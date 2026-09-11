L’attaquant d’Al-Nassr Felix a affiché sa détermination à rafler tous les grands trophées disponibles cette saison aux côtés de son légendaire compatriote.

Mettant en avant la mentalité de gagneurs qui règne au sein de l’effectif de Riyad, l’international portugais a déclaré à The Associated Press : « Nous avons un très bon effectif, un effectif riche, notre objectif est de remporter toutes les compétitions que nous pouvons. Nous voulons gagner le championnat, la coupe et la Ligue des champions, tout. Nous ne jouons pas pour rêver, nous jouons pour gagner. »

Cette ambition sans relâche a trouvé un écho dans les propos du capitaine d’Al-Ahli Edouard Mendy, qui reste désireux de prolonger le règne continental de son équipe : « C’est le plus grand club d’Arabie saoudite et d’Asie et nous ferons tout pour gagner. L’année dernière, nous avons remporté la Ligue des champions et nous devrons utiliser tout ce que nous avons fait alors pour réussir cette fois aussi. Nous construisons année après année. »