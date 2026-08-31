La dernière danse est terminée ! Lionel Messi confirme sa retraite internationale après la défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du monde

Dans un moment qui a provoqué une onde de choc dans le monde du football, Messi a confirmé qu’il ne porterait plus le célèbre maillot bleu et blanc de sa sélection nationale. Cette annonce fait suite à une courte défaite 1-0 contre l’Espagne après prolongation en finale de la Coupe du monde, un match qui a constitué le dernier chapitre de son odyssée internationale.

Passant par les réseaux sociaux pour partager la nouvelle avec ses millions d’abonnés, la star née à Rosario a évoqué la difficulté de son choix. Sur son compte officiel Instagram, Messi a écrit : « Après le temps qui s’est écoulé depuis la finale, et après y avoir beaucoup réfléchi, je veux faire savoir à tout le monde que je prends ma retraite en sélection. C’était une décision douloureuse, et qui l’est encore au fond de moi, mais je comprends que le moment est venu. »