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La « dernière danse » de Cristiano Ronaldo ? Le gardien espagnol Unai Simon estime que le meilleur joueur de l’histoire du Portugal n’a pas encore tourné la page des Coupes du monde, malgré le passage de son apogée
Simon met en garde l'Espagne contre les qualités indéniables de Ronaldo
Simon a relativisé les spéculations suggérant que Ronaldo aborde le crépuscule de sa carrière internationale, à la veille du huitième de finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et le Portugal à Dallas. Le gardien espagnol reconnaît que CR7 n'est plus l'attaquant explosif qu'il était il y a six ou sept ans, mais il insiste : le quintuple Ballon d'Or reste l'un des finisseurs les plus redoutables dans la surface. La priorité de l'Espagne, selon lui, est d'empêcher le capitaine portugais de se retrouver en position de marquer.
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Simon explique pourquoi Ronaldo reste si dangereux
À la veille de ce match à élimination directe, Simon a évalué le défi que représente l’affrontement avec Ronaldo, soulignant la remarquable efficacité de l’attaquant dans la surface de réparation malgré son âge avancé.
« Le Cristiano que nous affrontons en Coupe du monde n’est plus le même qu’il y a six ou sept ans, lorsqu’il était au sommet de son art », a déclaré Simon, cité par O Jogo. « Mais nous devons essayer de le tenir le plus loin possible de la surface. Lors de la finale de la Ligue des Nations, il a reçu un ballon dans la surface et a marqué. Il possède cette capacité à marquer des buts que nous aimerions tous avoir dans notre équipe.
« Ce qui distingue Cristiano, c’est sa capacité, dans la surface, à se retourner pour conclure, à demander des passes en profondeur, à se créer des espaces… Il possède une grande expérience et des coéquipiers avec lesquels il évolue depuis longtemps ; il anticipe parfaitement tout ce qui se passe. S’il entre dans la surface, il est décisif. Il lit très bien ces situations et nous devons être prêts à tout. »
Ce n'est pas le dernier chapitre pour CR7
Âgé de 41 ans, Cristiano Ronaldo est présenté par de nombreux supporters et commentateurs comme étant à sa « dernière danse » sur la scène internationale. Cependant, Simon ne croit pas que l’ancienne star du Real Madrid et de Manchester United soit prête à quitter la sélection, quel que soit le résultat de leur prochain match à élimination directe. Il affirme que l’attention doit rester concentrée sur le terrain plutôt que sur les spéculations autour de la retraite de Ronaldo.
« Je ne pense pas que ce soit la dernière danse de Cristiano », a déclaré Simon. « Chaque match est différent. L'important, c'est de se concentrer sur le match et non sur ce qui l'entoure dans les médias. »
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L'Espagne vise une performance sans faute face au Portugal
L’Espagne se concentre désormais pleinement sur le match décisif des huitièmes de finale à Dallas, où Ronaldo et le Portugal se dressent entre elle et une place en quarts de finale.
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