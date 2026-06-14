Dans une série de vidéos publiées sur Facebook six semaines après la fin de la Coupe du monde, Mohamed Salah a exprimé sa colère. « J’ai demandé un renforcement de la sécurité pour tous les joueurs, pas seulement pour moi », a-t-il expliqué. « Nous avons connu de nombreux incidents au camp de l’équipe pendant notre participation à la Coupe du monde en Russie. Je n’ai pas pu me rendre au restaurant à deux reprises pendant le tournoi, car on m’a dit que je ne pourrais pas y aller pour ma propre sécurité en raison de la foule à l’intérieur de l’hôtel. »

Il a ajouté : « De plus, l’EFA a affirmé qu’aucune personne n’avait frappé à la porte de ma chambre à 4 heures du matin pour prendre des photos avec moi ; quiconque peut le vérifier auprès de l’hôtel ou des autres joueurs. Je ne connais pas un seul joueur qui accepterait qu’on introduise quelqu’un dans sa chambre pour une photo ou une conversation ; je ne suis pas pointilleux. Je suis un joueur… comment des inconnus pourraient-ils simplement venir s’asseoir avec moi dans ma chambre d’hôtel ? Cela nuit à ma concentration.

À l’étranger, cette protection m’est accordée sans que je l’exige ; en Égypte, ma demande reste sans réponse. Pourtant, des moyens existent pour garantir la sécurité de l’ensemble du groupe et lui permettre de se concentrer sur le terrain.

« Ils nous font voyager en classe économique, ce qui est épuisant pour tous les joueurs ; toutes les autres sélections africaines voyagent en classe affaires. Les joueurs doivent se rendre [au match] dans le confort… Je ne comprends pas. Les joueurs ne sont pas à l’aise… Je ne veux pas voyager en classe affaires alors que les autres sont en classe économique. Je veux cela pour tous les joueurs. »

Il conclut : « Lors de votre conférence de presse, vous avez voulu tout dire et laisser penser que je déteste mon pays. Heureusement, les gens savent que ce n’est pas vrai. »