La démission de Gennaro Gattuso est confirmée : le sélectionneur italien suit Gigi Buffon et le président de la Fédération italienne de football sur le chemin de la sortie après l'échec en Coupe du monde

Buffon a également partagé un message d'adieu émouvant à l'occasion de son départ de la fonction de chef de délégation, révélant qu'on lui avait initialement demandé de reporter sa démission après le match contre la Bosnie-Herzégovine afin de lui laisser un temps de réflexion.

Il a expliqué : « Démissionner juste après la fin du match contre la Bosnie était un geste urgent, qui venait du plus profond de moi. Aussi spontané que les larmes qui me serrent le cœur, et que je sais partager avec vous tous. On m’a demandé de patienter jusqu’à ce que tout le monde ait eu le temps de réfléchir. Maintenant que le président Gravina a choisi de se retirer, je me sens libre de faire ce que je considère comme le geste responsable.

« Même si je suis sincèrement convaincu d’avoir beaucoup apporté en termes d’esprit d’équipe avec Rino Gattuso et tous mes collaborateurs dans le très peu de temps dont disposait la sélection nationale, l’objectif principal était de ramener l’Italie en Coupe du monde. Et nous n’y sommes pas parvenus. Je garde tout cela dans mon cœur, avec gratitude pour ce privilège et les leçons apprises, même si c’est un épilogue douloureux. Forza Azzurri sempre. »