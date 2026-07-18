L'Argentine aborde la finale de la Coupe du monde face à l'Espagne, tandis que les spéculations s'intensifient sur une possible dernière sortie internationale de Messi. Vendredi, en conférence de presse à New York, Scaloni a reconnu ne disposer d'aucune indication sur les intentions de son capitaine après la compétition.

Cette incertitude demeure malgré une nouvelle campagne exceptionnelle du joueur de 39 ans. Messi a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives, se partageant la tête du classement du Soulier d’or avec le Français Kylian Mbappé. Il a également été le moteur de la victoire 2-1 de l’Argentine face à l’Angleterre en demi-finale, grâce à une nouvelle prestation décisive.