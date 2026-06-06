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World Cup Last Dance GFXGetty/GOAL

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La dernière danse : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et les stars chevronnées s'apprêtent à disputer leur dernière Coupe du monde en 2026

Analysis
Coupe du monde
FEATURES
L. Messi
C. Ronaldo
L. Modric
Neymar
M. Salah
M. Neuer
H. Kane
Angleterre
Argentine
Portugal
Brésil
Allemagne
V. van Dijk
K. De Bruyne
J. Rodriguez
Sadio Mané
R. Mahrez
H. Son
G. Ochoa
E. Dzeko
Pays-Bas
Belgique
Mexico
Colombie
Croatie
Egypte
Sénégal
Algérie
Bosnie Hérzégovine
Corée du Sud

La Coupe du monde 2026 s’annonce comme un tournoi historique, sans précédent. Avec un tableau élargi à 48 équipes pour la première fois et réparti sur trois pays – les États-Unis, le Canada et le Mexique –, elle promet d’être le plus grand spectacle de l’histoire de la compétition, vieille de près de 100 ans.

Mais pour une génération de footballeurs qui ont dominé la scène internationale pendant près de deux décennies, l’heure de la retraite a sonné. En 2026, ces stars laisseront une dernière chance de soulever le plus grand trophée du football avant de tirer leur révérence.

Certains partiront en champions, d’autres échoueront, mais tous laisseront un vide immense sur la scène internationale qu’aucun talent émergent ne pourra combler immédiatement. 

GOAL revient sur certains de ces vétérans pour qui 2026 sera très certainement la dernière Coupe du monde :

  • Lionel Messi Argentina 2026Getty Images

    Lionel Messi (Argentine)

    À quelques jours de ses 39 ans, Lionel Messi a confirmé, malgré quelques déclarations énigmatiques, qu’il visera une sixième Coupe du monde, une marque sans précédent.

    Le plus grand joueur de l’histoire du football a enfin soulevé le seul trophée qui manquait à son palmarès en conduisant l’Argentine à la victoire face à la France en finale 2022. Depuis, Messi a posé ses valises aux États-Unis, à l’Inter Miami, quittant l’Europe pour préserver son corps dans le championnat MLS, moins exigeant sur le plan physique mais tout aussi spectaculaire. 

    Il poursuit sa carrière internationale en continuant de marquer et de créer des occasions à des moments où peu de joueurs de son âge oseraient s’aventurer. Reste à savoir si le génie argentin saura gérer le format élargi et la chaleur étouffante prévus en Amérique du Nord, mais il serait inconcevable d’imaginer Messi quitter la scène mondiale sans un dernier éclat de gloire.

    • Publicité
  • Portugal v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Cristiano Ronaldo (Portugal)

    À 41 ans, Cristiano Ronaldo deviendrait le joueur le plus âgé à remporter la Coupe du monde si le Portugal l’emportait cet été. Contrairement à Messi, le quintuple Ballon d’Or n’a jamais soulevé le trophée ni même inscrit le moindre but en phase à élimination directe, ce qui place son héritage mondial bien en deçà de son statut d’icône.

    À son âge, on pourrait penser qu’il lui est impossible de rivaliser au plus haut niveau, et pourtant il continue d’inscrire des buts avec régularité sous les couleurs d’Al-Nassr en Arabie saoudite, répétant à l’envi qu’il n’a pas l’intention de raccrocher les crampons de sitôt. 

    Si la Seleção das Quinas regorge de talents comme Rafael Leão, Pedro Neto ou Gonçalo Ramos, prêts à émerger sur la scène internationale, le sélectionneur Roberto Martínez continue de bâtir son équipe autour de sa star, qu’il considère comme un maillon indispensable à la quête du premier titre mondial du pays. À l’instar de Messi, CR7 dispute sa sixième phase finale et, très probablement, sa dernière chance de soulever le Saint Graal du football.


  • Guillermo Ochoa Mexico(C)Getty Images

    Guillermo Ochoa (Mexique)

    Guillermo Ochoa pourrait devenir le troisième joueur, après Messi et Ronaldo, à prendre part à une sixième Coupe du monde cet été, bien que sa présence au tournoi reste incertaine.

    Vétéran de plus de 150 sélections avec le Mexique, le gardien légendaire n’avait disputé qu’un seul match avec El Tri depuis la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF en mars 2024, et ne devait pas figurer dans les plans de Javier Aguirre. Tout a changé lorsque le gardien titulaire, Ángel Malagón, s’est déchiré le tendon d’Achille en mars : la porte s’est alors ouverte pour Ochoa, qui effectue son retour chez les co-organisateurs à l’âge de 40 ans.

    Au fil d’une carrière itinérante, le gardien a défendu les couleurs de clubs en Espagne, en Italie, en France, au Portugal et en Belgique, avant de s’exiler à Chypre avec l’AEL Limassol la saison passée. Âgé de 40 ans, il a annoncé que le Mondial marquerait sa retraite internationale, concluant ainsi vingt ans de présence ininterrompue au plus haut niveau.


  • Manuel Neuer Germany 2026Getty Images

    Manuel Neuer (Allemagne)

    Ochoa n'est pas le seul gardien de but légendaire à avoir reçu une convocation inattendue. En raison des blessures à répétition de Marc-André ter Stegen ces deux dernières années et des incertitudes entourant la forme du possible titulaire Oliver Baumann, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a pris la décision audacieuse de sortir Manuel Neuer de sa retraite internationale pour une dernière aventure.

    Le gardien, qui avait pris sa retraite internationale après l’Euro 2024, a été convaincu de revenir pour disputer sa cinquième Coupe du monde à 40 ans, fort d’une nouvelle saison de haut niveau avec le Bayern Munich.

    Nagelsmann a déjà annoncé que Neuer sera son numéro 1 en Amérique du Nord, où la Mannschaft tentera d’éviter une troisième élimination consécutive au premier tour.

  • Luka Modric Croatia 2026Getty Images

    Luka Modric (Croatie)

    À 40 ans, Luka Modric est le deuxième joueur de champ le plus âgé de cette Coupe du monde, derrière Ronaldo, et il entend ajouter un dernier chapitre à sa carrière légendaire. Maestro du milieu de terrain, il a mené la Croatie en finale en 2018, perdue face à la France, puis à la troisième place en 2022.

    Passé à l’AC Milan l’été dernier après avoir quitté le Real Madrid, il vise un cinquième tournoi majeur et pourrait devenir le quatrième joueur de l’histoire à atteindre les 200 sélections, si Messi ne l’y devance pas (198 capes pour l’Argentin, 197 pour le Croate).

  • Edin Dzeko Bosnia & Herzegovina 2026Getty Images

    Edin Dzeko (Bosnie-Herzégovine)

    Contrairement à Messi, Ronaldo et Modric, on pourrait pardonner à Edin Dzeko de croire que son aventure en Coupe du monde était terminée, tant la Bosnie-Herzégovine peine à se qualifier pour les grands tournois depuis sa unique participation en 2014. Cependant, l’attaquant a encore inspiré ses compatriotes et, après avoir éliminé l’Italie en barrages de l’UEFA, il foulera la pelouse nord-américaine à l’âge de 40 ans.

    À deux doigts de franchir la barre des 150 sélections (plus de 70 buts marqués), l’ancien attaquant de Manchester City et de l’Inter a prouvé qu’il pouvait toujours faire trembler les filets avec régularité depuis son arrivée à Schalke en janvier, qu’il a contribué à faire remonter en Bundesliga. L’ancien attaquant de Manchester City et de l’Inter n’a pas disputé autant de compétitions que sa carrière le méritait, et cette Coupe du monde lui offrira l’occasion idéal de tirer sa révérence sur la plus grande scène internationale.

  • Son Heung Min South Korea(C)Getty Images

    Son Heung-min (Corée du Sud)

    Plusieurs sélections diront probablement adieu à leurs plus grands joueurs de l’histoire lors de cette Coupe du monde, et la Corée du Sud pourrait en faire partie si Son Heung-min prolonge sa carrière internationale au-delà de 2026.

    Âgé de 34 ans depuis juillet, il dispose certes de davantage de marges que d’autres, mais les exigences liées à son rôle de capitaine et au poids des attentes d’une nation obsédée par le succès de son équipe de football sont lourdes à porter. Après avoir quitté l’Europe pour rejoindre le LAFC en MLS, la légende de Tottenham pourrait estimer avoir donné le maximum pour la cause coréenne d’ici la fin du tournoi.

  • Mohamed Salah Egypt 2026Getty Images

    Mohamed Salah (Égypte)

    Peu plus âgé que Son et dans une situation comparable pour le titre de meilleur joueur de l'histoire de son pays, Mohamed Salah porte l'Égypte presque à lui seul depuis des années. Si un soutien commence à émerger, notamment via Omar Marmoush de Manchester City, les Pharaons regarderont encore une fois vers leur capitaine pour trouver l’inspiration en Amérique du Nord, même si sa forme avec Liverpool a connu un net déclin au cours des douze derniers mois.

    D’autant plus motivé et déterminé, il aborde cette édition avec l’intention de effacer le souvenir de sa seule autre participation, en 2018, écourtée par une blessure à l’épaule lors de la finale de la Ligue des champions. Pour un joueur de sa dimension, briller au plus haut niveau est essentiel pour consolider son héritage.

    Un départ vers l’Arabie saoudite se profilant après son départ d’Anfield, il devrait progressivement lever le pied dans les années à venir, ce qui rend peu réaliste l’idée de le voir prolonger son aventure en sélection au-delà de cet été.

  • Sadio Mane Senegal 2026Getty Images

    Sadio Mané (Sénégal)

    Figure de proue du Sénégal depuis dix ans, Sadio Mané, qui vient de fêter ses 34 ans, pourrait disputer sa dernière Coupe du monde.

    L’ancien ailier de Liverpool et du Bayern Munich a transformé le penalty décisif qui a offert à son pays sa première Coupe d’Afrique des Nations en 2021, et il a guidé les Lions de la Teranga vers deux participations consécutives à la Coupe du monde, même s’il a dû déclarer forfait pour l’édition 2022 en raison d’une blessure.

    Son départ pour Al-Nassr en Arabie saoudite a certes diminué sa visibilité auprès des supporters européens, mais il reste entièrement dévoué à son pays et porte toujours le brassard de capitaine. Entouré de talents tels qu’Ismaila Sarr et Illiman Ndiaye, son leadership et son expérience pourraient bien propulser les Lions de la Teranga loin dans l’édition 2026.

  • Riyad Mahrez Algeria(C)Getty Images

    Riyad Mahrez (Algérie)

    Pour clore ce trio de vainqueurs de la Ligue des champions et de la Premier League originaires d’Afrique, Riyad Mahrez figure parmi les joueurs les plus doués de sa génération issus du continent. À 35 ans, ses dribbles éblouissants et sa première touche de balle envoûtante continuent d’émerveiller les supporters comme ses coéquipiers, et peu nombreux sont ceux qui contesteraient qu’il mérite des adieux héroïques sur la scène internationale.

    Fait rare pour un joueur de son talent, il n’a disputé qu’un seul match de Coupe du monde, en 2014, l’Algérie n’ayant pas réussi à se qualifier depuis. Cet été, alors qu’il achève sa carrière en Arabie saoudite avec Al-Ahli, Mahrez aura donc l’occasion de briller enfin sur la scène mondiale.

  • Kevin De Bruyne Belgium 2026Getty Images

    Kevin De Bruyne (Belgique)

    Ancien coéquipier de Mahrez à Manchester City, Kevin De Bruyne a connu une première saison à Naples marquée par les blessures depuis son départ de l’Etihad Stadium, et l’on craint que le corps du milieu de terrain ne commence à lui faire défaut alors qu’il s’apprête à fêter ses 35 ans à la fin du mois.

    Lorsqu’il est en forme, le maestro belge demeure l’un des meneurs de jeu les plus complets de la planète, et il est convaincu de pouvoir encore inspirer les Diables Rouges alors que les derniers représentants de la fameuse « génération dorée » cherchent à briller une dernière fois.

    Sous les ordres de Rudi Garcia, la sélection belge est en pleine transition, mais le milieu de terrain reste l’homme à tout faire : une passe lumineuse ou une frappe lointaine peuvent à tout moment débloquer une rencontre. Si son corps tient bon, les Diables Rouges pourraient créer la surprise lors du tournoi estival.

  • Virgil van Dijk Netherlands 2026Getty Images

    Virgil van Dijk (Pays-Bas)

    Virgil van Dijk continue de progresser avec l’âge. Même s’il fêtera ses 35 ans pendant la Coupe du monde, il jouera incontestablement un rôle central dans la campagne des Pays-Bas cet été.

    Ce défenseur chevronné a été la pierre angulaire de Liverpool, qui est devenu l’une des équipes les plus redoutées d’Europe ; certains attaquants adverses allant même jusqu’à éviter délibérément de se retrouver face à face avec lui par crainte d’être humiliés. 

    Néanmoins, la saison écoulée n’a pas été sa meilleure et, à Merseyside, certains estiment qu’il a perdu un peu de vitesse et que son sens du placement défensif n’est plus tout à fait au niveau d’antan. Les supporters néerlandais espèrent donc voir leur capitaine retrouver son meilleur niveau pour ce qui sera probablement sa deuxième et dernière Coupe du monde.


  • James Rodriguez Colombia 2026Getty Images

    James Rodríguez (Colombie)

    Véritable star de la Coupe du monde 2014, James Rodríguez fêtera ses 35 ans en juillet, mais sa présence en Amérique du Nord est jugée indispensable par les supporters colombiens. Après avoir ébloui la planète football il y a douze ans grâce à l’une des performances individuelles les plus emblématiques de l’histoire de la compétition, qui lui a valu d’être recruté par le Real Madrid, le milieu offensif a ensuite souvent peiné à maintenir sa condition physique. 

    Une carrière jalonnée de blessures l’a contraint à enchaîner les courtes piges dans divers clubs, dont récemment le Minnesota United en MLS, afin de garder son niveau et de se préserver pour les rendez-vous internationaux.

    Fidèle à ce scénario, un ultime passage sur la plus grande scène internationale s’impose comme la conclusion logique de l’un des visages les plus emblématiques de l’épreuve.


  • Neymar Brazil 2026Getty Images

    Neymar (Brésil)

    Neymar et la Coupe du monde 2026 : un parcours semé d’embûches, alors que le Brésil n’entrera en lice que dans une semaine. Le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção n’avait plus porté le maillot auriverde depuis sa rupture du ligament croisé antérieur en octobre 2023, et l’arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc brésilien en septembre semblait avoir enterré ses derniers espoirs de disputer une ultime Coupe du monde.

    Mais, après la série de blessures qui a touché plusieurs avant-postes, le sélectionneur a tendu une bouée de sauvetage au joueur de Santos en le intégrant in extremis dans son groupe de 26, déclenchant des scènes de liesse chez les supporters. Reste à savoir quel rôle l’Italien lui réserve sur le sol nord-américain : le joueur de 34 ans devra d’abord prouver qu’il a retrouvé son niveau après une nouvelle blessure survenue seulement quelques jours après sa convocation.

    À 34 ans, son physique fragile rend illusoire toute participation à la Coupe du monde 2030 ; il s’agit donc de sa dernière chance d’offrir au Brésil une sixième étoile.

  • Harry Kane England 2026Getty Images

    Harry Kane… (Angleterre)

    Harry Kane se trouve sans doute au sommet de son art. À 32 ans, il demeure l’un des finisseurs les plus redoutables d’Europe après avoir inscrit plus de 60 buts pour le Bayern Munich la saison dernière, et il est le seul détenteur du record de goals pour l’Angleterre.

    On peut donc imaginer un scénario dans lequel Kane continuerait sur sa lancée jusqu’à la Coupe du monde 2030 – et, compte tenu du fossé qui le sépare de ses poursuivants dans la hiérarchie, les supporters des Three Lions espéreront que ce soit le cas. Mais avec un Championnat d’Europe prévu en 2028, dont l’Angleterre est co-organisatrice, ce tournoi pourrait bien être l’occasion idéale pour Kane de tirer un trait sur sa carrière internationale.

    Le fait que cette compétition se déroule à domicile pourrait également marquer la dernière Coupe du monde de joueurs comme Jordan Pickford, John Stones ou même Marcus Rashford, pour qui l’idée de prendre leur retraite internationale devant leurs propres supporters s’avère particulièrement séduisante.