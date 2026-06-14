Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Mohamed Salah Egypt GFXGOAL
Krishan Davis

Traduit par

La dernière Coupe du monde de Mohamed Salah avait tourné au cauchemar ; aujourd’hui, l’icône de l’Égypte doit répondre présent au moment où cela compte le plus

Analysis
Egypte
M. Salah
Coupe du monde
FEATURES
Belgique vs Egypte

Cet été, Mohamed Salah entend rattraper le temps perdu et les occasions manquées. À 33 ans, il effectue son retour sur la scène de la Coupe du monde avec l’Égypte pour la première fois depuis l’édition 2018, tournoi qui s’était transformé en véritable désastre pour les Pharaons. Le futur ex-joueur vedette de Liverpool sera déterminé à ne pas répéter les erreurs du passé, alors qu’il s’apprête à entrer dans l’histoire avec son pays.

Ce sera seulement la quatrième participation de l'Égypte à la Coupe du monde de toute son histoire, et seulement la deuxième depuis 1990. La dernière en date ne s'est certainement pas déroulée comme prévu, puisque Salah et ses coéquipiers ont été éliminés en Russie sans avoir récolté le moindre point, sur fond de chaos en coulisses. Ils restent donc toujours sans victoire dans cette compétition.

Le pire était à venir : l’élimination dès les qualifications pour 2022 a privé leur figure de proue de l’occasion de briller au plus haut niveau. De retour aujourd’hui, les Pharaons comptent sur leur star, désormais en fin de carrière, pour écrire une page tardive mais glorieuse de leur histoire. Sa mission, en Amérique du Nord, sera claire : réussir là où ses aînés ont échoué.

  • Sergio Ramos Mohamed Salah Real Madrid Liverpool UCLGetty

    Cette blessure tristement célèbre

    Mohamed Salah devait aborder la Coupe du monde 2018 au sommet de sa forme, après avoir pris part à 60 buts lors d’une première saison éclatante sous les couleurs de Liverpool. Sa présence en Russie fut toutefois menacée suite à une blessure subie lors de la finale de la Ligue des champions.

    Lors de la finale de la Ligue des champions à Kiev, l’équipe de Jürgen Klopp affrontait le Real Madrid, et après seulement une demi-heure de jeu, l’Égyptien a dû quitter le terrain après un accrochage avec Sergio Ramos, réputé pour son agressivité, qui l’avait apparemment tiré par le bras pour le faire tomber. Les Madrilènes allaient ensuite remporter le match 3-1 grâce à deux erreurs catastrophiques de Loris Karius et à un but magnifique de Gareth Bale.

    Vingt jours avant le coup d’envoi de la Coupe du monde en Russie pour l’Égypte, les examens ont révélé que Salah, alors âgé de 25 ans, souffrait d’une entorse acromio-claviculaire. Le lendemain, l’attaquant a toutefois tweeté qu’il se sentait « confiant » quant à sa guérison avant le tournoi.

    « Ce fut une nuit très difficile, mais je suis un battant », a-t-il écrit. « Malgré les pronostics, je suis confiant que je serai en Russie pour vous rendre tous fiers. Votre amour et votre soutien me donneront la force dont j’ai besoin. »

    La Fédération égyptienne de football a alors estimé sa convalescence à trois semaines, l’a retenu dans la liste pour le Mondial et lui a accordé un délai supplémentaire afin de retrouver pleinement ses moyens avant de rejoindre le groupe.

    • Publicité
  • Egypt v Uruguay: Group A - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    En coulisses

    Ce scénario s’est révélé exact : l’entraîneur de l’époque, Hector Cuper, avait choisi de ne pas aligner Salah pour le premier match de groupe de l’Égypte face à l’Uruguay. L’ailier était sur le banc des remplaçants mais n’est pas entré en jeu, malgré les assurances de son coach, qui avait pourtant déclaré aux médias qu’il pouvait « garantir à presque 100 % » sa présence sur la pelouse.

    Le Pharaon n’a donc pu que regarder son pays s’incliner 1-0 en toute fin de match, sur une tête décisive de José María Giménez à la dernière minute. Cuper espérait décrocher un point sans prendre de risque, effectuant son troisième et dernier changement à la 82^e minute ; son équipe, privée de la star de Liverpool, manquait toutefois de mordant. Son plan a échoué in extremis, et cela s’est révélé coûteux.

    « Mohamed Salah est un joueur clé pour nous, mais il faut aussi avoir une bonne équipe, et c’est le cas », a analysé Cuper après la rencontre. « Il aura un rôle important à jouer lors des prochains matchs. Nous avons voulu éviter tout risque ce soir, mais je suis convaincu qu’il sera prêt pour la prochaine rencontre. »

  • Saudi Arabia v Egypt: Group A - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    Toujours à la recherche de son premier point et de sa première victoire

    Comme prévu, Salah était aligné d’entrée pour affronter la Russie, pays hôte, quatre jours plus tard. Malgré son but habituel, il n’a pas pu inverser le cours d’une rencontre déjà largement orientée. Menée 3-0, l’Égypte a seulement sauvé l’honneur sur un penalty transformé par son capitaine à un quart d’heure de la fin, avant d’être éliminée de la Coupe du monde sans même jouer son troisième match.

    Des rumeurs de tensions internes circulaient déjà, ce que Salah a dû démentir : « Tout le monde en Égypte est solidaire et il n’y a absolument aucun conflit entre nous », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. « Nous nous respectons mutuellement et nos relations sont excellentes. »

    La victoire 1-0 de l’Uruguay face à l’Arabie saoudite le lendemain éliminait déjà les Pharaons avant la troisième et dernière journée, qualifiant les Sud-Américains pour les huitièmes aux côtés des hôtes, mais l’humiliation n’était pas encore achevée.

    Favoris de la rencontre sans enjeu face aux Saoudiens, les Pharaons ont pourtant concédé une nouvelle défaite cruelle en toute fin de match. Salah a bien ouvert le score d’un lob subtil en première période, son deuxième but en deux matches, mais, après avoir manqué une occasion en or en face-à-face, son équipe a craqué : elle a d’abord été rejointe au score sur penalty dans le temps additionnel de la première mi-temps, avant de céder définitivement à la 95^e minute.

    Au final, les Pharaons restent, de manière surprenante, sans victoire en trois participations à la Coupe du monde (1934, 1990, 2018), avec deux nuls et cinq défaites, et ils ne pourront pas se rattraper en 2022, ayant manqué leur qualification pour le tournoi au Qatar.

  • FBL-WC-2018-EGY-CAMPAFP

    Conséquences désagréables

    L’élimination précoce de l’Égypte lors de la Coupe du monde 2018 a déclenché un conflit ouvert entre la Fédération égyptienne de football et sa star.

    Le joueur star a reproché à l’instance de perturber la préparation de l’équipe en autorisant célébrités et médias à pénétrer à toute heure dans l’hôtel, tandis que la FÉE révélait une liste d’exigences incluant un renforcement de sa sécurité personnelle et une régulation de ses apparitions publiques et séances photos.

    À leur arrivée au camp de base de Grozny, en Tchétchénie, l’attaquant aurait même été contraint à une rencontre gênante avec le dirigeant local Ramzan Kadyrov, connu pour ses violations des droits humains, notamment la répression de la communauté LGBTQ+.

    Le choix de Grozny, dans l’extrême sud de la Russie, a par ailleurs été critiqué : l’Égypte a dû parcourir plus de kilomètres que toute autre sélection (8 480 km au total) pour rejoindre ses matchs à Ekaterinbourg, Saint-Pétersbourg et Volgograd, semble-t-il en classe économique.

    Ces tensions remontaient d’ailleurs à avant le tournoi : l’attaquant avait déjà exprimé sa colère après que la fédération eut utilisé, sans autorisation, une image de lui à bord de l’avion de l’équipe aux côtés d’un sponsor concurrent, qu’il avait qualifiée d’« insulte majeure ».

    Selon Goal, ces tensions auraient même poussé le joueur, alors âgé de 25 ans, à envisager un retrait de la sélection nationale, estimant avoir été utilisé comme « capital politique ».

  • Mohamed Salah Egypt World Cup 2018Getty

    « Faites croire que je déteste mon pays. » Telle est la phrase, brève et explosive, qui résume à elle seule la polémique enflammant le monde du football.

    Dans une série de vidéos publiées sur Facebook six semaines après la fin de la Coupe du monde, Mohamed Salah a exprimé sa colère. « J’ai demandé un renforcement de la sécurité pour tous les joueurs, pas seulement pour moi », a-t-il expliqué. « Nous avons connu de nombreux incidents au camp de l’équipe pendant notre participation à la Coupe du monde en Russie. Je n’ai pas pu me rendre au restaurant à deux reprises pendant le tournoi, car on m’a dit que je ne pourrais pas y aller pour ma propre sécurité en raison de la foule à l’intérieur de l’hôtel. »

    Il a ajouté : « De plus, l’EFA a affirmé qu’aucune personne n’avait frappé à la porte de ma chambre à 4 heures du matin pour prendre des photos avec moi ; quiconque peut le vérifier auprès de l’hôtel ou des autres joueurs. Je ne connais pas un seul joueur qui accepterait qu’on introduise quelqu’un dans sa chambre pour une photo ou une conversation ; je ne suis pas pointilleux. Je suis un joueur… comment des inconnus pourraient-ils simplement venir s’asseoir avec moi dans ma chambre d’hôtel ? Cela nuit à ma concentration.

    À l’étranger, cette protection m’est accordée sans que je l’exige ; en Égypte, ma demande reste sans réponse. Pourtant, des moyens existent pour garantir la sécurité de l’ensemble du groupe et lui permettre de se concentrer sur le terrain.

    « Ils nous font voyager en classe économique, ce qui est épuisant pour tous les joueurs ; toutes les autres sélections africaines voyagent en classe affaires. Les joueurs doivent se rendre [au match] dans le confort… Je ne comprends pas. Les joueurs ne sont pas à l’aise… Je ne veux pas voyager en classe affaires alors que les autres sont en classe économique. Je veux cela pour tous les joueurs. »

    Il conclut : « Lors de votre conférence de presse, vous avez voulu tout dire et laisser penser que je déteste mon pays. Heureusement, les gens savent que ce n’est pas vrai. »

  • Mohamed Salah, Egypt 2022Getty

    D’autres revers

    Après le cauchemar de la Coupe du monde 2018, la poussière finit par retomber : Mohamed Salah poursuit sa carrière internationale sous le maillot des Pharaons, malgré ses critiques virulentes à l’égard de la Fédération égyptienne de football, que des changements au plus haut niveau ont contribué à réconcilier progressivement avec le joueur.

    Depuis, les Pharaons ont globalement disparu de la scène internationale : leur campagne à la CAN 2019 s’est soldée par une élimination prématurée face à l’Afrique du Sud en huitièmes de finale, et s’ils ont atteint la finale de l’édition 2021, ils ont finalement chuté de justesse aux tirs au but contre le Sénégal début 2022. Salah, positionné en cinquième tireur, n’a même pas eu l’occasion de s’élancer.

    L’histoire s’est répétée le mois suivant, lors du barrage retour pour la Coupe du monde 2022 contre le même adversaire, encore conclu aux tirs au but. Cette fois, Salah a ouvert la séance, mais sa frappe a largement dépassé la transversale, plusieurs lasers étant braqués sur son visage par le public local. Le Sénégal a de nouveau gagné, privant le joueur de Liverpool d’une chance de se rattraper après le revers de 2018.


  • Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images

    Une dernière chance Pour les amateurs de football, le match de ce soir représente bien plus qu’une simple rencontre : c’est l’ultime opportunité de voir leur équipe se qualifier. Les joueurs, conscients de l’enjeu, aborderont la rencontre avec sérieux et détermination.

    En 2026, l’Égypte fait enfin son retour sur la plus grande scène internationale, pour seulement la deuxième fois depuis 1990. Salah a bien sûr joué un rôle clé dans cette qualification, inscrivant neuf buts qui ont permis aux Pharaons de terminer en tête de leur groupe et de décrocher leur billet pour la phase finale.

    Tirée au sort aux côtés de la Belgique, de l’Iran et de la Nouvelle-Zélande (le plus faible contingent du tournoi), la sélection égyptienne a de réelles chances d’entrer dans l’histoire en remportant son tout premier match et en franchissant enfin le premier tour. Le format élargi à 48 nations lui offre même des garanties solides d’atteindre au moins les 32es de finale.

    Même si, réalistement, le titre suprême semble hors de portée, Salah, 33 ans, sait que c’est sa dernière chance d’entrer dans l’histoire avec son pays et se concentre avec détermination sur l’objectif des huitièmes de finale.

    « Nous voulons rendre le peuple égyptien heureux, et nous ferons tout notre possible pour y parvenir », a-t-il déclaré à Sky Sports. « Nous savons que le groupe est très fort, et que chaque équipe a ses chances et ses opportunités de rivaliser, donc nous devons donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match. »

    L’ailier a ajouté : « Notre ambition pour cette Coupe du monde est d’aller plus loin que ce pays ne l’a jamais fait dans cette compétition. »

    Fidèle à son statut, Salah aborde cette probable dernière Coupe du monde avec l’Égypte fort de sa détermination habituelle.

Coupe du monde
Belgique crest
Belgique
BEL
Egypte crest
Egypte
EGY