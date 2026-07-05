À la veille de ce match à élimination directe, Simon a évalué le défi que représente l’affrontement avec Ronaldo, soulignant la remarquable efficacité de l’attaquant dans la surface de réparation malgré son âge avancé.

« Le Cristiano que nous affrontons en Coupe du monde n’est plus le même qu’il y a six ou sept ans, lorsqu’il était au sommet de son art », a déclaré Simon, cité par O Jogo. « Mais nous devons essayer de le tenir le plus loin possible de la surface. Lors de la finale de la Ligue des Nations, il a reçu un ballon dans la surface et a marqué. Il possède cette capacité à marquer des buts que nous aimerions tous avoir dans notre équipe.

« Ce qui distingue Cristiano, c’est sa capacité, dans la surface, à se retourner pour conclure, à demander des passes en profondeur, à se créer des espaces… Il possède une grande expérience et des coéquipiers avec lesquels il évolue depuis longtemps ; il anticipe parfaitement tout ce qui se passe. S’il entre dans la surface, il est décisif. Il lit très bien ces situations et nous devons être prêts à tout. »