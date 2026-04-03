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La démission de Gennaro Gattuso est confirmée : le sélectionneur italien suit Gigi Buffon et le président de la Fédération italienne de football sur le chemin de la sortie après l'échec en Coupe du monde
La hiérarchie s'effondre après le désastre des barrages
Les structures du football italien se sont pratiquement effondrées après l'échec de l'équipe nationale à se qualifier pour la Coupe du monde 2026. La défaite catastrophique en finale des barrages a été le catalyseur d'une triple démission, à commencer par celle du président de la FIGC, Gabriele Gravina, rapidement suivie par celle de la légende Buffon. La décision de Gattuso de résilier d'un commun accord son contrat après seulement neuf mois à la tête de l'équipe marque un bouleversement total pour les quadruples champions du monde, qui font face à une période d'incertitude administrative et technique sans précédent.
- AFP
Gattuso fait ses adieux, le cœur lourd
Malgré la brièveté de son mandat, Gattuso s'est dit profondément fier d'avoir représenté l'équipe nationale, tout en reconnaissant la nécessité de se retirer pour permettre un nouveau départ. L'ancien milieu de terrain a remercié les supporters et les dirigeants de la fédération, désormais démissionnaires, pour leur confiance inébranlable durant une période mouvementée pour le football italien. Il a déclaré : « C'est le cœur lourd, n'ayant pas réussi à atteindre l'objectif que nous nous étions fixé, que je considère que mon mandat d'entraîneur de l'équipe nationale est terminé. Le maillot des Azzurri est le bien le plus précieux du football, c’est pourquoi il est juste de faciliter les futures évaluations techniques dès le départ.
Je tiens à remercier le président Gabriele Gravina et Gianluigi Buffon, ainsi que l’ensemble du personnel de la Fédération, pour la confiance et le soutien qu’ils m’ont toujours témoignés. Ce fut un honneur de diriger l’équipe nationale, et de le faire avec un groupe de joueurs qui ont fait preuve d’engagement et de dévouement envers le maillot. »
Buffon revient sur cette fin douloureuse
Buffon a également partagé un message d'adieu émouvant à l'occasion de son départ de la fonction de chef de délégation, révélant qu'on lui avait initialement demandé de reporter sa démission après le match contre la Bosnie-Herzégovine afin de lui laisser un temps de réflexion.
Il a expliqué : « Démissionner juste après la fin du match contre la Bosnie était un geste urgent, qui venait du plus profond de moi. Aussi spontané que les larmes qui me serrent le cœur, et que je sais partager avec vous tous. On m’a demandé de patienter jusqu’à ce que tout le monde ait eu le temps de réfléchir. Maintenant que le président Gravina a choisi de se retirer, je me sens libre de faire ce que je considère comme le geste responsable.
« Même si je suis sincèrement convaincu d’avoir beaucoup apporté en termes d’esprit d’équipe avec Rino Gattuso et tous mes collaborateurs dans le très peu de temps dont disposait la sélection nationale, l’objectif principal était de ramener l’Italie en Coupe du monde. Et nous n’y sommes pas parvenus. Je garde tout cela dans mon cœur, avec gratitude pour ce privilège et les leçons apprises, même si c’est un épilogue douloureux. Forza Azzurri sempre. »
- AFP
Les Azzurri en quête d'une nouvelle identité
L'Italie doit désormais se concentrer sur la Ligue des Nations de l'UEFA, tandis que la fédération s'attelle à la tâche peu enviable de reconstruire son appareil technique et administratif décimé. Bien qu'aucun successeur n'ait encore été désigné, le légendaire attaquant Alessandro Del Piero a publiquement apporté son soutien à Antonio Conte pour un retour sensationnel sur le banc, dans le but de rétablir l'ordre et de former une nouvelle génération de talents.