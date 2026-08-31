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La dernière danse est terminée ! Lionel Messi confirme sa retraite internationale après la défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du monde
Des adieux émouvants à l’Argentine
Dans un moment qui a provoqué une onde de choc dans le monde du football, Messi a confirmé qu’il ne porterait plus le célèbre maillot bleu et blanc de sa sélection nationale. Cette annonce fait suite à une courte défaite 1-0 contre l’Espagne après prolongation en finale de la Coupe du monde, un match qui a constitué le dernier chapitre de son odyssée internationale.
Passant par les réseaux sociaux pour partager la nouvelle avec ses millions d’abonnés, la star née à Rosario a évoqué la difficulté de son choix. Sur son compte officiel Instagram, Messi a écrit : « Après le temps qui s’est écoulé depuis la finale, et après y avoir beaucoup réfléchi, je veux faire savoir à tout le monde que je prends ma retraite en sélection. C’était une décision douloureuse, et qui l’est encore au fond de moi, mais je comprends que le moment est venu. »
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Retour sur une carrière record
Le départ de Messi marque la fin d’une ère statistique qu’aucun autre joueur argentin ne pourra peut-être jamais égaler. Au cours d’une carrière de plus de 20 ans, il a cumulé 207 sélections, ce qui le place au deuxième rang du classement historique des apparitions en équipe nationale masculine.
Son bilan de buteur est tout aussi vertigineux, avec 125 réalisations sous le maillot de son pays. S’il quitte la scène internationale, le départ de cette icône laisse un vide irremplaçable dans un groupe qu’il a dirigé en tant que capitaine avec distinction, aussi bien dans les moments de triomphe que dans les périodes plus turbulentes.
L’attaquant s’est montré particulièrement ému au sujet de l’héritage qu’il laisse derrière lui et du talent qui attend son heure. Il a poursuivi sa déclaration en disant : « Il reste peu de choses et des étapes se ferment, et celle-ci me fait très mal. J’aime, j’ai aimé et j’aimerai toujours être en équipe nationale. Je me suis donné à fond, je n’ai plus rien à donner et, en plus, de très grands gamins arrivent derrière et méritent d’être là. Merci pour tout l’amour de ces 20 années. Vous entendre depuis l’intérieur va énormément me manquer. »
Un héritage de trophées et de gloire
Si la défaite en finale contre l’Espagne a été un coup dur à encaisser, l’héritage international de Messi a été définitivement scellé en 2022 lorsqu’il a mené l’Argentine à son troisième titre en Coupe du monde, au Qatar. Ses performances lors de ce tournoi lui ont valu le prix de meilleur joueur de la compétition, une distinction qu’il avait également obtenue en 2014, lorsque l’Argentine avait atteint la finale au Brésil.
Au-delà de la Coupe du monde, Messi a joué un rôle déterminant pour mettre fin à la longue disette de trophées de l’Argentine en remportant la Copa America en 2021, avant d’enchaîner avec une victoire en Finalissima à Wembley.
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Un parcours inoubliable
La star de l’Inter Miami a pris un moment pour remercier ceux qui l’ont soutenu tout au long de ce parcours, déclarant : « Merci à ma famille d’avoir toujours été là, de m’avoir accompagné dans ce très beau mais difficile parcours. Merci à chacun des entraîneurs, coéquipiers et dirigeants avec qui j’ai pu partager cela. J’en retiens des souvenirs inoubliables et des moments vécus. Je pars avec la tranquillité d’esprit et la fierté de vous avoir offerts, avec mes coéquipiers, des moments de rêve. C’était fou de l’avoir vécu avec vous. Je vous aime ! Merci mon Dieu de m’avoir fait argentin. Allez l’Argentine ! »
Dans une dernière note jointe à sa publication annonçant sa retraite, Messi a révélé qu’il avait en réalité pris sa décision peu après la fin du tournoi, mais que des circonstances personnelles avaient renforcé sa détermination. Il a ajouté : « J’ai écrit ces mots le 21 juillet, deux jours après la finale. Aujourd’hui, après ce qui s’est passé avec mon père, j’en suis encore plus convaincu qu’avant. »
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