuses les moins sollicitées cette saison. Il est toujours possible que Blackstenius souhaite devenir titulaire au poste d’avant-centre ailleurs, bien qu’elle joue un rôle important derrière Alessia Russo, tandis que l’avenir de Manuela Zinsberger est compliqué par la blessure au ligament croisé antérieur qu’elle a subie en octobre.

    Il y a ensuite Mead, qui occupe actuellement la deuxième place au classement des contributions directes aux buts d'Arsenal cette saison, derrière Russo ; Foord, qui a disputé le huitième plus grand nombre de minutes pour les Gunners en WSL et en Ligue des champions cette saison ; et Catley, troisième de ce classement. Qui partira et qui restera ?

  • Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Accueillir le changement

    De nombreux supporters d'Arsenal se réjouiront de cet été placé sous le signe du renouveau. Après tout, les Gunners n'ont plus remporté la WSL depuis sept ans, et à moins d'un effondrement spectaculaire de Man City dans les semaines à venir, cette attente va se prolonger. Si l'on ajoute à cela l'article de The Athletic faisant état d'une « agitation dans le vestiaire » qui « persiste depuis de nombreuses années », un nouveau départ pourrait bien être ce qu'il faut pour construire une équipe capable de se battre à nouveau pour le titre de manière régulière.

    Mais cela ne signifie pas pour autant que les semaines et les mois à venir ne seront pas doux-amers pour les supporters d'Arsenal. Bon nombre de ces joueuses en fin de contrat ont offert des moments mémorables, contribué à de multiples titres et rendu de grands services au club.

  • Arsenal Women Trophy LiftGetty Images Sport

    C'est l'heure de créer de nouveaux souvenirs

    Peut-être que ce sentiment de « dernière danse » pourrait s’avérer être un atout intangible mais essentiel pour l’ambiance au sein d’Arsenal alors que le club aborde la phase décisive de la saison, avec une FA Cup à remporter, la nécessité de décrocher une place en Ligue des champions pour la saison prochaine et, surtout, la défense d’un titre européen à mener à bien.

    Alors que bon nombre de ces stars bien-aimées d'Arsenal fouleront le terrain pour les dernières fois sous le célèbre maillot rouge et blanc, au sein d'un groupe qui a accompli quelque chose d'exceptionnel mais qui ne sera plus réuni au-delà de l'été, elles auront une dernière occasion de nous offrir des moments encore plus incroyables.

    La passe de Mead et le but de Blackstenius lors de la finale de la Ligue des champions de la saison dernière resteront gravés dans les mémoires longtemps après leur départ du club, que ce soit cet été ou plus tard. Avant qu'une reconstruction passionnante ne commence, que peuvent encore accomplir les acteurs de l'histoire de Slegers au cours de leurs deux derniers mois ensemble ?

    Une victoire contre leurs rivaux londoniens de Chelsea la semaine prochaine, qui mettrait fin aux espoirs européens des Blues et permettrait peut-être à Arsenal de rester le seul club anglais à avoir remporté le titre, offrirait sans doute de nouveaux souvenirs inoubliables.

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