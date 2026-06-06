La dernière danse : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et les stars chevronnées s'apprêtent à disputer leur dernière Coupe du monde en 2026

Mais pour une génération de footballeurs qui ont dominé la scène internationale pendant près de deux décennies, l’heure de la retraite a sonné. En 2026, ces stars laisseront une dernière chance de soulever le plus grand trophée du football avant de tirer leur révérence.

Certains partiront en champions, d’autres échoueront, mais tous laisseront un vide immense sur la scène internationale qu’aucun talent émergent ne pourra combler immédiatement.

GOAL revient sur certains de ces vétérans pour qui 2026 sera très certainement la dernière Coupe du monde :