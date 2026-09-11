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La dernière chance de gloire pour Cristiano Ronaldo ? Al-Nassr mène l’offensive saoudienne pour dominer la Ligue des champions asiatique
Les géants saoudiens visent la domination
La dernière édition de l’AFC Champions League Elite débute la semaine prochaine, avec cinq clubs saoudiens au premier plan après avoir dépensé plus de 2 milliards de dollars depuis 2023. Al-Nassr, renforcé par Ronaldo et Joao Felix sous la direction du nouvel entraîneur Ange Postecoglou, vise un trophée continental après avoir terminé finaliste de l’AFC Champions League Two, la compétition secondaire, la saison dernière. Pendant ce temps, le tenant du titre Al-Ahli vise une troisième couronne consécutive alors que la zone Ouest entre en scène.
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Felix vise un grand chelem de trophées
L’attaquant d’Al-Nassr Felix a affiché sa détermination à rafler tous les grands trophées disponibles cette saison aux côtés de son légendaire compatriote.
Mettant en avant la mentalité de gagneurs qui règne au sein de l’effectif de Riyad, l’international portugais a déclaré à The Associated Press : « Nous avons un très bon effectif, un effectif riche, notre objectif est de remporter toutes les compétitions que nous pouvons. Nous voulons gagner le championnat, la coupe et la Ligue des champions, tout. Nous ne jouons pas pour rêver, nous jouons pour gagner. »
Cette ambition sans relâche a trouvé un écho dans les propos du capitaine d’Al-Ahli Edouard Mendy, qui reste désireux de prolonger le règne continental de son équipe : « C’est le plus grand club d’Arabie saoudite et d’Asie et nous ferons tout pour gagner. L’année dernière, nous avons remporté la Ligue des champions et nous devrons utiliser tout ce que nous avons fait alors pour réussir cette fois aussi. Nous construisons année après année. »
Les rivaux de Riyad investissent massivement
La concurrence dans la zone Ouest s’est encore intensifiée après que le rival local Al-Hilal a déboursé plus de 200 millions de dollars pour s’offrir les stars de Premier League Ollie Watkins, Gabriel Martinelli et Crysencio Summerville. Aux côtés d’Al-Ittihad et d’Al-Qadsiah, les débutants de Brendan Rodgers, les tensions géopolitiques régionales ont contraint les deux représentants iraniens à disputer leurs matches à domicile en terrain neutre. Dans la zone Est, les poids lourds traditionnels du Japon et de la Corée du Sud préparent une vive résistance pour mettre fin à la domination des clubs du Golfe.
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Début des batailles dans la zone ouest
Al-Nassr fait face à un test d’entrée relevé lorsqu’il se déplace pour affronter l’équipe émiratie d’Al Ain lors de la première journée de la zone Ouest mardi. Ailleurs, Al-Ahli se prépare à recevoir Pakhtakor, tandis qu’Esteghlal et Tractor disputent leurs premiers matches sur terrain neutre dans un contexte d’instabilité régionale accrue. Les huit premières équipes de chaque zone se qualifieront ensuite pour les huitièmes de finale afin de lutter pour la suprématie absolue en Asie.
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