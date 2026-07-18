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Lionel MessiGetty Images
Yosua Arya

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La dernière danse de Lionel Messi ? Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni répond aux rumeurs de retraite à la veille de la finale de la Coupe du monde contre l’Espagne

L. Messi
Argentine
L. Scaloni
Coupe du monde
Espagne
Espagne vs Argentine

Lionel Scaloni a refusé de spéculer sur l’avenir international de Lionel Messi, à la veille de la finale de la Coupe du monde opposant l’Argentine à l’Espagne. Le sélectionneur argentin a insisté sur le fait que seul le capitaine connaît sa décision concernant une éventuelle retraite, alors que les rumeurs sur son avenir s’intensifient.

  • Scaloni laisse au capitaine le soin de décider du rôle de Messi.

    L'Argentine aborde la finale de la Coupe du monde face à l'Espagne, tandis que les spéculations s'intensifient sur une possible dernière sortie internationale de Messi. Vendredi, en conférence de presse à New York, Scaloni a reconnu ne disposer d'aucune indication sur les intentions de son capitaine après la compétition.

    Cette incertitude demeure malgré une nouvelle campagne exceptionnelle du joueur de 39 ans. Messi a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives, se partageant la tête du classement du Soulier d’or avec le Français Kylian Mbappé. Il a également été le moteur de la victoire 2-1 de l’Argentine face à l’Angleterre en demi-finale, grâce à une nouvelle prestation décisive.

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  • messi(C)Getty Images

    Scaloni refuse de se prononcer sur l’avenir de Messi

    Alors que les rumeurs de retraite dominaient l’actualité à l’approche de la finale de dimanche, Scaloni a été interrogé sur la possibilité de voir Messi poursuivre son aventure avec l’Argentine. Le sélectionneur, vainqueur de la Coupe du monde 2022, a immédiatement rappelé que la décision appartenait exclusivement à son capitaine.

    « Qu'est-ce que j'en sais ? Demandez-lui », a-t-il répondu en riant. « Je n'en ai pas la moindre idée, pour être honnête. Il ne cesse de nous surprendre. »

  • Scaloni félicite son groupe

    À la veille de la finale, le sélectionneur argentin est revenu sur les exploits de son équipe et a révélé avoir échangé avec les joueurs pour les remercier de leurs succès constants ces dernières années.

    « C'est très difficile à réaliser. Ils ont accompli des choses qui, à l'époque, étaient totalement inimaginables. Je leur ai dit hier qu'ils avaient accompli quelque chose d'incroyable et que je leur en étais profondément reconnaissant », a-t-il admis.

    « Tout mon staff et moi-même leur en serons éternellement reconnaissants. Atteindre ce stade de la Coupe du monde et rivaliser à ce niveau pendant tant d’années n’a rien d’évident ; je trouve donc cela formidable. J’espère que nous gagnerons, mais même en cas de défaite, ce parcours incroyable servira d’exemple à tous. J’espère que cela profitera à notre peuple et à notre pays. »

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  • messi(C)Getty Images

    Un pas de plus vers la gloire en Coupe du monde

    L'Argentine affronte désormais l'Espagne dans un match où un nouveau titre de champion du monde est en jeu. On ignore encore s'il s'agira de la dernière apparition de Messi sous les couleurs de son pays ou simplement d'un nouveau chapitre de sa carrière internationale, mais tous les regards seront tournés vers le capitaine alors qu'il tentera de mener l'Argentine vers un nouveau triomphe majeur.

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